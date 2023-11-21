هل ستقود الهدنة إلى وقف لإطلاق النار.. ثم انتهاء الحرب؟

زايد الدخيل

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عمان - مع قرب التوصل إلى هدنة مؤقتة وصفقة تبادل رهائن بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وإعلان مسؤولين سياسيين وعسكريين نيتهم التوغل في جنوب قطاع غزة، فإن إسرائيل تغدو أمام مرحلة جديدة في قطاع غزة، إذ تشير معظم تحليلات الخبراء والمراقبين إلى أنها ستكون الأصعب، لاعتبارات يعكسها التوجس من الواقع المفروض على الأرض مستقبلا.ويرون أن من مصلحة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو السياسية استمرار الحرب، فوقف إطلاق النار سيؤدي به إلى خسارة منصبه وحصانته، وقد يدفعه الى الدخول للسجن، لذلك الجانب الإسرائيلي متردد ومشوّش وغير واضح، في موضوع وقف الحرب.وأكدوا في حديثهم لـ"الغد"، أن نجاح أي جهود تتعلق بوقف الحرب، مرهون بموقف إدارة الولايات المتحدة الأميركية والاحتلال معا، وهما يتحكمان في مشهد الحرب الدائرة حاليا في القطاع.في المقابل، قال القيادي في "حماس" عزت الرشق، في تصريحات صحفية امس، إن "الحركة اقتربت بشكل أكبر من الإعلان عن اتفاق هدنة خلال الساعات المقبلة مع إسرائيل"، معتبرا بأن الاتفاق سيكون مقبولا للحركة.جاءت تصريحات الرشق، بعد ساعات من إعلان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج إسماعيل هنية، أنّ الحركة تقترب من التوصّل لاتّفاق هدنة مع إسرائيل، في ظل استمرار للحرب الإسرائيلية على غزة منذ شهر ونصف الشهر.رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د. خالد الشنيكات، قال إنه إذا نفذت الهدنة، فيتوقع بأن تقود إلى هدنة أخرى، تشمل إطلاق 50 أسيرا آخرين، وقد تؤدي للتشجيع على اتفاق وقف إطلاق للنار، ويساعد على ذلك النقاط الآتية: أولا، حتى الآن لم يحقق الاحتلال، هدفا عسكريا من الأهداف التي أعلنها في حربه على غزة، ولم يستطع تحرير أي أسير من أسراه لدى المقاومة الفلسطينية بالقوة العسكرية، وهذا يعني ضمنيا فشل العمل العسكري الذي يقوم به.في النقطة الثانية، ارتفاع وتيرة رفض الرأي العام العالمي لهذه الحرب، وقد عانى الاحتلال من ذلك، فمعظم استطلاعات الرأي تشير إلى أن الاحتلال مسؤول عن جرائم الإبادة الجماعية، وقتل الأطفال واستهداف المدنيين وتدمير البنى التحتية والمستشفيات وغير ذلك من المرافق المدنية في حربه الوحشية على قطاع غزة.أما في النقطة الثالثة، فيبين الشنيكات أنه إذا ما استمرت الحرب، يعني ذلك توسعها وامتدادها، وسينضوي فيها حزب الله واليمن، بخاصة وانهم ينفذون العديد من العمليات حاليا، كل من من جانبه ضد الاحتلال.أما النقطة الرابعة، فهي حجم التكلفة الاقتصادية الباهظة التي تقع على كاهل الاحتلال مع استمرار الحرب، وتتمثل بتوقف السياحة والحياة الطبيعية، وتعطل الأيدي العاملة وأكلاف التسليح، وغيرها من الخسائر التي سيحتاج الاحتلال في ظلالها إلى إعادة ترميم قد تكون طويلة لاقتصاده.وأضاف الشنيكات، هناك عوامل أخرى تمنع انتهاء الحرب، حتى ولو أقرت هدنة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، منها ما يتعلق بنتنياهو شخصيا، الذي سيتحمل المسؤولية عما حدث في الـ7 من اكتوبر (تشرين الاول) الماضي.اللواء المتقاعد فارس كريشان، رأى أن حكومة الاحتلال، تمتلك خيارين أوليين: تهجير الفلسطينيين خارج القطاع، بشكل يجنب تل أبيب أي منغصات من المقاومة فيما بعد، ومن ثم، إحكام السيطرة الأمنية على القطاع وجعله أرضا تابعة له، وكلاهما رغبة في قتل القضية الفلسطينية، وإبعاد حل الدولتين إلى الأبد.