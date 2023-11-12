هل سنشهد محاكمة مجرمي الاحتلال أم سيفلتون من العقاب مرة أخرى؟

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عمان - أمام حالة التدمير المتوحشة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الأبرياء في قطاع غزة، تعمل قوى دولية وإقليمية ووطنية، على توثيق جرائمه، في نطاق ملاحقة المجرمين في الكيان المحتل، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.وكانت هيئتان قانونيتان في فرنسا، أعلنتا مؤخرا أنهما سترفعان دعاوى محلية ودولية بشأن المسؤولية القانونية لشركات أسلحة ومسؤولين أوروبيين، لتصديرهم أسلحة ساهمت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.محليا، تعمل نقابة المحامين الأردنيين على توثيق جرائم الاحتلال في قطاع غزة، معلنة في تصريحات إعلامية سابقة، أنه ستكون هناك خطوات إجرائية الأيام المقبلة، لرفع دعاوى قضائية في المحاكم الدولية، بالتعاون بين اتحاد المحامين العرب والنقابات العربية والمؤسسات الدولية والأفراد.ويؤكد خبراء في القانون الدولي، ان محاكمة الكيان الصهيوني على جرائمه في القطاع، أمام المحاكم الدولية، أمر وارد ويمكن تحقيقه.وبينوا في احاديثهم المنفصلة لـ"الغد"، أن توثيق الانتهاكات والتجاوزات التي يرتكبها الكيان سهلة جدا، لافتين الى أن الجرائم التي سيحاسب عليها الاحتلال، هي جرائم حرب وضد الانسانية وجريمة إبادة، متسائلين ما الذي يمنع من أن يكون لدى جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي محكمة جنائية خاصة إقليمية، سيما وأن القوانين تتيح ذلك لتجري محاكمة كيان الاحتلال فيها؟.الخبير في القانون الدولي د. أنيس قاسم، يؤكد أن رفع الدعاوى القضائية ضد جرائم الاحتلال في محكمة العدل الدولية، يجب ان تحركها دول وليس افرادا او منظمات.وبين قاسم، أن إمكانية تحريك دعوى في محكمة العدل قائمة وظروفها وأسبابها جاهزة، فالمشاهد التي نراها يوميا تصنف على أنها جرائم إبادة ضد الفلسطينيين.ونوه بأن التصريحات الرسمية الصادرة عن مسؤولين من الاحتلال مؤخرا، تحث على ارتكاب جرائم إبادة ضد الفلسطينيين، وآخرها دعوة وزير تراث الاحتلال عميحاوي الياهو، لإلقاء قنبلة نووية على القطاع.وأشار إلى أن الأدلة والبيانات ضد جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين، تعد عناصر سهل توثيقها، ولكن لغاية الآن لم تقم دولة برفع دعوى ضد الاحتلال أمام هذه المحكمة.ولفت قاسم، إلى أن النقابات والاتحادات والمنظمات، تستطيع تقديم طلب للمدعي العام في محكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الاحتلال في القطاع، مبينا ان المدعي العام يحقق في هذه الجرائم، ومن ثم يحيلها إلى أجهزة التحقيق لتوثق الانتهاكات، وبعدها يصار إلى طلب غرفة من غرف محكمة الجنايات لتباشر بالنظر في الدعوى القضائية.وأشار قاسم، إلى أن محاسبة الاحتلال على جرائمه أمر وارد، إما في محكمة العدل إذا رفعت إحدى الدول دعوى، أو عبر محكمة الجنايات الدولية اذا تقدمت منظمات واتحادت بطلب للمدعي العام، يفيد بوجود جرائم ارتكبها ويرتبكها الاحتلال بحق الفلسطينيين في غزة.وأوضح أن دولا أوروبية تتبنى ما يسمى بـ"الولاية القضائية الدولية"، والتي تعني ان قانون العقوبات المحلية بهذه الدول، تمكنها من محاسبة أي شخص مر فوق أراضيها متهم بارتكاب جرائم حرب أو ضد الإنسانية، يقبض عليه ومحاكمته.ولفت إلى أن منظمات إنسانية، نجحت بتحريك دعاوى ضد مجرمي الحرب الصهاينة في لندن وإسبانيا ولاهاي وسويسرا، ولكن الضغوطات الأميركية على هذه الدول الأوروبية، ساهمت بتعديل قوانيها وإلغاء هذا البند المتعلق بالولاية القضائية الدولية.وشاركه الرأي، أستاذ القانون الدولي العام بجامعة العلوم الإسلامية د. عبدالسلام هماش، الذي أكد أن محاسبة قادة الكيان الصهيوني ومستوطنيه ورؤساء شركات الأسلحة ووسائل الإعلام التي تحث على قتل المدنيين، أمر وارد ويمكن تحقيقه.ودلل هماش، على ذلك بمجازر صربيا عندما قتلت مسلمي البوسنة والهرسك، بحيث أنشئت المحكمة الجنائية الدولية الخاصة في يوغوسلافيا السابقة، وحاسبت هذه المحكمة المحرضين على ارتكاب الجرائم ضد المسلمين، وتكرر الأمر ذاته في راوندا عندما حوكم راديو الذي دعا للتطهير العرقي.وبين أن المجتمع الدولي منذ 30 عاما، أقر بضروة محاسبة مجرمي الحرب وعدم الإفلات من العقاب.