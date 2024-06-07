هل تنجح "الصحة" بالحد من انتشار التدخين؟

حنان بشارات

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عمان- في وقت أطلقت فيه وزارة الصحة، الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ والتدخين بأشكاله كافة (2024 - 2030)، وخطة العمل المنبثقة عنهما 2024 - 2026، أكد خبراء ومختصون ان هناك عوائق يتوجب الالتفات لها وحلها، لانجاح الإستراتيجية والحد من معدلات التدخين المرتفعة.وأشاروا إلى أن الخطط والإستراتيجيات التي أعدت، بالإضافة لتعديلات قانون الصحة العامة، ستسهم بمعالجة الظاهرة والحد منها، لكن التنفيذ مهمة جماعية مجتمعية، لا تستطيع الوزارة منفردة القيام بها.ولفتوا إلى توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، للحد من التدخين، بخاصة بين الأطفال، مشددين على أن القرار السياسي في الأردن يحارب هذه الظاهرة، إلا أن التنفيذ ما يزال دون المطلوب.وزير الصحة د. فراس الهواري، أعلن ألا تهاون إطلاقا في هذا الإطار، مشيرا إلى أن الجهد مشترك بين أفراد المجتمع لمحاربة هذه الآفة الخطرة، مشيرا إلى أنه ستجري كوادر الوزارة، زيارات للمؤسسات واتخاذ إجراءات ومخالفات ضد المخالفين، مؤكدا أن الوزارة ستعمل جهدها، ولكننا لا ننجح إلا في إطار تعاون مجتمعي من الجميع، وأن تكون وسائل الإعلام كما كانت دائما شريكا في التنفيذ.وبين الهواري أن الأردن من بين الأعلى في نسب التدخين عالميا، وأن الأمراض غير السارية سترتفع وتيرتها في المملكة بشكل كبير في الأعوام المقبلة، لا سيما أمراض القلب والسرطان.وأشار إلى أن الوزارة رفعت عدد عيادات مكافحة التدخين لـ28، وأنها ستتعامل مع التدخين على أنه إدمان مرضي شديد، مؤكدا أن إدمان المخدرات هو فقط ما يتفوق على إدمان التدخين، وأن إدمان الكحول أقل منه.وأوضح أن النسب في الأردن كبيرة جدا وخطرة، بخاصة بين الفئات العمرية بين 12 و15 عاما، إذ تشير الأرقام إلى أن 25 % منهم مدخنون، لافتا إلى أن ضبط انتشار التدخين مهم جدا في ضوء هذه النسب.وفي السياق، قال رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية د. عادل البلبيسي، إن وفيات الأردن المباشرة سنويا من التدخين تصل لـ900، لافتا إلى أنها أكثر من وفيات وباء أو حوادث السير، مشيرا إلى أن جلالة الملك يؤشر دائما لضرورة مكافحة الظاهرة واتخاذ الإجراءات الضرورية للحد منها، بخاصة بين طلبة المدارس.وبين البلبيسي لـ"الغد" ان نحو 8 ملايين يموتون سنويا من تناول التبغ باشكاله كافة، وأن الأعداد تتزايد، لافتا إلى أن دراسة أردنية أشارت إلى أن نحو 42 % من الأردنيين يدخنون، 65 % منهم ذكور فوق سن الـ18.وشدد على أن نحو 79 % من المواطنين يتعرضون للتدخين السلبي، مؤكدا ضرورة تطبيق بنود قانون الصحة العامة المتعلقة بالتدخين، لافتا إلى خطر التدخين في الأماكن العامة، وضرورة اتخاذ إجراءات عقابية بحق المدخنين فيها، معتبرا أن مكافحة التدخين في الأماكن العامة مسؤولية تشاركية بين المؤسسات في القطاعين العام والخاص.