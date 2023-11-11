هل خسر بايدن ونتنياهو "جولة غزة" في صناديق الانتخابات؟

هديل غبون

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عمّان- لم يكن تغير موقف الولايات المتحدة من الحرب على غزة مفاجئا، بل سبقه العديد من الإرهاصات التي تؤكد صراحة أن كلا من بايدن ونتنياهو باتا في مأزق كبير أمام شارعيهما، الأميركي والإسرائيلي، فقد أظهرت استطلاعات الرأي تقدم ترامب على بايدن بفارق جيد، فيما ينتظر رئيس وزراء الكيان المحتل نتنياهو مصيرا أسوأ بعد أن ثبت فشل الحرب البرية التي شنها على قطاع غزة لكسب الوقت.غير أن الملفت ليس فقط تغير المواقف الأميركية، بل وحالة التخبط السياسي والعسكري في الكيان المحتل الذي أربكه حجم الخسائر العسكرية، ما سيجبره إلى العودة خطوات إلى الخلف.فالإدارة الأميركية لم تتخل عن موقفها "المتعنت" من الحرب على غزة، على مدار 30 يوما، تمسكت فيها بحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها مع مواقف خجولة حول حماية المدنيين الفلسطينيين، فيما أظهرت تصريحات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في زيارته لليابان ومن قبلها تركيا، بعض التحولات التي اعتبرها مراقبون استجابة للضغوطات الدولية والإقليمية، والداخلية في الولايات المتحدة لاعتبارات انتخابية.ويبدو ضغط الشارع الأميركي ظاهرا في تصريحات بلينكن في اليابان، عندما تحدث عن عدم قدرة إسرائيل على إدارة قطاع غزة، بخلاف تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ورفض واشنطن التهجير القسري، وإعرابه عن أمله بإنهاء الحرب على غزة في أسرع وقت، مع دعم بلاده حل الدولتين.وكان من اللافت في تصريحات بلينكن، القول بأن على إسرائيل عدم احتلال قطاع غزة أو جزء منه، ورفض استمرار الحصار، مع التمسك مجددا برفض إدارة حماس لقطاع غزة بعد انتهاء الحرب، إلا أنه أكد في الوقت ذاته في مقابلة مع قناة NHK التلفزيونية اليابانية، بأن أميركا "لن تسمح لإسرائيل بإعادة احتلال قطاع غزة".وبالتوازي، أظهر استطلاع أجرته شبكة CNN نشر الأربعاء 8 الحالي، حول اتجاهات الناخبين للانتخابات الرئاسية المقبلة 2024 في الولايات المتحدة الأميركية، تقدم المرشح المحتمل عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب على منافسه الرئيس الحالي الديمقراطي جو بايدن، بنسبة 49 %، و45 % على التوالي، مبينا أن مكانة بايدن تأثرت وفقا للاستطلاع الذي جرى على عيّنة من الناخبين المسجلين.وبحسب الشبكة، أيّد 51 % من الناخبين على مستوى البلاد عدم وجود فرصة على الإطلاق للتصويت لصالح بايدن، و4 % فقط لا يدعمونه حاليا، لكنهم يقولون إن هناك فرصة للقيام بذلك.في المقابل، فإن ما يقرب من النصف (48 %) من العينة يقولون إنه لا توجد فرصة للتصويت لصالح ترامب، و2 % فقط أكدوا أنهم لا يدعمونه حاليا، لكنهم سيفكرون في ذلك.وبيّن الاستطلاع، أن دعم بايدن ظهر بصورة أضعف بشكل ملحوظ الآن بين عدة مجموعات فاز بها سابقا بفارق كبير، وكانت حاسمة لانتخابه عام 2020، ومن بين الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما، يدعم 48 % ترامب، و47 % بايدن، فيما تم إجراء استطلاع CNN بواسطة منهجية SSRS في الفترة بين 27 تشرين الأول (أكتوبر) إلى 2 الشهر الحالي على عينة وطنية عشوائية.ويشكل الرهائن الأسرى لدى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الهاجس الأكبر لدى دول الغرب بما فيها الولايات المتحدة الأميركية، والمقدر عددهم بنحو 240 شخصا، والذين أعلن في مرات عدة عن مقتل بعضهم خلال القصف الصهيوني على قطاع غزة، فيما تتحدث التقارير عن مقتل عشرات المقاتلين من مزدوجي الجنسية، كما هو الحال في الجنود حملة الجنسية الفرنسية الذين يقدر عدد القتلى منهم إلى الآن بما يزيد على 30 جنديا.وفي السياق، يؤكد رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية الدكتور خالد الشنيكات، بأن تغييرا بالفعل طرأ على مستوى الخطاب السياسي الأميركي تجاه الحرب على غزة، لكن هذا التغيير لم ينعكس على الأرض، ولم يؤثر حتى الآن في وقف الحرب على غزة.ورأى الشنيكات في حديثه "للغد"، بأن التغيير في الخطاب الأميركي يعني أن الولايات المتحدة تدعم "استئصال حماس وكافة الفصائل الفلسطينية المقاومة في غزة"، مع مراعاة إبقاء سكان القطاع بدون تهجير جماعي، وإرسال رسائل واضحة تدعو إلى تسليم ملف غزة إلى إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية دون احتلال اسرائيلي مباشر، على حد قوله.وأضاف الشنيكات: طبعا هناك تركيز على المساعدات الإنسانية وملف الرهائن، لكن دون تقدم حقيقي في التطبيق ولا حتى إنجاز هدنة إنسانية".ورجح بأن حديث بلينكن عن "استحالة أو عدم احتلال غزة ورفض التهجير، يأتي استجابة لضغوط عربية ودولية، وربما تأثرا بالرأي العام الأميركي"، مضيفا: "لكن ما يحدد أن هذا الخطاب قد يطبق واقعا أم لا، هو المسار على الأرض، وأقصد مجريات المعركة، خاصة وأن إسرائيل دخلت اليوم (الخميس) الرابع والثلاثين للحرب، دون تقدّم جوهري مع استمرار المجازر الإنسانية، وغياب حسم عسكري".وأردف: "كل هذا ربما يشكل دافعا لإعادة تقييم الأهداف الصهيونية وحتى الأميركية".أما أستاذ العلاقات الدولية الدكتور محمد مصالحة، فرأى بأن هناك تغييرا في المواقف الأميركية، بل وفي حالة تراجع واضحة، تعكس حالة التخبط وسوء التقدير لمجريات الأحداث من الإدارة الأميركية.وأضاف مصالحة بأن ذلك يعكس تبني الموقف الإسرائيلي وركوب موجة "رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو منذ بداية الحرب"، مضيفا: "الولايات المتحدة ركبت موجة نتنياهو وعصابته الحاكمة، وتعاملوا مع معطيات الاحتلال وكأنها حقائق على الأرض دون تدقيق بالشكل الصحيح، وبما يراعي حتى المصالح الأميركية ومواقفها مع حلفائها في المنطقة كدولة عظمى ضامنة للسلم والأمن الدوليين، خاصة في مواقفها في استخدام الفيتو في مجلس الأمن".ويعتقد أن كلا من بايدن ونتنياهو خسر كلاهما "هذه الجولة شعبيا" أمام الشارع الأميركي والشارع الصهيوني، وقال: "باعتقادي أن مستقبلهما السياسي الآن بات في مهب الريح. أنا أعتقد لأول مرة على مدى 20 عاما أصبحت القضية الفلسطينية عالميا على رأس الأجندة الدولية، وأن تعاطف العالم ليس فقط في الشوارع والمدن الكبرى، بل لدى النخب السياسية الحاكمة في العالم، وفي دول أميركا اللاتينية، وفي أفريقيا وأوروبا الغربية، وفي جنوب شرق آسيا، بالإضافة إلى العالم العربي بكل تأكيد".وأشار مصالحة إلى أن هذا التحول "المرحلي" من شأنه أن يدفع من جديد، القضية الفلسطينية إلى الصدارة، وأن تكون على رأس أولويات هذه الدول.وتطرق مصالحة إلى أن أوجه التراجع في الموقف الأميركي، ظهرت جلية بين بدايات الحرب على غزة وبين اليوم، حينما كانت تؤيد تهجير أبناء غزة إلى دول الجوار أو إلى سيناء، واليوم عادت لتقول إن الترحيل لا يجوز، كما لا يجوز أن تحتل غزة من جديد."ولا يتردد مصالحة في اعتبار أن هذا التحوّل في المواقف يعبّر عن "هزيمة سياسية كبيرة خصوصا لبايدن وإدارته"، ولكل "السياسة الخارجية الأميركية وبلينكن الذي قال بأن يهوديته بالنسبة له هي التي توجه مواقفه السياسية، وهذا موقف خطير أن يصدر عن وزير خارجية دولة كبرى من منطلق ديني وطائفي في إدارة دولة، لكنه يتبع سيّده".وأشار إلى أن بايدن، في بدايات حياته، كان يزعم أنه صهيوني، وهذه مواقف مسؤولة جدا في السياسة بهذه الطريقة المفضوحة في دعم الكيان الصهيوني"، على حد تعبيره.ويعتقد مصالحة، وهو أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية، بأن كلا من بايدن ونتنياهو في مأزق، متسائلا كيف لهما أن ينزلا عن الشجرة وإعادة النظر في مواقفهما. وأضاف: "خرجت إسرائيل الآن مسودة الوجه لما ارتكبته من آثام وجرائم بحق الفلسطينيين وقتل الأطفال في غزة. هذه أكبر معركة في التاريخ يقتل فيها هذا العدد من الأطفال الذين قاربوا 5 آلاف طفل، عدا آلاف الشهداء والجرحى، أنا أسمي هذه معركة قتل الطفولة والبراءة، ويبدو أن الاحتلال يريد أن يجهز على جيل بأكمله، وأجيال قادمة، لكن خاب أمله."ورأى أن هذه الحرب، من شأنها أن "تنشئ جيلا من الشباب الصامد القادر على النهوض من جديد في سبيل الحرية والاستقلال."