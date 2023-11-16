هل يرفض الاحتلال دعوات الهدنة الإنسانية من أجل الظهور كمنتصر أمام شعبه؟

هبة العيساوي

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يصر كيان الاحتلال على الاستمرار برفض أي دعوة لهدنة إنسانية، بل ويتمادى برغم ما تحمله المؤشرات عن تضعضع قواته الهمجية في إحراز أي تقدم يذكر على صعيد ما كان ينادي به من أنه يدخل قطاع غزة للقضاء على حماس والمقاومة.وهذا العناد الذي يتمترس الاحتلال خلفه، وفق ما يشير اليه خبراء، يأتي كمحاولة منه للزعم بانه في وضع عسكري مسيطر، في وقت يلهث فيه وراء تحقيق أي إنجاز، وفي كل مرة يفصح فيها عن تحقيق منجز، يجد أنه وقع في فخ الفشل الذريع، تماما كما يحدث معه في هجماته على المستشفيات، وآخرها مستشفى الشفاء، الذي كشف عن وهن ادعاءاته وزيفها، فلا يوجد أي نفق تحت المستشفى ولا أي أثر للمقاومة، وبرغم ذلك، قدم مجموعة ادلة زائفة، قام بزرعها في المستشفى، في محاولة واهية، تدعي بانه حقق انجازا في حربه المروعة على أهالي القطاع.كما ان الاحتلال وحكومته التي يترأسها المتطرف بنيامين نتنياهو، ما تزال تفشل اي محاولات لإطراق سراح أسراها لدى المقاومة، كل ذلك تحت ذريعة ان القوات التي تهاجم غزة برا، هي من ستنتزعهم من أيدي المقاومة، بينما يضغط الشارع الإسرائيلي بقوة، لتحريك حكومته كي تحسم قرارها للإفراج عنهم بأي ثمن.وسوى ذلك، فإن الصورة التي يبدو الكيان عليها في العالم حاليا، شرخت، امام الاحتجاجات الكبيرة لشعوب العالم، التي بدأت تعي حجم الزيف والخداع الذي تمارسه حكومة الاحتلال في تقديم نفسها كضحية للعالم.ويتعدى ذلك، حالة التفكك التي بدأت تسري في القشرة الحاضنة للرواية الصهيونية، والداعمة للاحتلال من الدول الغربية تحديدا، إذ بدأت ترى في أعماله الوحشية ضد العزل في غزة، أعمالا تخرق الشرعة الدولية، ومرفوضة.وفي هذا النطاق، بين محللون في أحاديث لـ"الغد"، أن الكيان الصهيوني تاريخيا، يتمرد على القوانين الدولية، ودعوات الأمم المتحدة لوقف جرائمه، ولا يأخذ أيا من القرارات الدولية بالاعتبار، مشيرين إلى أن إصراره على استمرار القتل والتدمير، دليل على ضعفه وعدم تحقيقيه لأي هدف من أهدافه عدوانه على غزة.وقد رفض الكيان دعوة مجلس الأمن الدولي أول من أمس لـ"فترات توقف إنسانية عاجلة وممتدة وممرات في جميع أنحاء قطاع غزة"، معتبرا بأنه لا يمكن تنفيذها الا بعد استعادته أسراه الموجودين لدى المقاومة.وأوضح المجلس أنه يتوجب استمرار فترات التوقف المؤقت "لعدد كاف من الأيام، لتمكين الوصول الإنساني الكامل والسريع والآمن، ومن دون عوائق للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها المباشرين".أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية د. محمد مصالحة، قال إنه الاحتلال من حيث المبدأ، يمانع ويعلن دائما بأن وقف اطلاق النار ليس قريبا او شيئا من هذا القبيل، ليظهر بأنه في وضع متمكن، وقوته العسكرية جيدة، وأنه متقدم ميدانيا.