وبين البلبيسي ضرورة منع بيع منتجات التدخين للأطفال ممن هم أقل من 18 عاما، إلى جانب الحد من بيعه، والحد من ترخيص أماكن تناول الارجيلة أو الشيشة، ووقف بيع منتجات التبغ في البقالات.ودعا إلى نشر الوعي بآثار التدخين السلبيبة، والتثقيف الصحي في الأسرة والمدرسة والجامعة، لتنمية الوعي الصحي، ووقف الترويج لشركات التبغ عبر وسائل الإعلام.تقرير حديث لمنظمة الصحة العالمية، صنف الأردن في المرتبة الأولى كأكثر دولة في تعاطي التبغ في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، وبنسبة تصل إلى36.3 %، يليه لبنان بنسبة 34 %، ومصر بنسبة 24.7 %، وقدرت أن عدد مستخدمي التبغ ومدخنيه في الأردن خلال عام 2022، بلغ 2.774 مليون، 2.291 مليون منهم ذكور، و483 ألفا إناث.وقال تقرير اتجاهات انتشار تعاطي التبغ 2030-2000، إن الاتجاهات أظهرت في عام 2022 انخفاضا مستمرا في معدلات تعاطي التبغ عالميا، إذ يستهلك نحو 1 من بين كل 5 أشخاص بالغين في العالم التبغ، مقارنة بـ1 من بين كل 3 في عام 2000.وبين التقرير أنه برغم الانخفاض المستمر، فإن 6 بلدان ما تزال تشهد ارتفاعا في تعاطي التبغ، 3 منها في إقليم شرق المتوسط، وهي: الأردن ومصر وسلطنة عُمان، والبقية هي الكونغو وإندونيسيا ومولدوفا.وتوقع التقرير ارتفاع نسبة مستخدمي التبغ في الأردن لـ37.1 % في عام 2025 بعد أن كانت نسبته 35.8 % في عام 2020، فيما يرجح بأن تواصل هذه النسبة الارتفاع في عام 2030 لـ38.3 %.بدوره، قال استشاري الأمراض التنفسية الصدرية والناشط بمكافحة التدخين د. محمد حسن الطراونة، إن الأردنيين المدخنين ينفقون على السجائر أكثر بـ25 مرة مما ينفقون على الصحة، لافتا إلى أن الأرقام المتعلقة بنسبة التدخين في الأردن تؤدي إلى جائحة كبيرة من الأمراض غير السارية.وبين الطراونة، أن الأردن يعاني من آفة التدخين، وهو في مقدمة دول المنطقة في التدخين، ويعد الدولة الرابعة عالميا بنسبة التدخين لمن دون سن الـ15، والدولة رقم واحد في العالم في التدخين لمن دون سن الـ18، داعيا لإجراءات حازمة للحد من التدخين بناء على الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التدخين.وأكد أن الإجراءات تحتاج لعقوبات رادعة بحق مخالفي القوانين، فالإستراتيجية يجب أن يرافقها أدوات لتطبيقها، في ظل ما يشاهد من انتشار للتدخين في المدارس والجامعات والترويج للأرجيلة والسجائر الإلكترونية، مشددا على ضرورة أن يكون هناك إجراءات واضحة وتطبيقات رادعة، لتكون الإستراتيجية فاعلة في الحد من آفة التدخين، داعيا لأن تكون برامج الإقلاع عن التدخين مشمولة بالتأمين الصحي ومجانية، للتشجيع على الإقلاع عنه.وأكد أن التدخين يؤدي مستقبلا لانتشار أمراض غير سارية، كما أن كلفة علاجها عالية وأكبر من الربح الذي يأتي عن طريق بيع التبغ، وأنه لا يمكن أن تكون السجائر الإلكترونية بديلة عن التدخين، وفق التقارير الصحية العالمية.وكان أعرب مكتب منظمة الصحة في الأردن، عن تقديره للتوجيهات الأخيرة التي أصدرها جلالة الملك، وفيها حث للحكومة على تصعيد إجراءات مكافحة انتشار التدخين في الأردن بخاصة في المدارس.