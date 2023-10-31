الثلاثاء 31 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

هل يكون الشرق الأوسط مختبرا لمراجعة موازين القوى؟

غزيون ينتشلون جثامين الشهداء بعد قصف طائرات العدو الصهيوني لمنازلهم-(وكالات)
غزيون ينتشلون جثامين الشهداء بعد قصف طائرات العدو الصهيوني لمنازلهم-(وكالات)
عمان- يبدو أن معركة "طوفان الأقصى" التي بدأت في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أعادت الحديث عن مشروع شرق أوسط جديد، والسؤال حول ما ستؤول إليه المنطقة ما بعد الطوفان من تغييرات سياسية واقتصادية، بحسب محللين.اضافة اعلان
وانطلاقا من قدرة الحروب على تغيير الجغرافيا والتكتلات السياسية، رأى المحللون أن العديد من القوى الغربية تتنافس على الشرق الأوسط، وتريد ضمان مصالحها في المنطقة خلال فترة ما بعد طوفان الأقصى.
ورجحوا بقاء الولايات المتحدة الأميركية كقوة عظمى لها مصالحها في المنطقة، وحليفتها دولة الاحتلال الصهيوني، رغم وجود قواعد الصراع، وأقطاب أخرى كالصين وروسيا، لكن السؤال الذي أجمع عليه المحللون هو: "هل ستكون منطقة الشرق الأوسط ما بعد طوفان الأقصى مختبرا لمراجعة موازين القوى الإقليمية والدولية؟".
وزير الدولة لشؤون الإعلام الأسبق، العين محمد المومني، قال إن العالم بلا شك يسير نحو تعدد القطبية، لكن الولايات المتحدة الأميركية ما تزال الدولة الأكبر والأكثر قوة اقتصاديا وعسكريا، إضافة إلى انتشار مصالحها في أرجاء العالم كافة.
ورأى المومني أن اهتمامات أميركا بالسلم والأمن الدوليين معروفة، على عكس الصين التي تهتم بنمائها الاقتصادي وقوتها الاقتصادية، من دون التدخل بالشؤون الدولية بشكل كبير.
وأضاف: "نحن في الشرق الأوسط معنيون بفهم الخريطة السياسية وبدقة لمعرفة مصالحنا، وبالتأكيد جلالة الملك عبدالله يعي ذلك، وهو أحد أبرز الشخصيات المؤثرة الدولية والشرق أوسطية المسموعة في العالم".
بدوره، قال الباحث في مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية وزير الشباب الأسبق محمد أبو رمان، إن الحرب على غزة وما بعد طوفان الأقصى خلطت الأوراق وستتم مراجعة العديد من المقاربات الدولية، وفكرة السلام الإقليمي بديلا من حل الدولتين.
وبين أبو رمان أنه ستتم إعادة التفكير في الشرق الأوسط، وسينعكس هذا على الصراع الأميركي الروسي والصيني في المنطقة، خاصة أن لكل طرف مصالح في المنطقة.
وأشار إلى أن روسيا لها قواعد في سورية، وأميركا لها مصالح، والصين أيضا لها مصالحها الاقتصادية في المنطقة، ودخلت إيران في المعادلة أيضا، وتركيا كذلك.
ورأى أبو رمان، أن المنطقة العربية، بعد طوفان الأقصى، ستكون مختبرا وساحة لمراجعة موازين القوى الإقليمية والدولية.
من جانبه، قال عميد كلية الدراسات الدولية في الجامعة الأردنية الدكتور محمد قطاطشة، إن حرب غزة لم تؤثر على الأقطاب في العالم، كون الملف خاصا بدولة الاحتلال والدول المجاورة لها، ودور الولايات المتحدة الأميركية هو نفسه، وهي "راعي السلام في المنطقة".
ورأى القطاطشة أنه "بعد طوفان الأقصى، أصبح موقف أميركا أكثر وضوحا باعتبار الاحتلال الإسرائيلي أداة العملية السياسية، لكن بناء على المتغيرات التي ستحدث بعد الحرب ستتضح الصورة أكثر".
وأشار إلى أن الهدف من الحرب واضح، وهو القضاء على حماس، ووضع جهاز أمني جديد في غزة.
ورأى أن التغيرات دائما ما تأخذ مدى طويلا، والفواعل الأساسية في المنطقة حاليا هي إيران، وتركيا، ودولة الاحتلال الصهيوني.
وبين أنه في مشروع الشرق الأوسط الجديد ستكون الضحية الوحيدة فيه هو العالم العربي، وسيشأ إحباط كبير في النظام السياسي العربي، كونه فشل فشلا ذريعا بعدم إجراء مصالحة فلسطينية.
وتوقع القطاطشة أن تبقى أميركا هي القوى العظمى، أما القرارات السياسية للدول العربية فستظل رهن ما تقرره أميركا نفسها.
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