وأشار كريشان، إلى أنه برغم قرب التوصل الى هدنة عبّر مسؤولون من الكيان عن مخاوفهم من أن تؤثر الهدنة على قدرتهم العسكرية في الميدان، لتصب في صالح "حماس"، وأن تسمح الهدنة وصفقة تبادل الاسرى مع حماس لاستعادة قوتها، كما أنها قد تؤثر على قدرة جيش الاحتلال على مواصلة الحرب بالقوة نفسها التي كان عليها من قبل، وكذلك قد تؤثر على قدرته على إحداث تغيير في غزة، في وقت ستعزز فيه المطالب بوقف الحرب برمتها، بعد وقف إطلاق النار المؤقت.وأضاف أن "الحديث عن أن الهدنة قد تعيد الزخم لحركة حماس غير واقعي، فزخم الحركة لم يتوقف، بينما هناك إرباك عند الاحتلال على المستويات كافة، فهو لم يستوعب الموقف حتى الآن، ويحاول الضغط باتجاه صفقة مربحة".وقال كريشان، إن جيش الاحتلال، يتحسب من هدنة لوقف إطلاق نار، ترافق تنفيذ صفقة تبادل أسرى مع حماس، فالتخوف الأساسي لديه يكمن في إعادة تجهيز قواته للقتال بعد الهدنة، باعتباره تحديا كبيرا للضباط، لإعادة استنفار جنودهم وعودتهم للقتال بشكل أكثر شدة ويقظة ومهنية.وأكد أن نجاح أي جهود تتعلق بوقف الحرب، مرهون بموقف إدارة الولايات المتحدة الأميركية والاحتلال معا، وهما يتحكمان في مشهد الحرب الدائرة حاليا في القطاع.من جهته، قال عميد كلية القانون السابق بجامعة الزيتونة د. محمد فهمي الغزو، إن التوصل لهدنة بين قوات الاحتلال وحماس، لا يعني وقف إطلاق النار، أو أن الهدنة ستكون نهاية لحرب الاحتلال، بل وقف مؤقت لها، فهما لا يمثلان نهاية قانونية لحالة الحرب، ولكن اتفاقات السلام، هي التي تمثل نهاية للنزاع والعدوان.وأضاف، إن القانون الإنساني نص على أنه كلما سمحت الظروف، فيجب الاتفاق أو عقد هدنة أو وقف لإطلاق النار، أو عقد ترتيبات محلية لإمكانية جمع وتبادل ونقل الجرحى والمرضى المتروكين في ميدان القتال، وفقا لاتفاقية جنيف الأولى، ومع ذلك، فإن الهدف الرئيس لوقف إطلاق النار لا يكمن في إتاحة المجال للقيام بالأعمال الإنسانية، بل هو قرار عسكري يستجيب للأهداف الإستراتيجية، منها تجميع القوات، وتقييم قدرات الخصم وسلسلة القيادة، أو إجراء مفاوضات.وأضاف "هناك دوما خطر يكمن في عمليات الإغاثة التي يجري التفاوض عليها في سياق وقف إطلاق النار، ويجب استخدامها كورقة مساومة بين أطراف النزاع، للحصول على تسويات سياسية أو عسكرية، أو لاختبار حسن نوايا الخصم أو قدرته على السيطرة على قواته، أو على منطقة معينة"، موضحا ان منظمات الإغاثة، يجب أن تكون مدركة لهذا الخطر، وأن تجري تقييما له".وحول ما إذا ما ستقود الهدنة إلى وقف لإطلاق النار، ومن ثم وقف للحرب، قال الغزو، إن الأمر سيتوقف على طبيعة الهدنة والهدف منها ومدتها، مضيفا "كلما طالت مدة الهدنة، زادت قدرتها على الصمود والتجدد فيما بعد بشكل أفضل وأقوى، وتصب في صالح الجانب الفلسطيني، أما إذا كانت لأيام معدودة، فهذا يعنى أن أطراف الصراع سيبقون في مزاج الحرب، خصوصا الاحتلال الذي لن يتغير موقفه الثأري والانتقامي المتحفز للقتال".وأضاف الغزو إن "الجنون الإسرائيلي الراهن، واستمرار مسلسل قتل واستهداف المدنيين الأبرياء، هو التفكير المسيطر على المشهد، والهدنة الطويلة قد تعطي فرصة أكبر لتغيير القناعات، وإعطاء الأطراف الدولية والعربية فرصة لمحاولة إحداث تغيير".وبين أن نتنياهو يرى بأن من مصلحته السياسية استمرار الحرب، وأن وقف إطلاق النار سيؤدي به لخسارة منصبه وحصانته، وقد يدفعه للدخول إلى السجن، لذلك، فإن الجانب الإسرائيلي متردد ومشوّش وغير واضح، في موضوع وقف الحرب.وأوضح الغزو، أن الأردن والدول العربية يرغبون بخفض التصعيد ووقف إطلاق النار فى غزة، وإدخال المساعدات للمدنيين، لافتا إلى أن هناك اتجاها قويا للغاية نحو الحلول السياسية والدبلوماسية، المتمثلة بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.