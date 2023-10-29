هل يسير العدوان البري للاحتلال على غزة نحو الفشل؟

موفق كمال

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عمان- حتى مساء الأحد ، لم تستطع قوات الاحتلال الصهيوني البرية التوغل في أرض قطاع غزة، برغم الكثافة النيرانية المساندة لها، وبرغم حجم التسليح الذي تحظى به منذ اندلعت عملية "طوفان الأقصى" قبل أربعة وعشرين يوما.وفق تصنيفات العسكريين في العالم، يعد جيش الاحتلال الصهيوني، القوة العسكرية الرابعة، وقد استخدم في حربة الأسابيع الثلاثة كل ما يخزنه في ترسانته العسكرية، وكل ما حصل عليه من الولايات المتحدة والحكومات الغربية من قذائف لمهاجمة المدنيين في غزة، ليقتل أكثر من 10 آلاف فلسطيني، ويصيب أكثر من 20 ألفا منهم، غالبيتهم من الأطفال، دون أن يتمكن من كسر قوة المجابهة التي ينفذها مقاتلو المقاومة عبر استمرارهم بإطلاق الصواريخ على تجمعات قواته أو على مناطق الاحتلال، أو في اختراق خطوطه بمعارك متفرقة.وحتى اللحظة، وربما بعدها، وفق توقعات خبراء عسكريين، لن تتمكن قواته من نيل مرادها في الحصول على صورة انتصار - ولو صغيرا، يمنح حكومته ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو هذه الفرصة.الخبراء يتحدثون عن فشل فادح لهذه القوة الرابعة في مجابهتها لحركة مقاومة مسلحة، محاصرة منذ 17 عاما، واليوم يمنع عنها الماء والغذاء والاتصالات، ويرتكب بحق المدنيين في القطاع مجازر كل لحظة.يقول الخبراء إن العدو يتكبد، خسائر لم تكن معهودة في قاموسه العسكري، وهو يحاول مجرد المحاولة، العبور بضعة أمتار بين السياج الفاصل على حدود القطاع البرية وتجمعات قواته، ولكن دون تقدم يذكر.ويتساءلون، إذا كانت هذه القوة الاحتلالية الكبرى، لم تتمكن خلال 24 يوما من التقدم شبرا في أرض محاصر أهلها؛ جوا وبرا وبحرا، ومحرومون من الماء والكهرباء والوقود والاتصالات، فكيف في حال لو نفذ ما يسميه بالهجوم البري الكاسح؟ ما الذي ستواجهه قواته على أرض المعركة، ترتقب توغلهم، لتلتهمهم بغضبها ونيران مقاتليها وتكتيكاتهم؟أمام كل هذا، يرى الخبراء أن الاحتلال، يتوسل حاليا تقدما على جزء من أرض القطاع، ليبدو كما لو أنه نوع من النصر، يظهر فيه أمام جمهوره بأنه استعاد اعتباره ولو نسبيا، بعد أن فقده بضربة، أصابته في مقتل أثناء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها مجموعة مقاتلين من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في مناطق غلاف غزة المحتلة، ليتكبد فيها آلاف القتلى والأسرى والجرحى، وخسائر مادية واستخباراتية وعسكرية تسجل كهزيمة مذلة له لم تحدث على هذا النحو منذ 75 عاما.ويرى الخبراء، بأن عملية القتل المفتوحة للاحتلال وبترخيص من الولايات المتحدة والحكومات الغربية في عدوانه على المدنيين في القطاع، لم تحقق له أي نتائج، فهو ما يزال عاجزا عن الوصول لأي هدف في عدوانه الدموي، ولن يستطيع تعويض فشله بقصف المدنيين.صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلت عن مسؤولين في الحكومة الأميركية ما مفاده، بأن قوات الاحتلال "أوقف خطط اجتياح واسعة النطاق لغزة، مستعيضا عنها بتوغلات برية محدودة"، مبينين بأن مثل هذا العمل، "يتماشى مع اقتراح وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الذي جاءت نصيحته بعدم التوغل الواسع داخل قطاع غزة"، حتى لا يخسر الاحتلال المعركة البرية.ولم تأت هذه النصيحة، إلا بعد إدراك لما هي عليه روح قواته من انهيار، إلى جانب تخبط تكتيكاته في الوصول إلى أهداف عسكرية، إذ يقول العديد من جنوده الذين تعرضوا لهجمات مقاتلي المقاومة، بـ"أنهم يقاتلون أشباحا على أطراف القطاع".خبير الدراسات الدفاعية اللواء المتقاعد مأمون أبو نوار، قال إن النصيحة الأميركية، خرجت بعد تصريحات الناطق الرسمي باسم كتائب القسام، التي أعلنت عن تصديهم لعدة هجمات، وألحقت بالاحتلال خسائر فادحة.وحسب ابو نوار، فإن قوات الاحتلال البرية لم تتقدم حتى اللحظة في غزة، وما تزال تتأرجح في محاولات دخولها إلى أرض القطاع بين متر و500 متر في شمال غزة، مشيرا إلى أن الهجمات الأخيرة للمقاومة، كبدت العدو عشرات القتلى والمصابين، لافتا إلى أن نصيحة أوستن للاحتلال بعدم التوغل، مبنية على تجارب خسرتها القوات الأميركية سابقا في فيتنام وأفغانستان والعراق والصومال.