وبخصوص احتمال إنشاء محكمة جنائية خاصة لمجرمي الحرب للكيان الصهيوني، قال هماش إن الذهاب لإنشاء محكمة خاصة لهذه الجريمة تحديدا جائز، كما حصل بعد استشهاد رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري.وبين هماش، انه يمكن محاكمة الكيان على جرائمه خلال المحكمتين الجنائية الخاصة والجنائية الدولية، وهذا الأمر لا يتعارض مع القانون الدولي، لافتا الى ان الجمعية العامة للأمم المتحدة، تملك الولاية بتشكيل محكمة جنائية خاصة في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال.وتساءل: ما الذي يمنع من أن يكون لدى جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي محكمة جنائية خاصة إقليمية، بخاصة وأن القوانين تتيح ذلك؟.ولفت إلى أن توثيق انتهاكات وتجاوزات الكيان سهل جدا، فما نراه من اعتداءات ممنهجة على المستشفيات والمدارس، يدل على أنها جرائم حرب وبإمكان الغزيين من مزدوجي الجنسية، سيما الأوروبية، محاسبة الاحتلال أمام المحاكم الأوروبية كون قوانينها الجنائية تتيح ذلك.وبين هماش أن الجرائم التي سيحاسب عليها الاحتلال، هي جرائم ضد الإنسانية بما فيها (القتل العمد، التهجير القسري، التجويع، وغيرها)، جرائم الحرب والتي تشمل مخالفات قواعد الحرب، كاستخدام الفسفور والقصف الممنهج ضد المدنيين وحرب الإبادة وغيرها.وأشار إلى أن تحريك دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية، فيتم عبر الدول أو مجلس الأمن الدولي، أو منظمات حقوق الإنسان، فضلا عن المدعي العام نفسه.ولفت هماش إلى أن القوانين الجنائية في الدول الأوروبية، مثل بلجيكا وإسبانيا وبريطانيا، تسمح بمعاقبة الشركات الأسلحة والمعتدين، والتصريحات الرسمية التي تدعو لجرائم كراهية.وقال إن ما يحصل اليوم في غزة ثابت على أنّه جرائم حرب، ومحاكمة جرائم الحرب تتمّ عبر المحكمة الجنائية الدولية المنشَأة بموجب ميثاق معاهدة روما عام 1998، لكن لا يمكن اللجوء إلى هذه المحكمة، إلّا إن كان أحد الأطراف المعنيين بالنزاع عضواً في الاتفاقية، لذلك على الدول أن تتعاون في هذا الإطار.وأضاف هماش، أن القرارات الصادرة عن محكمتي العدل والجنائية الدوليتين، ملزمة لتنفذها دول أعضاء، موضحا بأن هناك نوعين من المسؤولية الجنائية، إما على مستوى الدول أو الأفراد.ولفت إلى أنه يمكن إصدار مذكرة توقيف بحق مسؤولين في الاحتلال، بما فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقادة جيش، إذ يسجنون لـ35 عاما مكررا في سجون المحكمة الموجودة في لاهاي بهولندا، وهناك فعليا أشخاص أدينوا بجرائم حرب، ويقضون مدة إدانتهم في سجون لاهاي، أما على مستوى الدولة، فيكون بإلزامها بدفع تعويضات مالية لأسر الشهداء، بالإضافة للتعويضات عن الدمار الذي طال المنشآت في القطاع، منوها بأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.بدوره، نائب نقيب المحامين وليد العدوان، قال إن الأفراد والجمعيات والاتحادات ليس بإمكانها رفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد الكيان، كون ذلك محصورا بدول وليس بأفراد أو جهات.وأكد العدوان أن نقابة المحامين توثق حاليا "جرائم الاحتلال في القطاع، وتحاول مع بعض الدول إقامة دعوى بهذا الشأن، بالتعاون مع اتحاد المحامين العرب الذي يضم النقابات العربية للمحامين واتحاد المحامين الدوليين.وبين العدوان أن النقابة بالتعاون مع اتحاد المحامين العرب والنقابات العربية والمؤسسات الدولية والأفراد، ستتخذ خطوات إجرائية الأيام المقبلة لرفع دعاوى قضائية في المحاكم الدولية.وأشار إلى أن النقابة على تواصل دائم مع الاتحادين: العربي والدولي، لتوثيق جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين على الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة.ولفت إلى أن هناك دعوى أقيمت في العام 2012 ضد جرائم الاحتلال، وسيعاد تحريكها مرة أخرى، بالإضافة للجرائم الجديدة لتكون جاهزة في حال أبدت أي دولة استعدادها لرفع الدعوة.وأشار إلى أن النقابة أعدت فريق إسناد قانونيا مؤهلا، يتضمن المحامين الأردنييين المتخصصين بهذا المجال، لافتا إلى أن جرائم الاحتلال في القطاع، جرائم حرب وإبادة جماعية، ما يترتب عليه محاسبة ومساءلة قانونية بموجب القانون الدولي.ولطالما أن القانون الدولي يسمح حسب ما تنص عليه الاتفاقيات والواقع، بملاحقة مرتكبي الجرائم، سيظل السؤال: هل سنرى ذلك اليوم الذي يحاكم فيه مجرمو الاحتلال، أم أنهم سيفلتون من العقاب؟