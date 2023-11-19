هل سقطت القوانين الدولية والإنسانية في مختبر غزة؟

سماح بيبرس

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في الوقت الذي يستمر فيه الاحتلال الصهيوني في خرق مواد القانون الدولي والإنساني، والضرب عرض الحائط بجميع القواعد الدولية، يرى متخصصون في القانون الدولي بأن ما يحدث في غزة اليوم كشف ضعف الهيكلية البنيوية لتطبيق القانون الذي يرتبط بإرادة ورغبة الدول في التطبيق دون وجود ما يلمها أو يحاسبها.واعتبر هؤلاء أن القانون الدولي اليوم على مفترق طرق، حيث إن الحرب في غزة كشفت النقص والضعف في إلزام والتزام الدول بتطبيق قواعد القانون الدولي، وظهرت هناك حاجة ملحة لـ "تفعيل الإلزام بدلا من الاعتماد على حسن النية" في التطبيق.واعتبر هؤلاء ارتكاب مثل هذه الجرائم بحق الفلسطينيين، يلقي بسلسة طويلة من النضال العالمي والعمل في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي على الأرض، وهو القانون الذي تطور أساسا نتيجة تبعات الحروب التي عانت منها دول العالم لقرون.وكان الاحتلال الصهيوني اقترف خلال الأسابيع الماضية، وبشهادة منظمات الأمم المتحدة المختلفة، العديد من الجرائم خلال حرب غزة، منها الإبادة الجماعية، والتهجير القسري للمدنيين، واستهداف المدارس والمستشفيات، وقطع إمدادات الكهرباء والماء، فضلا عن تأخير دخول المساعدات والوقود وتحديد الكميات الداخلة.وفي هذا الشأن، يرى الخبير الحقوقي كمال المشرقي أن الأصل في الحروب والنزاعات أن يكون القانون الدولي حاضر، ومطبق من قبل الدول المتنازعة، خصوصا فيما يتعلق بأمن وحماية المدنيين، إلا أن هذا القانون بات غير معترف به من قبل الاحتلال، يخترقه وكأنه غير موجود أصلا.ويعتبر المشرقي أن القانون الدولي، اليوم، وبعد الحرب في غزة "على مفترق طرق"، ولا بد من أن تتنبه دول العالم لفكرة دعمه، وتوفير أدوات لحماية الفئات الضعيفة خصوصا الواقعة تحت الاحتلال والتي يرتكب بحقها جرائم حرب.ويؤكد المشرقي أنه لا بد من التفكير في ملامح لمبادئ قانون دولي جديدة، فالحرب على غزة تعطي دروسا في كيفية التعامل مع القانون الدولي من خلال "تفعيل الإلزام بدلا من الاعتماد على حسن النية".ويرى أن الحرب كشفت النقص والضعف في إلزام والتزام الدول بتطبيق قواعد القانون الدولي، مشيرا إلى أن ارتكاب مثل هذه الجرائم بحق الفلسطينيين، تلقي بسلسة طويلة من النضال العالمي والعمل في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الذي تطور أساسا من مثل هذه الصراعات التي خلفت ملايين القتلى والجرحى والضحايا.وقال إنه باتت هناك حاجة ملحة، خصوصا مع التطور التكنولوجي الذي غزا العالم لتنظيم العلاقات بين الدول، وفرض أدوات جديدة في التعامل مع القانون الدولي، ولا بد من العمل على منظومة محاسبة ومساءلة لتحسين أدوات تطبيقه.وأكد ضرورة دعم نظام العدالة الجنائية الدولي ودعمه، مع ضرورة الحفاظ على استقلالية المحكمة الجنائية وتفعيل القرارات الصادرة عنها.وأشار إلى أن دعم القانون الدولي اليوم وإعطاءه القوة اللازمة يحتاج الى دعم الدول الكبرى التي كانت وضعت القوانين الدولية الحالية بعد الحرب العالمية الثانية، وذلك لضمان تطبيقه على أرض الواقع.أستاذ القانون الدولي في جامعة العلوم الإسلامية الدكتور عبد السلام هماش قال إن القواعد الدولية الموجودة تم انتهاكها في الحرب على غزة بصورة جسيمة، مؤكدا أن هذه الحرب أثبتت فشل الوسائل الدولية في تطبيق هذا القانون.ومثال ذلك، بأن القانون الدولي يتضمن حماية المدنيين، وعدم الاقتراب من المباني المدنية كالمدارس والمستشفيات، ويدعو الى دخول المساعدات الإنسانية للمدنيين، إلا أن كل هذا ضربت به إسرائيل والولايات المتحدة عرض الحائط.وقال إن غزة كشفت ضعف الهيكلية البنيوية لتطبيق القانون؛ لأن هذا التطبيق مرتبط بإرادة الدول، وبفكرة التعاون بينها على تطبيقه، وبالتالي نحن "أمام طغيان عالمي" لدول لا تريد أن تطبق القانون، وتؤمن بالقوة كوسيلة وأداة وحيدة في علاقاتها مع الآخر.وبين أن العلاقات بين الدول تحدد بثلاث طرق؛ الأولى الإكراه والقوة مثل الذي تتبعه الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، واللذان لا يؤمنان بأي قاعدة قانونية، والمبدأ الوحيد الذي يقودهما ويعتمدان عليه هو استخدام العنف والقوة، وربما يلجآن إلى الاعتراف ببعض القواعد التي تخدم مصالحهما فقط.وهناك من لا يؤمن بالقوة أساسا، وثمة من يرى بأن القوة والعنف أمر واقع في العالم لكن لا بد من تقنينهما، من خلال قواعد دولية تضبط العمليات العسكرية وتحمي المدنيين والمنشآت، بهدف تخفيف أضرار العنف الحاصل.وأضاف هماش: "لو رصدنا الحروب والصراعات في العالم في الثلاثين سنة الأخيرة، لوجدنا بأنها تعود إلى الدول ذاتها التي تؤمن بالقوة كأساس في علاقاتها مع الدول الأخرى، وهي الدول نفسها التي لا تعتمد ولا تؤمن بالقانون الدولي".وأكد أن المشكلة التي ظهرت جليا اليوم هي أن هذه القوانين والقواعد الدولية لا تتمتع أو تمتلك أي وسيلة تضمن تطبيقها، داعيا إلى ضرورة التوقف عن الاعتماد على "حسن النية" في تطبيق القانون، وإيجاد وسائل أقوى من إرادة الدول.ويتضمن القانون الدولي مواد ملزمة للدول التي تدخل في صراعات وحروب، وفي الحرب على غزة فإن الاحتلال ملزم به أيضا.ولا تخضع قواعد القانون للمعاملة بالمثل، أي أنها تطبق في حالة الانتهاكات، بغض النظر عما فعله طرف آخر في النزاع، بمعنى أنه لا يمكن تبرير طرف لانتهاكاته، باستهداف المدنيين عمدا، أو فرض عقاب جماعي عليهم، بادعاء أن الطرف الآخر ارتكب انتهاكات مماثلة.وتنطوي مجموعة القوانين المكونة للقانون الإنساني الدولي، على القوانين التي تحكم الاحتلال، أي عندما تمارس دولة سلطة فعلية، على منطقة ما دون موافقتها، ودون أن يكون لها حق سيادي عليها، مثل الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، وتنص تلك القوانين على أن دولة الاحتلال، لا تكتسب السيادة على الأراضي المحتلة، وأن عليها أن تعامل السكان بشكل إنساني، وأن توفر لهم الاحتياجات الغذائية والرعاية الطبية.