ورجح أبو نوار، أن يتوقف العدوان على القطاع، بعد انتهاء عملية التفاوض بين المقاومة ووسطاء الاحتلال، بشأن عملية تبادل للأسرى الموجودين عند المقاومة، والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وبعضهم قضى عقودا في سجون العدو.وفي إشارة منه، إلى أن قوة المقاومة في تعطيل أي هجوم بري، لا تستند فقط على الأسلحة، وجهوزية المقاومين وإرادتهم الصلبة في القتال، وتكتيكاتهم الجديدة في التعامل مع الجيوش، بل بما تمتلكه أيضا من أنفاق وتكتيكات أخرى لم يكشف عنها، تساعدها في تحييد أي قوة تهاجمها، وهذه التجربة عاشتها الثورة الفيتنامية عندما هزمت أعتى قوة على الأرض، فكيف بقوة تصنف بأقل من القوى الأولى، أن تتمكن من مواجهة هذه الأسلحة التي تمتلكها مقاومة، لا تعتمد في قتالها على السلاح فقط، بل على خاصيات كالأنفاق، والتي يتحدث كثيرون أنها ستكون مقبرة لقوات الاحتلال.أما اللواء المتقاعد ظاهر الطراونة، فأكد أن نصيحة أوستن في مكانها، فالعدو حتما سيتكبد خسائر لا أحد يتوقع حجمها ونتائجها عليه، في حال قرر توسيع عملياته البرية في غزة، مشيرا إلى أن اقتصار الحرب على جزء من شمال القطاع، قد يمكنه من التقدم بضعة أمتار، بعد آلاف الأطنان من القذائف التي أسقطها عليه، لكن ثمن ذلك، لن يمنحه أي شكل من أشكال النصر، لأنه سيدفع ثمن هذه الأمتار مقتل الآلاف من جنوده وآلياته، وهو يدفع الآن في محاولاته التقدم، جزءا من هذه الفاتورة الدموية.وعدا ذلك، بين أن المقاومة الفلسطينية في غزة، لم تأبه لتهديدات العدو بالغزو البري، وكانت في تصريحاتها وما تزال تعلمه، بانها تنتظره ليفعلها، لأنها تعد له مقبرة في رمال غزة.وفسر الطراونة، أن ما يحلم به العدو من احتلال جزئي، يسعى خلاله لرد اعتبار قوته العسكرية المحبطة، يؤكد أنه خسر المعركة وانتهى الأمر، فإذا هاجمت دولة تنظيما مقاتلا ولم تربح معركتها معه فهي خاسرة، والتنظيم إذا لم يخسر المعركة فهو منتصر، لأنه قادر على إعادة بناء نفسه، وتنفيذ أعمال قتالية من جديد، وربما بروح وتكتيكات أشد ضراوة من سابقاتها، مستشهدا بتجربة المقاومة خلال عدوان قوات الاحتلال على القطاع في العام 2012، وارتكابه مجازر وحشية فيه، مشيرا إلى أن الذي عاصر تلك المجازر من أبناء غزة، هو من يقاتل اليوم الاحتلال، وهو من أنجز عملية "طوفان الأقصى".اللواء المتقاعد عبدالله الحسنات، قال "ليس من السهولة على قوات الاحتلال تنفيذ عدوان بري على غزة"، مرجحا بأن احتمالية احتلال جزئي للشمال، يرتبط بمشروع قناة بنغوريون التي ستمر من هناك، وهي هدف إستراتيجي للعدو الذي يسعى لأن تكون بديلا عن قناة السويس.لكن حاليا، أو في المدى المنظور، وفق الحسنات، فلن تنفذ قواته عمليات برية واسعة لعدة أسباب، أبرزها: أن ورقة الأسرى بيد "حماس"، وهي تضعف أي توجه لمثل هذه العملية، بالتوازي مع ضعف موقف نتنياهو أمام عائلات الأسرى: ماذا سيقول لهم في حال فشل بإعادتهم إلى أهليهم؟وأشار إلى أن الاحتلال، يعلم بأن القوة العسكرية لـ"حماس" ما تزال في أوجها، وقادرة على صد أي هجمات، كما يحدث حاليا في تصديها لمحاولات تقدم الاحتلال لبضعة أمتار في الشمال، وهو ما نراه واضحا وجليا في عجزه عن تحقيق أي توغل، لذا يلجأ في الضغط على المقاومة لتحقيق أهدافه بقتل المدنيين عن طريق القصف الجوي.وأضاف الحسنات، إن قوات الاحتلال مصابة بالوهن والإحباط، وتعيش حالة رعب كبير، ويتجلى ذلك في الشهادات التي تتسرب حولها، وما ترتطم به قياداتها من رفض أفرادها للأوامر، أو لجوء بعضهم للانتحار، أو وقوع آخرين في حالات إحباط وهروب من الخدمة.وأشار إلى أن جنود الاحتلال، باتوا يدركون بأنهم يواجهون مقاتلين يمتلكون عقيدة إيمانية وعسكرية قوية، لافتا إلى أن الاحتلال فشل استخباراتيا في الاقتراب من الحصول على أي معلومات بشأن تكتيكات المقاومة، وأماكن انتشارها وقدراتها، وخططها في مواجهته برا، لذا نجد هجماته حتى الآن، أقرب للاستطلاع ليعرف قوة المقاومة ويجس نبضها، وكلما أصيب بالعجز من تحقيق شيء على الأرض، يقصف المدنيين.