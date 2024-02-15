هل تنجح "الغذاء والدواء" بتحقيق اشتراطات "الصحة العالمية" لتصبح جهة تنظيمية عالمية؟

حنان بشارات

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عمان - في وقت باشرت فيه الحكومة ومنظمة الصحة العالمية، حواراً لتعزيز النظام الوطني التنظيمي والنهوض بالصناعات الدوائية في الأردن، تبرز تساؤلات حول أهمية الاجتماع من جهة، وماهية المشروع الذي ترتبط به المؤسسة العامة للغذاء والدواء مع المنظمة، وأهميته وما تحدياته وعقباته، فضلا عن معرفة أين وصل المشروع، وإلى ماذا يهدف في نهايته؟وفي السياق، كشفت المؤسسة في تصريحات لـ"الغد"، عن أنها ترتبط بمشروع يهدف لاعتراف المنظمة بها كجهة تنظيمية عالمية وجهاز رقابي وتنظيمي دولي للأدوية، مشيرة إلى أن المشروع يمر بمراحل، واشتراطات ومتطلبات، ينبغي عليها اجتياز متطلباته، وفي حال اجتازت جزءا منها ستعمل على الجزء الآخر.وقالت، إن المشروع يصبّ في صالح قطاع الصناعة الدوائية الأردنية، وتعزيز قيمتها وإنتاجها وصادراتها والاقتصاد الوطني، وينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، لافتة إلى أن المرحلة الأخيرة بعد اجتيازها للمتطلبات والاشتراطات، ستعترف المنظمة باعتماديتها، وتحقيقها لمتطلبات المنظمة كافة.وتعمل المؤسسة على أن تعتمد نهائيا كجهاز رقابي عن طريق برنامج المنظمة، وتقوية الأنظمة التنظيمية الوطنية بدعم قطاع الصناعة الدوائية، وتعزيز تنافسيتها وصادراتها، تماشيا مع مخرجات رؤية التحديث التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية.ووفقا لمدير عام المؤسسة السابق د. هايل عبيدات، فإن خطوة المؤسسة هي في الاتجاه الصحيح، فهي قادرة بإدارتها إذا وجدت دعما حكوميا على النجاح بتكوين مرجعية رقابية تشريعية، تحتل موقعا على منصة المنظمة.وأضاف عبيدات "أعتقد بأنها تستطيع خلال عامين إذا استغلت كوادرها، الوفاء بمتطلبات المشروع، لكنها تحتاج دعما ماليا حكوميا ومساندتها في التشريعات والأنظمة"، لافتا إلى أنها استوفت كثيرا من الشروط، من بينها التفتيش الدوائي والرقابي والمختبرات والمشاركة في الدستور الدوائي.كما يتطلب من المؤسسة، وفقه، اشتراطات مثل: التسجيل الدوائي والتسعير والحوكمة والشفافية، مؤكدا انه في حال الانضمام للمشروع، فإن ذلك سيساعد في الصادرات الدوائية عبر تسويق واعتماد الأدوية الأردنية والمؤسسة كمرجعية.وعرضت المؤسسة لآخر ما شهدته مؤخرا من تطورات وتحديثات، تتماشى مع متطلبات الاعتماد، بما في ذلك الإجراءات التنظيمية والتشريعات، مؤكدا التزام المؤسسة بأخذ التوصيات بعين الاعتبار لاستكمال المراحل والخطوات المقبلة لكل مرحلة، وتجاوز أي معيقات.ولفت إلى أنه جرت مناقشة سبل النهوض بالصناعات الدوائية، وتعزيز نظام الرقابة الوطني على الأدوية، وتسهيل حصول المؤسسة على تقييم واعتمادية المنظمة، كونها الجهة الرقابية المسؤولة عن ضمان جودة وسلامة وفعالية الأدوية، وتعزيز وتطوير الصناعات الدوائية والصادرات للأسواق الخارجية، عملا برؤية التحديث الاقتصادي، حسب التوجيهات الملكية السامية.