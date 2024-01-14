الأحد 14 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

هل لأميركا صلاحية مفتوحة لضرب العالم وقتما تشاء؟

جانب من الضربات الأميركية البريطانية على اليمن-(وكالات)
جانب من الضربات الأميركية البريطانية على اليمن-(وكالات)
عمان - "التحديات الأمنية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن"؛ تلك كانت الحجة الرئيسة للولايات المتحدة الأميركية، لتوجيه 74 ضربة نحو أهداف عدة في اليمن منذ فجر الجمعة الماضية، وذلك بعد إعلان جماعة الحوثيين اليمنية، دخولهم كجبهة مساندة للفلسطينيين في قطاع غزة، الذي يشن الاحتلال الصهيوني عليه حرب إبادة جماعية، منذ أكثر من 100 يوم، أمام مرأى ومسمع العالم.اضافة اعلان
ومنع الحوثيون حركة السفن المتجهة إلى موانئ الاحتلال، في ظل حرمان وتجويع مستمرين يمارسهما جيش الاحتلال على أهل القطاع، لذا فإن هذا المنع، سرّع من تطور الأحداث، لتصل إلى مهاجمتهم سفنا وناقلات في البحر الأحمر، رفضت الامتثال لأوامر تغيير المسار نحو رأس الرجاء الصالح.
وخوفا من مهاجمة سفنها، أعلنت شركات نقل بحري كبرى، تغيير مساراتها من آسيا إلى أوروبا وأميركا الشمالية، والنأي عن المرور بالبحر الأحمر، متجهة إلى مسار رأس الرجاء الصالح، وهذا بدوره أدى إلى زيادة المسافة وارتفاع كلفة الشحن والأسعار عليها للوصول الى موانئ الاحتلال.
شكلت الولايات المتحدة إثر هذا التوتر الذي يتصاعد في المنطقة، ما يسمى بتحالف "حراس الازدهار"، تحت لافتة حماية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، واقترن ذلك بتمريرها لقرار في مجلس الأمن، يدين هجمات الحوثيين ويمنحها الحق بضرب اليمن، بعد امتناع روسيا والصين عن استخدام حق النقض "الفيتو" في التصويت على قرارها.
ولتبرير قرارها، احتاجت أميركا إلى رواية "حماية الملاحة البحرية والتجارة العالمية"، وهو ما جاء على لسان المندوبة الأميركية لدى المجلس ليندا توماس غرينفيلد، التي قالت إن "الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة بالاشتراك مع بريطانيا على أهداف لجماعة الحوثي، مسعاه تقليص قدراتهم على مهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن".
لكن الحوثيين نفوا استهداف الملاحة الدولية، باستثناء سفن الاحتلال، أو المتجهة إليه.
وفتح القرار بضرب الحوثيين باب التساؤلات حول التعامل الأميركي مع الأحداث في العالم، وأحقيتها بضرب أي مكان وفي أي وقت، بحجة حماية القانون الدولي، في وقت تنتهك هي والاحتلال الصهيوني فيه القانون الدولي، متمثلا بحرب الإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال بحق الغزيين في القطاع.
وفي هذا الشأن، أكد المحلل السياسي، عامر السبايلة، أن أميركا سعت الى خلق شرعية للتدخل، كما في النماذج السابقة (العراق وأفغانستان)، بحيث تركت هجمات الحوثي في البداية، ثم بدأت بإجراءات وقائية وبصيغة دفاعية وصلت الى قصف الحوثيين.
وقال السبايلة لـ"الغد"، إن "أميركا غير معنية بخوض حروب مباشرة أو فتح جبهات، إلا أن عنوان: مكافحة الإرهاب، أو: الأهداف الإرهابية، استخدمته في هذا التوتر ليتيح لها التحرك في أي وقت تشاء، وأن تتخذ خطوات لضرب اليمن دون الرجوع إلى أحد.
"أميركا غلفت نفسها بالقانون الدولي، ثم شكلت تحالفا دوليا"، حتى لا يظهر أنها تخوض حربا أو عدوانا، وفق السبايلة، الذي يؤكد أن الولايات المتحدة، تحاول تغليف أي تحرك بأطر قانونية، أو لكي لا تكون وحيدة في مثل قرار كهذا، برغم قدرتها على ذلك بنفسها، إلا أنها تحتاج لتحقيق السببين السابقين.
