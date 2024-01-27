هل يحقق مؤتمر "التعليم العالي" حاكمية الجامعات والتمويل؟

حنان بشارات

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عمان - في الوقت الذي يعقد فيه مجلس التعليم العالي ملتقى التعليم العالي 2024 في العاشر من الشهر المقبل، تبرز أسئلة كثيرة حول ما يمكن أن يحققه المجلس من إيجاد حلول وطرح قضايا تمس الجامعات الأردنية، والمتعلقة بالحاكمية والتمويل وغيرها من القضايا المطروحة على طاولة النقاش.فالمؤتمر الذي يشارك فيه نخبة من رؤساء الجامعات وأكاديميين، ومختصين في شؤون التعليم العالي يشكل إطارا مهما لفتح العديد من القضايا ذات العلاقة بمخرجات التعليم العالي، واستقلالية الجامعات وتمويلها والاستثمار، فضلا عن البحث العلمي وغيرها من المحاور ذات العلاقة في ملف التعليم العالي.المحاور البارزة التي سيناقشها الملتقى هي الحاكمية والتمويل والاستثمار، وغيرها من البنود التي سيتحدث فيها رؤساء جامعات سابقون وأعضاء في مجلس التعليم العالي وأكاديميين.وفي السياق يؤكد الخبير الاكاديمي د. رياض الصرايرة أنه توجد سياسات محددة في الجامعات تساعد على التخطيط بأفق استراتيجي، فيما تكتفي الجامعات بإدارة عملياتها اليومية للمحافظة على الحد الأدنى من الأداء، دون أن يكون هنالك بعدا مستقبليا يقود الجامعة إلى العالمية في المستقبل.وتابع : أبرز القضايا التي يتوجب التوجه إليها في التوصيات والملاحظات هي البحث العلمي الذي يقبع في الحدود في الجامعات الرسمية، والخاصة، إذ إن المخصصات المقدرة له غير كافية فضلا عن انخفاض مشاركة أعضاء الهيئات التدريسية في المؤتمرات الإقليمية والدولية، ما يجعل تلك الجامعات مؤسسات تعليمية تقدم تعليما بالحد الأدنى المطلوب دون أي سعي للتطوير أو التحديث.ودعا الصرايرة المؤتمر ليكون بوابة لحوار وطني جاد لمواجهة الأزمات والتحديات التي تواجه التعليم العالي من حيث الكم والنوع، والتمويل، واستخدام التكنولوجيا.وقال: إن زيادة الطلب على التعليم الحكومي، وتزايد أعداد الطلبة في الجامعات الحكومية؛ أدى لظهور عجز مالي لتغطية مشاريعها التوسعية والنفقات التشغيلية، مضيفا أن الجامعات ولغايات التخفيف من هذا العجز، أصبحت تعتمد على الرسوم في تمويل أنشطتها، يليها الدعم الحكومي.وكانت دراسة وطنية حول سياسة للتعليم العالي أشارت لضرورة أن تتفق سياساتها مع أهداف المستقبل والتخطيط الشامل له، وتنويع أنماط الجامعات، وتطوير أنظمة الدراسة ومناهج التعليم العالي؛ ليتفق مع حاجات المجتمع في ضوء المتغيرات .وأوصت الدراسة الأخذ بالاعتبار أهمية مواءمة مخرجات التعليم العالي لمتطلبات سوق العمل وحاجات المجتمع، کما أوصت بإجراء مزيد من الدراسات خاصة لتقديم الحلول لمعالجة التحديات التي تواجه التعليم العالي.وتواجه أنظمة التعليم العالي تغيرات بخاصة التي أحدثتها الثورة العلمية التكنولوجية والتي أسهمت في التأثير على العلوم والمعارف وأدت لبروز تخصصات جديدة، ما يتطلب من الأنظمة التخلي عن جمودها والأخذ بقدر متزايد من المرونة والتنوع.من جهته يرى د. باسم تليلان، أن التعليم العالي يعد المصدر الرئيس لتكوين المهارات العليا في المورد البشري باعتباره أهم الموارد المطلوبة واللازمة لإحداث التنمية، بحيث يقوم بثلاث وظائف أساسية هي التعليم، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع .وأشار إلى أهمية أن يركز المؤتمر أو الملتقى على المتغيرات المهمة في التنمية، باعتبار التعليم العالي مؤشراً من مؤشراتها، وهو المخرج الطبيعي والأساسي للدول النامية، للخروج من التخلف والانطلاق إلى التنمية الشاملة.ولفت تليلان إلى أن الأردن شهد منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، توسعاً ملحوظاً في التعليم الجامعي، مشددا على أهمية تطبيق الحاكمية في مؤسسات التعليم العالي بهدف تحسين أدائها وضمان جودة عملياتها ومخرجاتها، وضمان وصولها إلى المراكز الأولى في التصنيف العالمي للجامعات.كما دعا لاستخدام مفاهيم الشفافية، والنزاهة، والمشاركة والوضوح وتطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات، والمساءلة لتطوير المجتمعات وبنائها .وتابع تليلان: إن مشكلة ضعف التمويل والعمل على تحسين جودة مخرجاته، تواجه مشاكل كبيرة دون حلول جذرية، نظرا لاعتمادها على الطلبة من جهة ونقص الدعم الحكومي من جهة أخرى.وحث الجامعات على إنشاء مراكز تدريب متخصصة في إعطاء برامج تدريبية جاذبة لسوق العمل، واستيفاء رسوم ذات جدوى، وتوجيه الرسائل الجامعية والأبحاث في المجالات التي تخدم مشاريع المؤسسات الاقتصادية والحكومية .وشدد على ضرورة أن تفكر الجامعات باستثمار بنيتها التحتية لتستطيع تمويل نفسها بنفسها، إضافة إلى تعزيز مفهوم التأهيل المهني لسوق العمل.وبالمحصلة تبرز العديد من التساؤلات حول أهمية عقد الملتقى الآن من حيث التوقيت والمشاركة، وهل يمكن الاستفادة من توصياته في تحريك عجلة التعليم العالي وحل مشاكل الجامعات التي باتت تعتمد على زيادة الرسوم الجامعية كحل لتغطية نفقاتها بعد ضعف الدعم الحكومي؟.