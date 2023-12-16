هل تجني غزة فوائد الخلاف السياسي والأمني بين أميركا والاحتلال؟

محمد الكيالي

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عمان - ما يزال الخلاف الأميركي الصهيوني بشأن ما يطرح حول معادلة "ما بعد الحرب على قطاع غزة"، إذ يذهب الاحتلال الى أنه يريد بسط نفوذه الكامل على القطاع، مع رفضه لفكرة وجود أي دور للسلطة الفلسطينية فيه، بينما تمضي واشنطن إلى ما هو أبعد من ذلك، في تأكيدها على أهمية التوصل لحل سياسي يقوم على حل الدولتين، وهذا بدوره، لن يتأتى في ظل إدارة أمنية صهيونية للقطاع.هذا الخلاف، بات واضحا بعد تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن الأخيرة، وبعض مسؤوليه، وفيها دعا إلى تغيير الفريق الوزاري المتطرف العامل مع رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، باعتبارهم الأكثر تطرفا في تاريخ الاحتلال، والعقبة الأكبر أمام أي حل سياسي حالي أو مستقبلي.وبين واشنطن وتل أبيب، تؤكد حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بانه لا يحقّ لأي طرف تقرير من سيحكم الأراضي الفلسطينية، مشددة في أكثر من مناسبة، على أن ما تتحدث فيه الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، مجرد أوهام.خبير العلاقات الدولية د. بدر الماضي، استبعد قدرة الاحتلال على فرض طرحه للقطاع بعد الحرب، مشيرا إلى خطورة أن يكون هناك إدارة أمنية للاحتلال في غزة.وأضاف "لكنني أعتقد بأن الكيان لن يقبل إلا بتحقيق شروطه، وأكثر"، بيد أنه لم يستبعد بأن يكون هناك توافق على قوات دولية في القطاع بخاصة في شماله، مع إعادة إنتاج سلطة فلسطينية جديدة.وأرجع موافقة المجتمع الدولي على سيطرة صهيونية على القطاع، إلى أن الكيان لن يتوانى في عكس بشاعة تعامله الأمني باستمرار جرائمه في غزة، تحت مبرر الحيلولة دون إنتاج مقاومة فلسطينية جديدة، قوامها حماس.الماضي، لم يخف توقعه، بأن تشهد غزة وجودا لقوة دولية مدعومة عربياً وفلسطينياً، من جانب، أو ادارة فلسطينية بقيادة جديدة، ولكن تحت إشراف صهيوني- أميركي.ويعتقد بأن الولايات المتحدة والكيان، لن يجدا مشكلة في الوصول الى مثل هذا الحل، مبينا أن الكيان يسعى الى رفع سقف مطالبه، كي تضطر حماس والفلسطينيين لقبول حلول أقل شدة، قد يقترحها الاحتلال لاحقا.وبشأن عملية السلام وقضية حل الدولتين، قال الماضي "لا أعتقد بأنها موجودة في ذهن صانع القرار الأميركي، ولا في ذهن صانع القرار الصهيوني، ولكن أميركا تستخدمها لتبرير عدم وجود أي حل واقعي للصراع الفلسطيني- الصهيوني".وأكد أن ما يمكن التوصل إليه، هو حكم محلي، وأقل من دولة في المستقبل، وسيكون لدى الفلسطينيين شعور بأن لديهم شبه دولة في القطاع والضفة الغربية، وقد تكون هناك تواصل جغرافي ما في المستقبل.ولفت إلى أنه لن يكون هناك دولة بتعريف الدولة الحديثة، ولن تكون موازية للكيان، كما أنه لا يوجد في ذهن صانع القرار الأميركي ولا الصهيوني ولا حتى الإقليمي، دولة متكاملة فلسطينية، ولكن سيكون وصف جديد من أشكال شبه الدول.بدوره، قال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د. خالد شنيكات، إن الكيان الصهيوني إن لم ينتصر في الحرب، فسيحاول العمل على إقرار مسار الأحداث، بما فيها السيطرة الأمنية على القطاع، برغم الاحتجاج الأميركي والدعوة لإقامة دولة فلسطينية على حدود الـ1967 وما إلى ذلك.وأرجع هذا التصور، إلى أن "من ينتصر هو من سيقرر من هم اللاعبون الذين سيصبحون قادرين على إدارة المنطقة"، موضحا بأن الكيان الصهيوني يراهن على الانتصار في غزة، وهو من سيقرر بعدها، كيفية سير العملية السياسية التي يريدها.وأضاف أنه "إذا ما سيطر الكيان أمنياً، فيعني ذلك بأن الحكومة الموجودة والتي ستتشكل في غزة والضفة، ستكون على شاكلة السلطة الوطنية الفلسطينية المحدودة الصلاحية المنزوعة الدسم".واستبعد شنيكات، تطور الخلاف حول السيطرة الأمنية بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، مبينا أن واشنطن تريد بعث رسالة واضحة، هي أن ينتهي الخلاف ويكون الأمن الصهيوني في المقدمة قبل كل شيء.ولفت، في هذا النطاق، تقدم الإدارة الأميركية دعما مطلقا للكيان في حربه على غزة، وتحاول التخلص من حماس.ولكن شنيكات، يشدد على أنه إذا ما قال الصهاينة إنهم سيمنحون السيطرة الأمنية للفلسطينيين أو لجهة ثالثة، فإن ذلك سيضر بأمنهم، وسيفتح المجال أمام تكرار سيناريو 7 تشرين الاول (أكتوبر)، وبالتالي فإنهم سيتراجعون فوراً دون تردد.وقال إنه "في تاريخ العلاقة الأميركية الصهيونية، لم تقم الولايات المتحدة بأمر يتعارض مع مصلحة الاحتلال، لذلك فإن الخلاف الحالي بينهما، ليس جوهريا، وهدف واشنطن هو انتصار الكيان في الحرب، وغير ذلك فإن الأمور الباقية هامشية، وستتعامل معها من منطق إدارة الأزمة أكثر من مواجهتها، فبعد الحرب وفق توقعاتها، فإنها تكون تخلصت من الخطر الأكبر الذي يهدّد الكيان المحتل في الجنوب، أي حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى".