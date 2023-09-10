الأحد 10 أيلول 2023
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هل ستؤثر العاصفة دانيال على الاردن ؟

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صورة الاقمار الصناعية
قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب إن هناك متابعة حثيثة من قبل  ادارة الارصاد الجوية الاردنية عبر الاقمار الصناعية بالاضافة لتحليلات النماذج العددية لتحرك العاصفة "دانيال" والتي أثرت مؤخراً على اليونان وحالياً منذ صباح اليوم الاحد تؤثر على السواحل الليبية ، حيث شهدت المناطق المحاذية للسواحل الليبية سرعة رياح وصلت مابين 70- 80 كم / ساعة بالاضافة الى هطول الامطار الغزيرة .اضافة اعلان

واضاف آل خطاب بأنه يتوقع يومي الاثنين والثلاثاء أن تتحرك العاصفة بإتجاه الاراضي المصرية لتجلب المزيد من الامطار لكن مع دخولها اليابسة ستفقد جزءاً كبيراً من طاقتها وسوف تهدأ سرعة الرياح قليلا ً.

أما بالنسبة للأردن فقد أوضح آل خطاب بأن تأثير هذه العاصفة على المملكة سوف يقتصر على تشكل حالة ضعيفة من عدم الاستقرار للغلاف الجوي ويؤدي يومي الثلاثاء والاربعاء الى نشاط على فترات للرياح والتي قد تصل في بعض المناطق خاصة الجنوبية الشرقية مابين 40-30 كم / ساعة ، مما يؤدي الى اثارة الغبار كما سوف تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة خاصة يوم الاربعاء مع احتمال ضعيف ان تشهد أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية زخات خفيفة من المطر .
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