ويمثل قطاع الصناعة الدوائية في الأردن أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني، إذ يحتل مكانة مرموقة ويتمتع بســمعة رفيعة محليا وخارجيا، ويسهم بنسبة عالية في الناتج المحلي وبحصة مؤثرة من إجمالي الصادرات الوطنية.ومن بين المؤشرات أيضا، استعراض الفرص والتحديات وخطط المؤسسة المستقبلية وتوجهاتها في الانضمام لعدة هيئات ومنظمات دولية، انسجاما مع رؤيتها في تطبيق أعلى المعايير الدولية لضمان جودة وسلامة الأدوية وفعاليتها.كما يتوجب على المؤسسة، تقديم إنجازاتها في اعتمادية وتقوية الأنظمة التنظيمية للأدوية، وأولوياتها الإستراتيجية، وأوجه الدعم الذي يمكن تقديمه، بما في ذلك الفني وبناء القدرات ودعم خطط التطوير المؤسسي، وأداة التقييم والمقارنة المرجعية، عبر المؤشرات والمبادئ والممارسات التنظيمية الجيدة التي يعتمد عليها، لتحديد مستوى نضج السلطة التنظيمية.ويعتبر الأردن بلدا عربيا رائدا في قطاع الأدوية، إذ نما هذا القطاع نمواً كبيراً منذ تأسيس أول مصنع أدوية أردني في العام 1962، ولدعم الصناعة الوطنية المحلية، فقد كان الأردن سباقا على مستوى المنطقة العربية باستحداث المؤسسة، لتساهم عبر مواكبتها لأحدث القوانين والتشريعات الرقابية المعمول بها عالميا، بازدهار الصناعة الوطنية، بدليل وجود نحو 30 شركة مصنعة للأدوية و76 خطا إنتاجيا، وتصدر الدواء لأكثر من 78 دولة حول العالم.وكان قد عقد أمس اجتماع حواري في عمان مع وفد من المنظمة يزور المملكة برئاسة د. يوكيكو ناكاتاني، المديرة العامة المساعدة المعنية بإتاحة الأدوية والمنتجات الصحية في المنظمة، لتقوية النظام الوطني التنظيمي، وتعزيز القدرة الإنتاجية للصناعات الدوائية في الأردن.ودعا وزير الصحة فراس الهواري لتضافر جهود الجهات ذات العلاقة، للتعاون بدعم المؤسسة، لاجتياز تقييم المنظمة، ورفع مستوى تصنيف الأردن في الصناعة الدوائية للمستوى الثالث، وتقوية وتعزيز النظام التنظيمي والرقابي على الدواء، باعتباره جزءا أساسيا ومهما من النظام الصحي الوطني.وأوضح الهواري أن رفع مستوى التصنيف الدوائي في الأردن، سيسهم بفتح أسواق تصديرية جديدة إقليميا أو عالميا، إذ يطمح الأردن بأن يكون مركزا إقليميا أساسيا لتوفير الأدوية والمطاعيم للجميع، وإيجاد فرص عمل جديدة في القطاع الصحي، والمساهمة بجذب استثمارات جديدة للقطاع.مدير عام المؤسسة د. نزار محمود مهيدات قال إننا "نعمل على برنامج التقييم والاعتمادية، للمحافظة على الموقع المتميز في قطاع الدواء، والذي يعد أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني، لتحقيق الميزة التنافسية لتطوير الصناعات الدوائية".من جهتها، شددت ناكاتاني، على أن "هذا الحوار يمثل خطوة لافتة في رحلة النظام الوطني التنظيمي، وتعزيز القدرة الإنتاجية للدول الأعضاء. وبالتعاون المستمر، نقترب جميعنا أكثر من إحداث تحسن ملموس في نتائج الصحة العامّة والرفاه لتحقيق رؤية الصحة للجميع".واعتبرت ممثلة المنظمة في الأردن د. جميلة الراعبي أن "هذه الجهود المشتركة، تمثّل تقدماً كبيراً نحو تعزيز النظام التنظيمي في الأردن، ورفع القدرات الإنتاجيّة المحليّة".وأضافت الراعبي، أنه "عبر الشراكة الوطنية القويّة والمستمرّة، فإنّ المنظمة على استعداد دائم لتقديم دعم ثابت ومستمر للأردن، بناء على التزام حكومته تنفيذ إجراءات لتحقيق أهداف الرؤية الملكية السامية".