هل يقف وجود القوات الأميركية في المنطقة عند حدود الردع؟

موفق كمال

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يميل محللون عسكريون إلى اعتبار وجود القوات العسكرية الأميركية في المنطقة هو لمنع توسع الحرب على غزة إلى حرب إقليمية عبر الحيلولة دون دخول أطراف إيرانية، وعلى رأسها حزب الله في العمليات المباشرة.وفي السياق، استبعد هؤلاء الخبراء لـ”الغد”، المشاركة المباشرة للولايات المتحدة الأميركية في الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الصهيوني على غزة، مؤكدين أن عكس ذلك يعني تحولها إلى حرب إقليمية، وربما حرب عالمية ثالثة.وأشاروا إلى أن أبرز أهداف وجود القوات الأميركية، هو حماية أمن دولة الاحتلال، من خلال دعمها عسكريا ولوجستيا، وتقديم المشورة العسكرية والاستخباراتية لها، في ظل تواتر المعلومات، عن وجود فرق عمل عسكرية استخباراتية أميركية حالياً في الكيان الصهيوني.وأضافوا أن الدور الأميركي في الحرب يتمثل بدعم لوجستي وسياسي وعسكري واقتصادي للاحتلال، مستبعدين ان تشارك اي قوات عسكرية أميركية في الحرب أو عمليات القصف الجوي على غزة.وفي هذا الصدد، بين اللواء المتقاعد وخبير الاستراتيجيات الدفاعية مأمون أبو نوار، أن الدور الأميركي في الحرب على غزة يتمحور بتقديم استشارات عسكرية ورسم التكتيكات العسكرية لقوات الاحتلال؛ لتساعدهم في اقتحام غزة، استنادا إلى تجربة القوات الأميركية السابقة في العراق وأفغانستان.وأضاف أن القوات الأميركية لن تشارك بشكل مباشر في الحرب، باستثناء تزويد قوات الاحتلال بفريق خاص يساعدها على تحرير أسراها من المقاومة في غزة.وأشار إلى أن ما قدمته أميركا لدولة الاحتلال هو دعم استخباراتي وعسكري، ناهيك عن الدعم الاقتصادي والسياسي، موضحا ان اشتراك القوات الأميركية بالحرب سيعتبر دوليا أن أميركا شريكة، وبالتالي ستفتح المجال أمام دول أخرى لدخول المعركة.وأضاف أن الدعم غير المباشر الذي تقدمه الولايات المتحدة الأميركية لقوات الاحتلال الصهيوني، ما يجعل مصالح الولايات المتحدة هدفا انتقاميا لدى المقاومة أو المتعاطفين معها، ليس فقط في فلسطين المحتلة وإنما في مختلف دول العالم.ويؤيده في ذلك الخبير العسكري اللواء المتقاعد الدكتور ظاهر الطراونة، الذي يرى أن دولة الاحتلال الصهيوني تخوض عادة حروبا بالوكالة عن الولايات المتحدة الأميركية، لأنها وكيل أميركا في المنطقة، مشيرا الى انه عند بدء معركة طوفان الاقصى والهزيمة التي ألحقتها المقاومة بالعدو الصهيوني، قدمت أميركا المساعدات بمختلف أنواعها لدولة الاحتلال، ناهيك عن المعلومات الاستخباراتية والدعم اللوجستي.وأضاف الطراونة أن أميركا لديها مخططها في المنطقة، وستسعى من خلال قوات الاحتلال الصهيوني إلى تنفيذه بحجة القضاء على حماس، مشيرا الى أن إسرائيل كان لديها مخطط بالهجوم على غزة بعد انتهاء عطلة الأعياد لديهم، لكن المقاومة فاجأتهم بهجومها العسكري.بدوره، يستبعد مدير مركز شُرُفات لدراسات وبحوث العولمة والإرهاب سعود الشرفات المشاركة الأميركية في الحرب على غزة الى جانب قوات الاحتلال؛ لسبب بسيط هو أن كل التصريحات للمسؤولين السياسيين ولوزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، حددت أهداف أميركا في هذا الصراع، بأنها “للردع” فقط، ومنع توسيع الحرب إقليميا، وللحيلولة دون دخول أطراف ايرانية وعلى رأسها حزب الله في العمليات المباشرة.وأضاف الشرفات: “ثم تأتي بقية الأهداف، متمثلة بحماية أمن إسرائيل من خلال دعمها عسكريا ولوجستيا، وتقديم المشورة العسكرية والاستخباراتية، خاصة في ظل تواتر المعلومات، من مصادر المعلومات المفتوحة، التي تشير إلى وجود فرق عمل عسكرية استخباراتية أميركية موجودة حاليا في إسرائيل، وتقديم المشورة والخبرات لإسرائيل، ثم يأتي هدف ضمان تحرير الرهائن، خاصة الأميركيين.ويتابع: “طبعا فإن تقدير الموقف هذا مبني على فرضية ثبات العوامل والأهداف الثلاثة التي سبق ذكرها، وعدم حصول مفاجأة غير متوقعة في الصراع؛ مثل انزلاق بعض الأطراف الفاعلة في الصراع كإيران، أو مصر، تحت ضغط تهجير الغزيين بالقوة إلى سيناء”.