وأضاف مصالحة، "في الحقيقة، تشير التقارير الإعلامية الى صمود المقاومة من جهة، وأنها ما تزال تذيق الاحتلال الويل بهجماتها الصاروخية على مدن وبلدات يقطنها مستعمروه في أراضي فلسطين المحتلة".وأشار إلى أن الاحتلال، يريد أن يظهر بهذا وكأنه يريد الوصول لما يسميه انتصارا عسكريا، بمعنى أنه استطاع تحقيق ولو بعضا من الأهداف، برغم أن الأهداف بعيدة المدى وصعبة المنال.وبين مصالحة، أن ذكر الاحتلال لهدفه بالقبض على رأس المقاومة يحيى السنوار، ووقف إطلاق الصواريخ، وتدمير حركة المقاومة الإسلامية - كتائب الأقصى (حماس) باستئصال وجودها في غزة، لهذا يمارس حربه الهوجاء التي لا تعرف ضميرا ولا إنسانية، ويهاجم المدنيين بوحشية.ورأى أن ارتكاب الاحتلال لجرائم القتل والفتك والتنكيل بالأطفال الخدج في المستشفيات وغرف العناية المركزة، دليل على ضعفه، وعجزه عن تحقيق اي من أهدافه، لذا يخرج علينا في مسرحيات اقرب للهزل حول مستشفى الشفاء، ويهاجم المستشفيات، كما فعل بهجومه على محيط المستشفى الميداني الأردني أول من أمس.وبين مصالحة، أن الاحتلال يريد ايصال رسالة للغزيين، ألا مجال لكم في هذا المكان، ولذا لا خدمات ولا مياه ولا وقود ولا كهرباء ولا غذاء، ستناوله، لذا رحيلكم اسلم لكم. وأكد أن الهدف من عدم اعطاء مهل او هدن، لكي يظهر بمظهر المنتصر او بمظهر يجعله يبدو وكانه ماضي الى الانتصار، برغم ان اميركا تلوح وتطالب اعلاميا بوقف النار، لكن يبدو لي أن هنالك تنسيقا ضمنيا بين الطرفين على امكانية تطبيقها من عدمه.وبين مصالحة أن أميركا تفعل ذلك، بحجة انها داعية لاستقرار المنطقة، وترفض سفك مزيد من الدماء، مضيفا "انا اعتقد بأن اميركا تستطيع فعلا فرض هدنة انسانية، فهي صاحبة القرار بشأن ادامة الحب واندلاعها واطالتها عبر التغذية الكبيرة لماكينة الحرب الاسرائيلية بالاسلحة والعتاد.عميد كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للعلوم السياسية والدراسات الدولية في الجامعة الأردنية د. حسن المومني، قال إن الاحتلال الصهيوني تاريخيا يتمرد على أي قوانين دولية أو قرارات أممية، مبينا أن ربط الاحتلال الموافقة على الهدنة الانسانية بقرار الرهائن لتحقيق أي إنجاز أو جزء من المنصر المزعوم، في ظل استمرار المفاوضات ضمنيا.وأشار إلى أن نتنياهو تحديدا يرفض قرار الهدنة، لأن مصيره على المحك ويريد حل وحجة لبقائه في الحكم، في ظل الضغط المستمر والمتزايد على حكومته للإفراج عن الرهائن.من جانبه، رأى أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية د. وليد أبو دلبوح، أن تعنت الاحتلال الصهيوني ورفضها لأي دعوة بوقف اطلاق النار، وعمل هدنة انسانية هو لاعتقادها بأن ذلك سيعطي المقاومة الفلسطينية مجالا، لاعادة بناء نفسها وزيادة قوتها وصمودها.واتفق أبودلبوح مع سابقيه حول أن الاحتلال تريد الظهور أمام شعبها، بأنها حققت جزءا من أهدافها ونصرا، وأن الحرب مستمرة حتى الوصول الى الهف الأساسي وهو إنهاء المقاومة. ولفت إلى أن أميركا تدعم الاحتلال في هذا القرار ضمنيا، برغم أنها تظهر أمام الإعلام ، بأنها مع وقف إطلاق النار وإجراء هدنة إنسانية.