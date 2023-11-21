هل يجهض بقاء 800 ألف غزي في شمال القطاع مخطط التهجير؟

فرح عطيات

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عمان – يرى محللون سياسيون أن العملية العسكرية الوحشية التي يشنها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة مقسمة إلى ثلاث مراحل، تبدأ بتفريغ شمال المنطقة من سكانه، والدفع بهم نحو الجنوب، ومن ثم تفريغ الجنوب نفسه من سكانه ومن المهجرين من شماله، وصولا إلى طردهم خارج غزة بصورة نهائية وقطعية تضمن عدم عودتهم مجددا.لكن المحللين أكدوا لـ"الغد" أن "المخططات الصهيونية تلك فشلت، إذ ما يزال نحو 800 ألف من سكان الشمال موجودون فيه، كما أن أهالي غزة لن يقبلوا الخروج من القطاع وتحت أي ظرف كان".وفي هذا الصدد، أكد مدير مركز دراسات الشرق الأوسط د. جواد الحمد، أن "هدف الكيان الصهيوني كان تفريغ قطاع غزة من الأهالي، والذي كان يبدو له بأنه أمر سهل في البداية".وبين الحمد أن الحرب البرية على غزة ولدت قناعة لدى الصهاينة باستحالة هزيمة حركة حماس عسكريا في القطاع، وبالتالي فإن الحل الوحيد إحداث مأساة كبيرة إنسانية، سواء بنشر الأوبئة، أو القضاء على الحاضنة الشعبية بالكامل.وأضاف: "كل ذلك سيمكن الاحتلال من القيام بعمليات عسكرية عنيفة جدا ضد المقاومة وحدها، وعبر الجو والبحر والبر، وبذلك يصبح 2.5 مليون غزاوي خارج دائرة فلسطين، ليحل بدلاً منهم المستوطنون الصهاينة مستقبلاً".ولفت إلى أن "هذه هي الفلسفة القائمة اليوم، في وقت تؤمن تيارات اليمين الصهيوني، واليمين المتطرف الحاكم، والمتدينون، تؤمن جميعها بفكرة القضاء على الشعب الفلسطيني كاملا، ليس في غزة والضفة وحدها، بل في العالم أجمع".كما أن "بعض هؤلاء يعتقدون بأن ديفيد بن غوريون أخطأ عندما توقف عن المذابح عام 1948 بحق كل الفلسطينيين، وهذه الأيديولوجية المتوحشة تعد خارجة عن كافة القيم والمبادئ، والأعراف والقوانين البشرية"، بحسبه.وشدد على أن "اليمين الأميركي الحاكم يتماهى مع تلك الفلسفة، إذ يمتلك كذلك أيديولوجية التوحش، ويعمل على تحويل ضباطه وجنوده لما يعرف بالتاريخ بمصاصي الدماء، بحيث يتغنون بقصف المنشآت المدنية، ويفرحون بقتل الأطفال".ولفت إلى أن "استهداف القوات الصهيونية شمال غزة منذ بداية العدوان جاء لكون يتسم بأنه مناطق زراعية ويمكن تفريغه بصورة أسرع، مع دفع الغزيين تدريجيا إلى الجنوب المحاذي لمعبر رفح".وتلك الخطة، بحسبه، "ستؤدي بنحو 2 مليون غزي تلقائياً للاندفاع باتجاه خارج معبر رفح، لذلك كانت هنالك ضغوطات تمارس على مصر والدول العربية الأخرى، بتمويل المخيمات في منطقتي سيناء ورفح المصرية، وتوفير المستشفيات الميدانية والخدمات فيها".وقال: "بات هنالك عزوف كبير عن تطبيق النظرية، وهناك تخوفات كبيرة من الدول العربية من أن تصبح هي من تتحمل مسؤولية تلك الخطة، وخاصة الأردن على وجه التحديد عندما اعتبر ذلك بمثابة إعلان حرب".و"يكمن أحد الأهداف الرئيسية للعملية الصهيونية البرية في استخدام القوة العسكرية لتحقيق مخططات الكيان السياسية والاستراتيجية، وتصفية المقاومة"، في رأي أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية د. وليد أبو دلبوح.لكن الهدف العام، بحسبه "هو تفريغ قطاع غزة، وتهجير سكانه، ثم الذهاب نحو الضفة لتحقيق مخططهم بضم فلسطين، وتصفية القضية الفلسطينية".وقال أبو دلبوح: "العملية التي تجري في غزة حاليا تأتي على مراحل، الأولى تبدأ بتفريغ شمال غزة ومن ثم الجنوب، وعبر تصفية المقاومة، وبعدها احتلال القطاع كاملا، أو ضمه إلى مصر، وتاليا إنهاء أي وجود للسيادة الفلسطينية على هذه الأراضي مستقبلاً".