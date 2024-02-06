هل تستطيع "تعديلات حماية المعلومات" تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة؟

محمد الكيالي

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عمان- يسير مشروع القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019، ضمن مساره الطبيعي نحو الإقرار النهائي، خصوصا بعد إقرار لجنة مشتركة مكونة من لجنتي "القانونية" و"الإعلام والتوجيه الوطني" في مجلس الأعيان أول من أمس مشروع القانون، كما ورد من مجلس النواب.مشروع القانون الذي يعتبر "مصلحة وطنية ملحّة"، وفق رئيس اللجنة القانونية في "الأعيان" أحمد طبيشات، ينسجم مع الاتفاقيات الدولية، ويتماشى مع الممارسات الفُضلى التي تحكم قوانين حق الحصول على المعلومات، بما يضمن تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، وإرساء ثقافة حق الحصول على المعلومات، وتمكين طالبيها من الحصول عليها، وإعادة تشكيل مجلس المعلومات، ليضم مُمثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.محامون وإعلاميون، أكدوا في تصريحات لـ"الغد"، أن النسخة السابقة من القانون عانت من الاختلالات التي وجب تعديلها، اذ طرحت ملاحظات عدة، خصوصا في ظل الدعوات السابقة لعملية جراحية كبرى، حتى يتوافق مع الأسباب الموجبة.وفي هذا السياق، قال نقيب المحامين يحيى أبو عبود، إن قانون حق الحصول على المعلومات المقدم للسلطة التشريعية، ووصل لـ"الأعيان" مؤخرا، "يتضمن عناصر إيجابية، وتطوّر عن التشريع الذي سبقه، كما حدّد مفاهيم كانت فضفاضة في التشريع السابق"، وانه "ذهب باتجاه ضمان حق الحصول على المعلومة فعليا".وأكد أن نقابة المحامين، أبدت وجهة نظرها في بعض الملاحظات الإجرائية التي يمكن الأخذ بها، كما جرى الحديث عن ملاحظة بشأن حماية البيانات التي نصت القوانين على اعتبارها سرية.وأكد أبو عبود، أنه على مستوى الدولة، هناك معلومات وبيانات وأسرار، يجب إبقاؤها محاطة بشيء من السرية، وعلى مستوى مؤسسات الدولة سواء المؤسسات التعليمية أو الصحية أو النقابية أو القضائية أو أي مؤسسات في هذا الجانب، إذ يجب أن تكون هناك حماية للبيانات، ذلك لأن حمايتها للمصلحة العامة، والتي تقتضي أن تكون هذه المعلومات في طور السرية إلى حد معين، ثم بعدها التعامل فيها.ولفت إلى أن النقابة، أكدت على هذه الملاحظة، خصوصا وأنه جرى بحثها في النقاشات مع اللجنة القانونية، إذ جرى التأكيد أن المادة (13) يجب الإبقاء على الفقرة (أ) فيها، والمتعلقة بعدم جواز إعطاء معلومات حول أي معلومة، وردت في أي قانون أنهى السرية.وشدد أبو عبود على أن القانون بصيغته الحالية هو قانون إيجابي أكثر من المشروع الماضي، معتبرا أن جوهره الأساسي في التعديل جيّد، كما أن هناك ملاحظات متعلقة بالصياغة وبعض الآثار القانونية وبعض الإجراءات تم التأكيد عليها.الخبير في التشريعات الصحفية د. أشرف الراعي، قال إن "المأمول من التعديلات التشريعية على قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، أن تتجاوز الثغرات السابقة في القانون الصادر عام 2007، خصوصا وأن هذا القانون كان يعاني من اختلالات وثغرات، أبرزها تعارضه مع نصوص واردة في قانون حماية وثائق وأسرار الدولة، وآليات التدفق المعلوماتي في ظل التقدم والتطور التقني الذي يشهده العالم، من جهة، ومن جهة أخرى، فإن الاختصاص، هو بتقديم طلب المعلومات إلى وزارة الثقافة ونقله إلى وزارة الاتصال الحكومي باعتبارها الجهة القانونية المخولة اليوم".وأضاف "لا بد من معالجة الاختلالات الواردة بشأن الطعن بالقرار الصادر عن الجهة المختصة بطلب المعلومات، باعتباره قرارا إداريا، وجعل التقاضي فيه على درجتين بعد إلغاء محكمة العدل العليا، واستحداث المحكمتين: الإدارية والإدارية العليا، وإعادة النظر في مدة الطعن".وقال الراعي، "بما أن القانون لا ينص صراحة على حق المستثمرين الأجانب بالحصول على المعلومات، فإننا نوصي بإضافة هذا النص ضمن ضوابط محددة، تسهم بتعزيز الاستثمار ودعمه، وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة".وأشار إلى أن الحق في الحصول على المعلومات "مكون رئيس لحرية التعبير عن الرأي، وركن أساس من أركان الحياة الديمقراطية، لذا لا بد من تفعيله في ظل العقبات القانونية التي تعترضه".إلى ذلك، قال الخبير في قوانين الإعلام يحيى شقير، إن "تقرير إعمال حق الحصول على المعلومات لعامي 2020-2019، جاء فيه معلومات وإحصائيات عدة، يجب النظر إليها بجلاء"، مضيفا أن "القانون كشف عن أن 3 % من طلبات الحصول على المعلومات، كانت من الصحفيين فقط، وهذه نسبة بسيطة جدا، لكنه أكد أن 78 % من الشكاوى المقدمة لمجلس المعلومات هي من الصحفيين والمحامين".وأوضح، أن القانون أحد أهم أعمدة شراكة الحكومات الشفافة عام 2011، والتي وقعت عليها المملكة، إذ التزمت الحكومة بتعديله "ليتوافق مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى". مبينا أنه أبقى شرط المصلحة لطالب المعلومات مع الحكومة، وشطبتها للشخص الأردني.واعتبر أن إضافة نقيبي الصحفيين والمحامين وممثلين اثنين عن المجتمع المدني، وتخفيض مدة الردّ على طلب المعلومات من 30 يوما إلى 15 يوما كتابيا أو إلكترونيا، أمران إيجابيا.