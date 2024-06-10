هل تنجح قمة البحرين بدعوتها لعقد مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية؟

زايد الدخيل

اضافة اعلان

عمان - أعادت دعوة قمة البحرين لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، تجديد الدعوات السابقة لعقد المؤتمر، واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وقبول عضويتها في الأمم المتحدة، دولة مستقلة كاملة السيادة كغيرها من دول العالم، وضمان استعادة كل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وخاصة حقه في العودة وتقرير المصير وتمكينه ودعمه.ويرى مراقبون، أن تلك الدعوة التي تضمنها البيان الختامي لقمة البحرين التي عقدت الشهر الماضي في المنامة، يجب أن تنطلق من خلالها عملية سلام ذات مصداقية، وعلى أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام، ضمن إطار زمني محدد، وبضمانات دولية تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وتنفيذ حل الدولتين.وشددوا في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، ضرورة أن تشارك في المؤتمر جميع الأطراف المعنية، لمناقشة كل المواضيع المتعلقة بالقضية الفلسطينية، تحت رعاية الأمم المتحدة، تنبثق عنه آلية للتحرك مدعومة بضمانات دولية واضحة، وبمسار سياسي يكون وفق جدول زمني محدد يلتزم به جميع الأطراف، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، مع التأكيد على وجود إرادة دولية صادقة، خاصة من الإدارة الأميركية.يقول النائب السابق حابس الفايز، "لا يمكن الذهاب إلى مؤتمر دولي دون التوصل لقرار بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وإغاثتهم"، مؤكدا أن "شكل المؤتمر يؤسس لمرحلة جديدة بجدول زمني وخطة عمل واضحة لإقامة الدولة الفلسطينية".وتابع إن "الدعوة التي تضمنها البيان الختامي لقمة البحرين التي عقدت الشهر الماضي في المنامة، يجب أن تنطلق من خلالها عملية سلام ذات مصداقية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام، ضمن إطار زمني محدد وبضمانات دولية تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وتنفيذ حل الدولتين".وأتم: إن "فرص عقد المؤتمر بتنظيم مشترك عربي- أوروبي، واردة جدا وقابلة للتنفيذ، لأن الدول العربية في قمة البحرين تبنت الدعوة له، والاتحاد الأوروبي وعلى رأسه إسبانيا، يدفع في هذا الاتجاه، إذ أعلنت مدريد مسبقا رغبتها باستضافته"، مشيرا إلى أن تحقيق فكرته يمثل مسألة وقت، مثلها مثل قيام الدولة الفلسطينية.وكان القادة العرب، قرروا خلال القمة العربية في المنامة، اعتماد المبادرات التي قدمتها البحرين، ومنها إصدار دعوة جماعية لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وكذلك نشر قوات دولية في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين.من جهته، شدد المحلل السياسي د. صدام الحجاحجة، على "ضرورة أن تشارك في المؤتمر جميع الأطراف المعنية، لمناقشة كل المواضيع المتعلقة بالقضية الفلسطينية، تحت رعاية الأمم المتحدة، تنبثق عنه آلية للتحرك مدعومة بضمانات دولية واضحة، وبمسار سياسي يكون وفق جدول زمني محدد، يلتزم به جميع الأطراف، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، مع التأكيد على وجود إرادة دولية صادقة، خاصة من الإدارة الأميركية".واستكمل: إن "من أهم العوامل لانجاح المؤتمر، دعوة الدول الداعمة للقضية الفلسطينية والدول الراغبة في إقرار السلام بالمنطقة، والداعمة لحل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين، سواء من خلال الأمم المتحدة أم ‏عبر الاعتراف الثنائي من هذه الدول، مثل إسبانيا وأيرلندا والنرويج وسلوفينيا".وأكد الحجاحجة، أن الدعوة لعقد المؤتمر ستحقق صدى على الصعيد الدولي، بخاصة بعد ‏التغيرات السياسية التي شهدتها الدول الغربية، بعد مرور 8 أشهر على ‏العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما نتج عنها من استهداف المدنيين الأبرياء من النساء ‏والأطفال، والتدمير الذي شهده القطاع وبنيته التحتية.وفي منتصف شهر نيسان (أبريل) الماضي، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض الفيتو في مجلس الأمن الدولي، لمنع صدور قرار يهدف إلى جعل فلسطين دولة كاملة العضوية في المنظمة الدولية.بدوره، يقول د. علاء حمدان الخوالدة، إن قمة البحرين، هي الأولى من نوعها التي تتبنى مصطلح مؤتمر دولي للسلام، وهو ما يمثل خطوة مهمة، بحيث تمت مناقشة قرار يدعو مجلس الأمن لوضع الاحتلال تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يعني فرض عقوبات على الاحتلال، بخاصة أنه لا يستجيب لقرارات الأمم المتحدة حول وقف إطلاق النار، وقرارات محكمة العدل الدولية.واضاف "لا يمكن للحرب الهمجية على قطاع غزة، أن تستمر إلى ما لا نهاية، ولا يمكن للعدالة أن تظل غائبة بشكل دائم، ولا يمكن إسقاط حل الدولتين بشكل تعسفي"، داعيا لاهمية عقد المؤتمر بشكل أوسع نطاقا وأكثر موثوقية وفعالية.