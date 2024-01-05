هل يلقي اغتيال العاروري بظلاله على الحرب.. وأين ستكون حماس في المفاوضات المقبلة؟

محمد الكيالي

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عمان – عقب إقدام الكيان الصهيوني على اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية- حماس، صالح العاروري في العاصمة اللبنانية بيروت مساء الثلاثاء الماضي، جرى تحوّل مفاجئ في ملف مفاوضات تبادل الأسرى وغزة بعد الحرب التي يشنها كيان الاحتلال على قطاع غزة.وفور ورود أنباء عن استشهاد العاروري، استدارت حماس 180 درجة نحو وقف المفاوضات، تبعها بيان مصري، يؤكد إرجاء مصر لوساطتها بين المقاومة والكيان، لكن مواقع إعلامية غربية، كشفت في الساعات الماضية، أن مسؤولا بارزا من الكيان، أكد أن قطر لم تبلغ الكيان الصهيوني بتعليق مفاوضات تبادل الأسرى مع حماس، برغم اغتيال العاروري.وأول من أمس، قالت الصحيفة العبرية "يديعوت أحرونوت" في تعليق لها على اغتيال العاروري، إن حماس "منظمة (مقاومة)، أكبر من كل واحد من شهدائها المحتملين، بمن فيهم يحيى السنوار أيضا".كما أن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، شدد في الآونة الأخيرة على أن حماس "ما تزال تتمتع بموقف قوة كبير في غزة، لكن هدف إسرائيل لهزيمة الحركة ما يزال قابلا للتحقيق".هذه المؤشرات، تفصح عن أن ثمة ما يلوح في الأفق، يشير إلى أن ما كان يضعه الكيان الصهيوني كهدف من أهداف حربه الوحشية على غزة، وهو انهاء حماس، بات معلقا، ولا يمكن التعامل معه في ظل عجز واضح للكيان عن الوصول إلى طرف خيط لتحقيقه.في المقابل، تشي حالة الكيان بأنه ورغم ما يمضي إليه من تعنت برفض وقف الحرب، الا أنه يعاني من تفسخ داخلي، وهذا بدوره، سيقوده بعد جريمته باغتيال العاروري، الى مراجعة أطروحاته بشأن وقف الحرب، بينما قد تذهب حماس والمقاومة الى خيارها الذي لمحت اليه منذ اطلقت عملية طوفان الأقصى، إلى أنها ستكون شريكة في مستقبل صياغة مشروع دولة فلسطينية مع بقية الفصائل الفلسطينية، ما يعني أنها ستجلس على طاولة المفاوضات، ولكن بموقف واضح، وبدور استثنائي.في هذا السياق، أشار رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د. خالد شنيكات إلى أن حماس ما تزال تقاوم جيش الاحتلال، المزوّد بأحدث الأسلحة وأفضل ما توصلت له التكنولوجيا العسكرية.وأضاف شنيكات "مرّت ثلاثة أشهر على هذه الحرب المدمرة، والتي قصف الاحتلال فيها غزة بكل ما لديه وما زود به من حلفائه بخاصة الاميركيين من نيران ومن دون أي قيود، وبرغم ذلك، ما تزال حماس تقاوم في القطاع، حتى في المناطق التي سيطر عليها جيش الاحتلال، فقد تكبد فيها خسائر كبيرة، برغم إسقاط آلاف أطنان المتفجرات من قنابل فسفورية وأسلحة محرمة دوليا، ذات قدرة تدميرية هائلة، إلا أن حماس والمقاومة الفلسطينية مستمرة بالمقاومة".لكن شنيكات، اعتبر أن انسحاب مصر الظرفي مرتبط باستشهاد العاروري، وبالتالي لا يُعدّ انسحابا إستراتيجيا، فقد تعود القاهرة ببساطة هي وقطر الى المفاوضات، لإنهاء صفقة الأسرى.لكن السؤال الأهم وفقه "هل ستعود المفاوضات من النقطة التي انتهت منها؟". معتبرا بأن هذا الأمر يعتمد على حقيقة الوضع في ميدان المعركة، وبقدرة المقاومة الفلسطينية على الصمود في هذه الحرب المؤلمة والمكلفة، ولا أحد يعلم كم لدى المقاومة من قدرات لمواصلة قتالها.أما حماس، فقد تكون على طاولة المفاوضات، بخاصة أن كل جولات التفاوض عبر الوسطاء تعود فيها كلمة الفصل الى الحركة، فهي التي تقرر حقيقة الموقف العسكري وقدراتها، وإذا كانت ستستمر أم لا، مبينا أن ذلك يعود في النهاية إلى قدراتها، وكيفية تقدير هذه القدرات والإمكانيات.وجاء اغتيال العاروري، بينما كان الكيان وحماس، يدرسان المبادرتين المصرية والقطرية حول تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، بما يضمن الوصول إلى وقف تام للحرب على غزة التي لم تتوقف منذ 3 أشهر.وفي هذا الصدد، أشار أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الألمانية الأردنية والمحلّل الإستراتيجي د. بدر الماضي، إلى أن اغتيال العاروري شكّل ضربة قوية جدا للهيكل العسكري لحماس، ولمستقبل المفاوضات على المستويين الداخلي والإقليمي.وأوضح الماضي، أن العاروري كان من الشخصيات المهمة جدا في حركة النضال الفلسطيني، وهم من الرموز الذين سعوا إلى توحيد الصف الفلسطيني الداخلي، وهو يشكّل حجر أساس في المفاوضات المقبلة لعملية ما بعد غزة، وهي قضية مهمة جدا.وأضاف ماضي، "لا أعتقد بأن اغتيال مثل هذه الشخصية، سيوقف المفاوضات إلى ما لا نهاية، بخاصة في ظل وجود مئات الشهداء يومياً، ممن يرتقون في غزة، وهناك خسائر كبيرة في الأرواح والمباني والمقدرات على أرض القطاع وبقية فلسطين".وتوقع الماضي، أن تكون حماس، جزءا مهما على طاولة المفاوضات، ولن تكون الكلّ فيها، معتبرا بأن المفاوضات ستكون قريبة جداً، بخاصة وأن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في المنطقة، وهناك مبادرة مصرية على الطاولة، ما تزال مفتوحة، إلى جانب ما يبذل من جهود دولية كبيرة جداً، تسعى لإنهاء هذه الحرب، تحت لائحة أسباب إنسانية وسياسية، تخص كل دولة في الإقليم والعالم.وقال الماضي "أعتقد بأنه ستكون هناك مفاوضات قريبا، وحماس ستجلس على الطاولة، ولن تكون وحدها، بخاصة بعد إنهاء الحرب"، مبينا أن حماس وصلت إلى مرحلة تقبل فيها أن تكون شريكا، ولن تكون منفردة بالقرار الفلسطيني في قطاع غزة، لكنها لن تقبل أن تكون السلطة الفلسطينية الحالية بقيادة محمود عباس، هي التي ستقود الشعب الفلسطيني.وأكد أنه ستجري إعادة إنتاج سلطة فلسطينية جديدة، من شخصيات تكنوقراط ومختصين وقامات سياسية من الداخل الفلسطيني، ولن يكون هناك تصفية لحركات المقاومة، برغم أن الكيان لن يقبل بوجود سلاح الجناح العسكري لحماس- كتائب القسام، ولا لفصائل المقاومة الأخرى، على غرار ما كان عليه الأمر قبل 7 أكتوبر الماضي في قطاع غزة.