يشير السبايلة إلى أن لأميركا قواعد عسكرية في كل العالم، ما يخولها بالتحرك في أي وقت، دون ردع عسكري يواجهها، لكنها لا تبدأ بذلك دون غطاء قانوني وتحالف دولي.
ويتفق الخبير العسكري، اللواء المتقاعد هلال الخوالدة مع السبايلة، ويقول إن أميركا لديها القوة العسكرية الأولى في العالم، وربما الاقتصاد الأول أو الثاني، وتمتلك القرار العالمي كـ"قطب أوحد"، مع وجود دول كبرى مثل روسيا المشغولة بحربها ضد أوكرانيا، والصين التي تسعى لتحقيق مصالحها الاقتصادية أولا، ما يجعلها تضرب أي هدف في أي وقت تريد، دون وجود رادع يمنعها من ذلك.
يصف الخوالدة في حديثه مع "الغد"، الضربات الأميركية على مناطق سيطرة الحوثي  بـ"العنجهية"، فهي تحرك العالم للحفاظ على مصالحها المختلفة، إذ رفعت شعار "حماية ممرات الملاحة العالمية"، لتشكيل تحالف من قوات متعددة الجنسيات، وأشعرت الدول الأوروبية بالخطر الذي قد يواجهها، حتى مهدت سببا لضرب اليمن، مستهدفة قوات الحوثيين وقواعدهم، أملا في التأثير على قوته ومنعه من الاستمرار بتعطيل الملاحة العالمية، وفق رأيهم. 
واستغرب الخوالدة، "الرواية الأميركية أو السبب الذي روّجته للعالم" معتبرا بأنه غير حقيقي، إذ كانت تصريحات الحوثيين دوما، تؤكد استهداف السفن المتجهة إلى موانئ الاحتلال فقط، دون أن تتضرر أميركا.
ويبين الخوالدة، أن أميركا تستخدم القوة العسكرية للحفاظ على مصالحها الاقتصادية والسياسية والعسكرية، وتفرض سيطرتها دون أن يمنحها أحد تلك المساحة، فهي تستخدم الرواية التي تناسبها، وتفعل ما تريده، بغطاء قانوني وعسكري.
وفي النطاق القانوني، فإن الأمر لا يختلف كثيرا عن الشأنين السياسي والعسكري، إذ يعلق الخبير في القانون الدولي د. أنيس القاسم، على ما أقدمت عليه في ضرباتها لليمن، بأنها أكثر "دولة فاجرة" في القانون الدولي، ولديها تجارب مريرة سابقة، في مثل هذا الشأن، سواء في العراق أو فيتنام أو أفغانستان.
وأضاف القاسم، أن أميركا تدعي دوما أقوالا ليس لها أساس من الصحة، وتقدم حججا كاذبة لشن عدوان على أي هدف تريده، مشيرا إلى أن هجمات الحوثيين على أهداف للاحتلال، تأتي في سياق الدفاع عن النفس، وفقا لمعاهدة الدفاع العربي المشترك.
وأضاف الخبير القانوني القول، إن هجمات الحوثيين على أهداف أو مصالح إسرائيلية يندرج تحت بند حق الدفاع الجماعي عن النفس، وهو تصرف عسكري ضمن القانون الدولي، وكفله أيضًا ميثاق الأمم المتحدة.
المادة (51) من الجزء السابع من ميثاق الأمم المتحدة، تنص على أنه "ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم، إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة"، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فوراً، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال، فيما للمجلس- بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق- من الحق، في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال، لحفظ السلم والأمن الدوليين، أو إعادته إلى نصابه".
وبرغم ما سبق، بحسب تفسيرات القاسم لـ"الغد"، فإن أميركا وبرغم تجاوزها للقانون الدولي في الضربات الموجهة نحو اليمن، إلا أنه لا يوجد من يحاسبها في العالم.
وختاما، تجسد الولايات المتحدة مقولة الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه، إن "الحق هو القوة"، وبما أن القوة معها، فيحق لها ما يحق لغيرها على هذه الأرض كما تظن هي، وفق الخبراء.
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