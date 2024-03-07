هل تنجح "التربية" في تحقيق الإصلاح التعليمي؟

آلاء مظهر

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في الوقت الذي أشار فيه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إلى أن إصلاح قطاع التعليم الذي يجري الآن على قدم وساق يستهدف تدريب ورفع سوية المعلمين وإحداث نقلة نوعية في المناهج العلمية والبنية التحتية، أكد خبراء تربويون أن الوزارة، ومن خلال التركيز على هذه المجالات، قادرة على النجاح في تحقيق الإصلاح التعليمي المنشود.وبينوا في أحاديث منفصلة لـ”الغد”، أن عملية الإصلاح يجب أن تنطلق من النظرة الشمولية لعناصر المنظومة، موضحين أن تلك الإصلاحات لا يمكن أن تحدث بين ليلة وضحاها بل تحتاج إلى وقت، لكنها بدأت وتحتاج إلى تكاتف جهود الجميع لتنجح.وشددوا على أهمية أن يتم تسخير الحديث عن إصلاح هذه العناصر في النظام التعليمي وربطها مع التطورات المتلاحقة التي خلفتها الثورات الصناعية، داعين وزارة التربية والتعليم إلى استلهام العبر من دول حققت أداءات عالية في أنظمتها التعليمية.وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة قال في مقابلة خاصة مع “الغد” أخيرا، إن إصلاح قطاع التعليم يحتاج أيضا إلى التركيز على مادتي الرياضيات والعلوم.وفي هذا الصدد، أكدت الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية السابقة الدكتورة نجوى قبيلات أن الوزارة تحتاج لكي تنجح، إلى توفير المخصصات المالية الكافية، إضافة إلى أهمية أن تشمل الإصلاحات كافة عناصر العملية التعليمية، وأن تسير بخطوط متوازية معا.وفيما يتعلق بتحديث المناهج الدراسية، أوضحت قبيلات أن المركز الوطني لتطوير المناهج قطع شوطا كبيرا في هذا الملف، لكن آلية تنفيذها هي الأهم، إذ تحتاج إلى البيئة التعليمية المناسبة، كون غالبية المقررات الدراسية صممت لكي يكون دور المعلم ميسرا وموجها ومشرفا وليس ناقلا للمعلومة فقط، وعلى الطالب أن يشارك في تنفيذ الأنشطة التعليمية ليصل إلى المعلومة ويكتسب المهارة.وأضافت أن المناهح الجديدة تهدف إلى تطوير مهارات الطلبة في البحث والابتكار، من خلال إجراء التجارب العلمية، والمشاركة في الأنشطة التربوية، والبحث والتقصي، ما يتطلب تحديث المختبرات العلمية، ومختبرات الحاسوب وقاعات الدرس ليتم توظيف التعليم الإلكتروني أيضا.وربطت قبيلات بين نجاح العملية التعليمية بالبيئة المحيطة بها، إذ تلعب البيئة المادية دورا كبيرا في مساعدة المعلم في تنفيذ المنهاج وتحسين مخرجات العملية التعليمية.وقالت إن هناك تحديا كبيرا يواجه الوزارة، ويتمثل في ملف البنية التحتية بوجود مدارس مستأجرة تشكل نحو 19 % من إجمالي المدارس الحكومية، إضافة إلى مدارس تعمل بنظام الفترتين، واكتظاظ بعض الغرف الصفية، وهذا التحدي المتعلق بإنشاء مدارس تعليمية جديدة، يتطلب زيادة الموازنة المخصصة للوزارة، حيث خصص لهذا العام ما نسبته (10 %) من الموازنة العامة، ينفق الجزء الأكبر منها للرواتب، ولذا لا بد من بناء شراكات مع القطاع الخاص.وفيما يتعلق بتدريب المعلمين ورفع سويتهم، أكدت أن الوزارة بدأت في هذا المجال من خلال تدريب وتأهيل المعلمين قبل وأثناء الخدمة، مؤكدة ضرورة أن يتم التوسع في برنامج التدريب قبل الخدمة الذي تنفذه الجامعات الأردنية ليغطي كافة التخصصات، كونه يقتصر حاليا على تخصصات اللغة العربية، والإنجليزية، والرياضيات، والعلوم ومعلم الصف.