وفي اعتقاده، "ما يجري حاليا في غزة يعد بمثابة مختبر للصهاينة حول كيفية التعاطي مع العدوان الذي يحتمل شنه على الضفة الغربية، ومن بين ذلك، مثلا، اختبار مدى نجاح عملية التهجير، وهل ستبقى المقاومة أم لا، وما هي ردود فعل الدول العربية وغيرها".غير أنه ورغم ذلك، نفى أبو دلبوح "إمكانية التنبؤ بما سيمكن حدوثه مستقبلاً، لكن الخطة الصهيونية قديمة وليست بجديدة".وسيناريو التهجير، بحسب ما ذكر "ورد على لسان اليمينيين المتطرفين في حكومة الاحتلال سابقاً، الذين دعوا الى طرد سكان غزة وإعادة بناء المستعمرات في قلب القطاع".لكنه أكد أن "السيناريو التهجيري من الشمال للجنوب لن يحدث، في وقت تدور أحاديث مبطنة غير مباشرة عن تصفية القضية الفلسطينية".وفي رأي رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د. خالد شنيكات، فإن "المرحلة الأولى للعملية العسكرية كانت تهدف لتفريغ شمال قطاع غزة، للتأكد من خلوه من قيادات حماس، أو من وجود أي رهائن".وفي العادة "تبدو هذه العملية في البداية وكأنها طوعية، وتتم بإرادة سكان الشمال، لكن الهجمات اللي تستهدف المدنيين تتوخى خلق حالة خوف ورعب فيما بينهم، لدفعهم في نهاية الأمر باتجاه الجنوب"، بحسبه.غير أن شنيكات "لا يعتقد أن طرد السكان من شمال غزة إلى جنوبها سيتوقف عند هذا الحد، بل ستلجأ قوات الاحتلال الى الإجراء نفسه في محاولات لطردهم من الجنوب إلى خارج القطاع كاملاً".وفي حال "هجر سكان القطاع الى خارجه، فإن الكيان الصهيوني يضمن عدم عودتهم مجددا، لكن الملاحظ أن نحو 800 ألف من أبناء شمال غزة ما يزالون موجودين في تلك المناطق ويرفضون مغادرتها"، كما أكد.وأشار الى أن "ارتكاب المزيد من المجازر أمام المدنيين هو بمثابة رسالة لهم بضرورة المغادرة".وبعد مرور نحو 45 يوما على العدوان الصهيوني، إلا أنه من وجهة نظره "يبدو حتى هذه اللحظة أنه لم يكتب النجاح للمخطط الصهيوني، لأن الفلسطينيين لديهم ذكريات مؤلمة مع التهجير، وسكان قطاع غزة أصلا غالبيتهم ممن هجروا في عامي 1948 و 1967".ولا يقتصر الأمر على ذلك، وفق قوله، بل قامت مصر بإغلاق حدودها مع القطاع مخافة التهجير الذي بات يزداد صعوبة الآن في ظل تلك المعطيات.وأما المحلل السياسي عريب الرنتاوي فأكد أن "الهدف الرئيسي للعدوان تدمير شمال غزة، وتحويله إلى أرض محروقة، في وقت تقصف فيه إسرائيل جنوب القطاع، وضمن خطة متدرجة لتفريغ القطاع من سكانه".وتمر تلك الخطة بعدة مراحل، يجملها الرنتاوي بـ"تفريغ الشمال، ومن بعده الدفع بجميع سكان غزة الى الجنوب، لخلق ما يسمى بالانفجار السكاني باتجاه صحراء سيناء، وضمن مشروع تهجير الفلسطينيين الذي يعمل عليه الكيان الصهيوني".وشدد على أن "الجنوب لم يكن بمنأى عن القصف الصهيوني، وكل الدعاية التي أثيرت حول أن المنطقة الجنوبية من القطاع آمنة، ويستطيع أن يتوجه إليها أهل الشمال عبارة عن كذبة".وأضاف أن "أكثر من 40 % من ضحايا العدوان الصهيوني هم من الجنوب، ومن النازحين إليه، فسياسة الأرض المحروقة، والإبادة الجماعية، ودفع الفلسطينيين للخروج باتجاه قلب سيناء هو جوهر المشروع الصهيوني".ورغم ذلك، إلا أن "المشروع الصهيوني لم ينجح تماما، إذ إن هناك أكثر من نصف مليون فلسطيني في الشمال حتى الآن، رغم كل وسائل الإبادة والتدمير المنهجي المنظم".وتابع: "الفلسطينيون ما يزالون صامدين على أرضهم برغم الكارثة الإنسانية المهولة التي حلت بهم".ولفت الى أن "الصراع مفتوح بين إرادة الشعب الفلسطيني بالبقاء على أرضه، والصمود في وطنه، وبين الوحشية والهمجية الصهيونية المتفلتة من كل عقال، والمدعومة بكل الوسائل والإمكانيات من قبل الولايات المتحدة الأميركية، والقوى الأطلسية الرئيسية".