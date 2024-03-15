هل تطبق "المياه" توصيات أممية لمواجهة التغير المناخي والجفاف؟

إيمان الفارس

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عمان- وسط تنامي توصيات أممية نحو ضرورة مراجعة المساهمات المحددة وطنيا أو خطة العمل الوطنية المرتبطة في مجال المياه والصرف الصحي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن ضمنها الأردن، أكدت وزارة المياه والري سعيها لتطبيق التوصيات، خاصة المتعلقة بالمحافظة على المياه ومواجهة التحديات المناخية والجفاف.وفيما دعا تقرير صدر مؤخرا عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، وحصلت "الغد" على نسخة منه، لضرورة بذل الجهود لتعزيز ممارسات محور قضية ندرة المياه وتغير المناخ في المناقشات المعنية، وذلك في إطار التنظيمات المؤسسية، أشار مساعد أمين عام وزارة المياه والري الناطق الإعلامي باسم الوزارة عمر سلامة، للتهديدات التي تواجه الأردن كونها من أكثر المناطق تأثرا بتغيرات المناخ.وقال سلامة، في تصريحات لـ"الغد"، إن الأردن يتصدر قائمة الدول الأكثر استضافة للاجئين، ما أسهم بالضغط على موارد المياه الشحيحة، مضيفا "أن قطاع المياه يتعاون مع جميع الجهات المعنية لبناء خطط وبرامج تحد من ندرة المياه".وأوضح سلامة أن قطاع المياه الأردني يمضي وفق الاستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2023-2040، وكذلك خطط خفض الفاقد المائي بمعدل 2 %سنويا للوصول إلى 25 %.وزاد أن "المياه والري" تقوم ببناء خطة فاعلة للاستجابة لتحديات المناخ، مثل التوسع بمشاريع الحصاد المائي وبناء الحفائر الصحراوية، وكذلك تبني سلوكيات على مستوى الأفراد من خلال إقامة آبار تجميعية لمياه الأمطار، خاصة في المناطق ذات الندرة المطرية مع بناء وتنفيذ برامج توعوية لتوفير المياه.وبين أن الوزارة تقوم بكامل إجراءات بناء وتنفيذ برامج توعوية لتوفير المياه ورفع كفاءة الاستخدام في المنازل والمزارع، مع رفع الوعي حول أهمية التوسع باستخدامات المياه المعالجة وفق أعلى المواصفات في الاستخدامات الزراعية والمقيدة.وعودة لتفاصيل التقرير الأممي ذاته، أبدى التقرير الذي تمحور حول ندرة المياه وتغير المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن ضمنها الأردن، ملاحظات بعدم مراعاة سياسات المياه أو المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية مع مراعاة ندرة المياه وتغير المناخ، وعدم توفر أنظمة الإنذار المبكر في حالات الجفاف، توازيا وكونها غير فعالة في العديد من الأمراض.وأكد التقرير، في تقييمه لـ"ندرة المياه وتغير المناخ من خلال تحليل للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أهمية الالتزام بسياسات واستراتيجيات تغير المناخ، وتطوير توجه السياسات واستراتيجيات التغيير من الجوانب كافة، ومراجعات لقابلية التأثر بالتغيرات المناخية أو التقييمات المتعددة، وتمارين التخطيط للتكيف مع التأثير الفعال والصرف الصحي.وأشار التقرير لأهمية مراجعة المساهمات المحددة وطنياً أو خطة العمل الوطنية المرتبطة في مجال المياه والصرف الصحي، داعيا لضرورة بذل الجهود لتعزيز ممارسات محور قضية ندرة المياه وتغير المناخ في المناقشات المعنية، وذلك في إطار التنظيمات المؤسسية.كما خلص في محور التخطيط والمراقبة والمراجعة، لضرورة أن تتضمن ندرة المياه والتغير في المناخ، مختلف المناقشات خلال المراسلات التي تشارك في الأعمال التجارية المتعددة في جميع أنحاء العالم.وأكد ضرورة اتساع نطاق أنظمة الإنذار المبكر لمعالجة ندرة المياه واتفاقيات تغير المناخ، مشيرا للحاجة إلى خدمات الإنذار المبكر، خاصة في حالات الجفاف وكذلك فيما يتعلق بمستويات المياه الجوفية، بالإضافة إلى السطحية وقضايا جودة المياه، بما في ذلك تسرب المياه المالحة.وذلك إلى جانب توصياته نحو تصميم أساليب للاتصال، تعزز معلومات نظام الإنذار المبكر لممارسي المياه والصرف الصحي.وكانت خطة سلامة المياه المقاومة للمناخ التي طورتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" بالتعاون مع شركة مياه الأردن- مياهنا ومنذ ثلاثة أعوام، أكدت أولوية معالجة التحديات الحالية والمحتملة لأمن المياه، وتوفير إطار للتخطيط الاستباقي، والتكيف لضمان إمدادات المياه المستدامة بمحافظة مادبا.وقال تقرير أصدرته "اليونيسف"، في وقت سابق، إن خطة سلامة المياه المقاومة للمناخ، اعتمدت نسخة محسنة من إرشادات منظمة الصحة العالمية، واستخدمت نهجا قائما على المخاطر لتحديدها، بخاصة تلك التي تواجه أنظمة إمدادات المياه في مادبا.وبين التقرير، حينها، أن الخطة، تضمنت برنامجا لتحسين الوضع، مدتها 5 أعوام وتحتوي على حلول مرنة للمناخ وخريطة طريق لتنفيذ أكثر من 20 مشروعا وبرامج داعمة لضمان إمدادات المياه المستدامة مستقبلا.وتدير شركة "مياهنا" خدمات إمدادات المياه والتوزيع والصرف الصحي في المحافظات الوسطى في الأردن منذ العام 1999، حيث للشراكة مع "يونيسف" أهمية خاصة، لا سيما وأنها أول خطة سلامة المياه من نوعها التي سيتم تنفيذها في الأردن فيما يتعلق بقضية المرونة المناخية.وأدى تغير المناخ والنمو السكاني السريع لإجهاد موارد المياه في الأردن وأنظمة الإمداد بما يتجاوز حدود التصميم، ما مثل تحديا لطموحات التنمية المستدامة في المملكة.