واعتبرت أن أي عملية تغيير في مخرجات النظام التعليمي لا يمكن أن تحدث من دون إيلاء ملف المعلمين الاهتمام الكافي.وأشارت إلى أن الارتقاء بالبرامج التدريبية المقدمة للمعلمين ورفع سويتها يتطلب أن تبنى على الحاجات الفعلية للمعلمين، وأن تكون متخصصة ويتم تنفيذها بشكل ورش عمل، ومواقف تدريسية، وأوراق عمل، لا أن تكون محاضرات تقليدية، بالإضافة الى زيادة المخصصات المالية المتعلقة بتدريب المعلمين في موازنة الوزارة.بدوره، قال مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي في وزارة التربية والتعليم سابقا الدكتور محمد أبو غزلة إن الوزارة، من خلال التركيز على هذه المجالات، قادرة على النجاح في تحقيق الإصلاح التعليمي المنشود، وإحداث نقلة نوعية إذا أحسنت مراجعة السياسات والخطط والبرامج، وإدارتها وتنفيذها وتقويمها بالشكل السليم، وتوفير الإمكانات البشرية المؤهلة، والإمكانات المادية للتنفيذ، لافتا إلى أن عملية الإصلاح يجب أن تنطلق من النظرة الشمولية لعناصر المنظومة.ودعا أبو غزلة الوزارة إلى استلهام العبر من دول حققت أداءات عالية في أنظمتها التعليمية في هذه المجالات الثلاثة، وفي أنظمتها التعليمية عامة، في سبيل تحقيق تعليم نوعي وشامل ومنصف للجميع، وبعدها سيكون التعليم في الأردن هو البوابة الرئيسة لإحداث التنمية في جميع مجالاتها، من خلال تمكين الموارد البشرية من المعلمين والطلبة بالمهارات التي يتطلبها المستقبل، وبالتالي ستكون لدينا منظومة بشرية من المعلمين قادرة على ترجمة منظومة من المناهج المواكبة للتطورات العالمية، وتعمل في بيئات تعليمية محفزة وآمنة تشجع على العلم والتعلم.وأكد ضرورة أن يتم تسخير الحديث عن إصلاح هذه العناصر في النظام التعليمي، وربطها بالتطورات المتلاحقة التي خلفتها الثورات الصناعية وظهور أدوات جديدة كالذكاء الاصطناعي، والحاجة إلى توظيف كل التقنيات الحديثة في التعليم، وأيضا لترجمة مبادرات الرؤية الاقتصادية 2033.وفي مجال رفع سوية المعلمين أشار أبو غزلة إلى ضرورة قيام القائمين على النظام التعليمي في الوزارة بمراجعة ومأسسة السياسات المتعلقة باختيار المعلمين، وتطوير سياسات تتعلق بالاستقطاب، وأيضا من المهم أن تراجع الوزارة سياساتها في مجال إعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة، وسياسات التدريب أثناء الخدمة، وبرامجها التي يجب أن تمكّن من المهارات المستقبلية المطلوبة، ومن إستراتيجيات التدريس والتقويم الحديثة، بالإضافة إلى مراجعة الأنظمة الخاصة بمساراتهم المهنية والوظيفية، وأسس ترقيتهم.واعتبر أن هذه الروافع هي التي يمكن أن تحدث نقلة نوعية في العملية التعليمية وتعيد للنظام التعليمي صدارته، لاسيما وأنه مهما عظمت عملية إعداد المناهج ووفرت البيئات وعناصر المنظومة التعليمية الأخرى، فمن دون معلم مؤهل متمكن لن يكتب لهذه العناصر النجاح.أما في مجال تطوير المناهج، وخاصة العلمية منها في مبحثي الرياضيات والعلوم، لفت أبو غزلة إلى أن المركز الوطني لتطوير المناهج حقق نقلة جيده فيها، لكن ما زالت الحاجة قائمة لتطوير المناهج وأدواتها بشكل أوسع، لكون هناك طفرة معلوماتية وتكنولوجية وصل إليها العالم بسبب الثورات الصناعية المتلاحقة.