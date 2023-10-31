الثلاثاء 31 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

هل على الأردن إعادة قراءة مشهد التحالفات السياسية من جديد؟

غزيون ينتظرون دورهم لتعبئة المياه في إحدى مناطق القطاع-(وكالات)
غزيون ينتظرون دورهم لتعبئة المياه في إحدى مناطق القطاع-(وكالات)
عمان - في ظل تحولات وظروف تكاد تكون إستراتيجية في مشهد العلاقات الدولية والإقليمية، بخاصة بعد العدوان الغاشم لقوات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، يرى مراقبون، أن الدول باتت تعيد ترتيب منظومات سياساتها ومواقفها وممارساتها السياسية، لتتفق مع ما ستنطوي عليه المرحلة المقبلة، بما تقتضيه وتتيحه جغرافياتها ومواردها البشرية والطبيعية، وهذا بالطبع ليس قدرا حتميا، ولكنه خيار معقد لا تصلح المقولات الجاهزة لتفسيره وتقييمه.اضافة اعلان
وقال هولاء في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، إنه يجب على الأردن إعادة قراءة مشهد التحالفات السياسية في العالم من جديد، بخاصة وأن المملكة تستطيع فعلا، المواءمة في صياغة خريطة علاقاتها، وبناء علاقات طبيعية مع أي تكتل او تحالف، لكن في حقيقة الأمر أن هذا الأمر يتطلب استشرافا لما يجري، ووقوفا على نتائج الوقائع على الارض اليوم، فالتنافس على المنطقة العربية محتدم، ولا يمكن إغفال ان ما يجري فيها من أحداث، هو مجرد عن خريطة التحالفات التي ترسمها القوى الكبرى.
ويقول رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د. خالد شنيكات، بالنسبة لخيارات الأردن بشأن تنويع تحالفاته أو بتغييرها، فهي محدودة، فمثلاً روسيا لديها بديل وهو سورية، وتسيطر على الموانئ، وأقصد هنا طرطوس واللاذقية، بالإضافة لحصولها على موارد أخرى من سورية.
وتابع "أما بالنسبة للصين، فالأردن بعيد عن اهتماماتها التي تنصب على جوارنا الخليجي بشكل أساسي، للحصول على النفط، إلى جانب توثيق علاقاتها بطهران فيما يشبه التحالف، وكذلك الباكستان في نطاق مبادرة "الحزام والطريق"، وبالطبع تركيا. 
وأضاف "لذلك، فالعلاقات الأردنية الغربية، وبشكل خاص مع الولايات المتحدة، هي الاساس في سياسته الخارجية، ذاك أن الولايات المتحدة تقدم المساعدة الاكبر للأردن، بالإضافة للمعاهدة الامنية التي وقعت بيننا وبينهم، وهناك برامج تعليم مشترك، ودعم للبنية التحتية ومساعدات أخرى".
وقال "ان الأردن منذ استقلاله، ارتبط بعلاقة وثيقة مع الدول الغربية،  وكثيرا ما يوصل رسائله الى المجتمع الغربي، بحكم علاقته الطويلة معه، والتي بنيت على أساس حفظ استقرار المنطقة".
ويرى شنيكات أن الخيار الأسلم للأردن، التنسيق مع الدول العربية في مجال تنويع العلاقات أو تغيير التحالفات مع الدول الكبرى، وأقصد الصين وروسيا، وبهذا التنسيق، يصبح من الصعب على روسيا والصين إلا أن تسعيا للشراكة مع الدول العربية فهي بمجموعها، تمثل سوقا كبيرا وفيها أهم مناطق استخراج النفط في العالم، وهذا مهم جدا للصين، كذلك فالدول العربية ذات موقع إستراتيجي مهم. 
من جهته، يقول السفير السابق أحمد مبيضين إن الأردن دولة منفتحة على الجميع، وغير منحازة بشكل مطلق لهذا الحلف أو ذاك التكتل، مشيرا إلى فترة الحرب الباردة التي شهدت كتلتين: شرقية وغربية، وتمكن الأردن وقتها من إقامة علاقات طبيعية معهما، بالإضافة لوجود علاقات مع روسيا والصين أو مع الاتحاد السوفييتي سابقا، وفي الوقت نفسه، ارتبطت المملكة بعلاقات مع أميركا ودول غربية.
ويقول مبيضين إن الأردن حصيف في سياسته الخارجية، ويستطيع فعلا المواءمة في صياغة خريطة علاقاته، وبناء علاقات طبيعية مع أي طرف يحقق مصالحنا الوطنية العليا، مشيرا الى ان ما تشهده المنطقة حاليا من أحداث وعدوان همجي على غزة، يتطلب من المملكة إعادة قراءة مشهد التحالفات السياسية من جديد وبشكل عام، بخاصة وان لدينا القدرة على المواءمة في صياغة خريطة علاقاتنا، وبناء علاقات طبيعية مع أي تكتل أو تحالف يحقق مصالح الدولة الأردنية.
وأكد أن البحث عن مصالح مركزية في وضع إقليمي مضطرب، كما يحصل اليوم مهمة معقدة وليست بسيطة أو سهلة، اذ لا بد من تقييم كل ما حصل في المرحلة الحالية، انطلاقا من قراءة واقعية للواقع والمعطيات والتوقف عن إنكار المشكلات.
واضاف "أردنيا، من الواضح لي، ونحن نرصد استمرار المحتل الإسرائيلي بتطرفه وتصعيده الى درجات قصوى هذه المرة، وتخلي الولايات المتحدة عن أصدقائها، وانشغال دول المنطقة بمشكلاتها الإقليمية والذاتية، في وقت تتنافس فيه مراكز الثقل الإقليمي بالمنطقة، بصورة تؤثر بعمق على الملفات والقضايا والأوضاع العربية، خصوصا في العراق وسورية ولبنان، أننا بحاجة ملحة للتوقف عند خياراتنا، وخلق حالة تفاهم مع الوقائع الجديدة".
من جهته، يقول أستاذ العلوم السياسية هاني السرحان، إن مسار انخراط  الأردن الرسمي في مشروع لتنويع خياراته وتحالفاته مع قوى الإقليم والعالم، ما يزال خطوة تكتيكية ومرحلية.
واضاف السرحان "السؤال هنا، هل الأردن قادر أو راغب فعلياً بإعلان قرار بفك تحالفه مع الولايات المتحدة ومحورها في المنطقة والإقليم؟ الجواب بالنسبة لي، أن الأردن الرسمي ما يزال يؤمن بحتمية استمرار علاقته مع واشنطن ومحورها في المنطقة، نظراً لمجموعة تفاهمات وصفقات وملفات يعيها وندركها جيداً".
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