أما في محور توفير البيئة التعليمية المادية من أبنية مدرسية، أكد أبو غزلة أن البناء المدرسي يعد من أهم أساسيات العملية التعليمية، وعاملاً مؤثراً من عوامل نجاح العملية التعليمية وزيادة مستوى التحصيل العلمي والمهاري للطلبة.ولفت إلى أن إحداث نقلة نوعية في هذا المجال يتطلب توفير المخصصات المالية والبحث عن موارد أخرى لتمويل التعليم، ناهيك عن ضرورة بناء المنصات التعليمية وغيرها من أشكال التعليم المعتمد على توظيف التكنولوجيا، إضافة إلى مأسسة الشراكات بين القطاعات داخل الدولة وخارجها، وتوفير نظام مستدام لصيانة الأبنية المدرسية والأثاث، وإعادة دراسة الخريطة المدرسية وهندستها، وكذلك البنية التركيبة للمدارس للاستفادة من الأبنية المتوفرة واستثمارها.وشاركهما الرأي الخبير التربوي عايش النوايسة، الذي أكد أن الوزارة ستنجح بتحقيق الإصلاح المنشود في قطاع التعليم كونها تسير وفق خطة واضحة المعالم رسمتها رؤية التحديث الاقتصادي التي ستمكنها من تجاوز كافة التحديات.وقال النوايسة إن الوزارة عملت على تطوير إطار عام طويل المدى لسياسة المعلم، الذي جاء بناء على القناعة بأهمية وجود سياسة شاملة خاصة بالمعلم تُسهم في تحسين نوعية التعليم، وذلك باعتماد سياسات تسمح باستقطاب أفضل الكفاءات إلى مهنة التعليم، من خلال استدامة توفير موارد بشرية (معلمين) في ظلّ نقص الحوافز، وعدم جاذبية المهنة للكفاءات؛ لذا عملت الوزارة في جانب تطوير برامج إعداد وتنمية المعلمين مهنيا باعتباره جانبا مهما لتطوير العملية التعليمية.وبين أن الوزارة تعمل في مجال تدريب المعلمين ورفع سويتهم ضمن أطر محددة تشمل إطارا عاما لسياسة شاملة ومتكاملة لإعداد المعلمين واستثمار جهودهم ومسارهم الوظيفي، بالإضافة الى برنامج تأهيل المعلمين قبل الخدمة، إلى جانب تطوير منهاج للتنمية المهنية للكادر التعليمي من شأنه تأطير كافة أشكال البرامج والأنشطة الخاصة بالتنمية المهنية التي تقدم للمعلمين.ولفت إلى أن عملية التنمية المهنية تواجه تحديات كبيرة تتعلق بتوفير الدعم اللازم لتدريب المعلمين وإنشاء مراكز التدريب في الأقاليم، وهذا يتطلب البحث عن مصادر مالية لدعم تنفيذ سياسة المعلم للوصول إلى الحالة المهنية المتعلقة بمنح رخصة التعليم.وفي جانب المناهج، قال النوايسة إن الوزارة تعمل، بالتعاون الكامل مع المركز الوطني لتطوير المناهج، على تطوير سائر المناهج الدراسية، حيث شهدت هذه العملية تطويرا نوعيا في كافة المباحث الدراسية، بما ينسجم مع المعايير العالمية، إلا أن عمليات تطبيق المنهاج تواجه صعوبة كبيرة تتعلق بضعف تطبيق الإستراتيجيات الحديثة في التدريس، وضعف البنية التحتية، وعدم توفر بيئة رقمية وتقنية تناسب تطوير هذه المناهج؛ لذا هناك دوما فارق بين النظرية والتطبيق داخل الغرفة الصفية، لا زال التدريس يسير بشكله التقليدي، وهذا ما كشفه العديد من الدراسات والتقارير.وعلى صعيد البنية التحتية، أوضح النوايسة أن البيئة المدرسية تعاني من ضعف في إنشاء الأبنية المدرسية، والاعتماد على المانحين، واكتظاظ الغرف الصفية، والعمل بنظام الفترتين، وهذا الواقع دفع الوزارة إلى إيجاد حلول تعتمد على إشراك القطاع الخاص والمؤسسات الوطنية الكبرى في تبني نهج تشاركي سينعكس مستقبلاً على توفير بناء مدرسي متطور وملائم لعمليات التعلم الجديد.