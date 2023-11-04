هل يمتلك العرب أوراق ضغط كافية لوقف العدوان على غزة؟

فرح عطيات

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عمان – تمتلك الدول العربية مجتمعة أدوات سياسيةً ذات تأثير قوي يُمكن استخدامها في سياق موقف عربي موحد لمواجهة التعنت الإسرائيلي في عدوانه الوحشي والمستمر على قطاع غزة، وفق محللين سياسيين.ومن بين تلك الأدوات، "القوة الاقتصادية المتمثلة بوقف تصدير النفط والغاز إلى الغرب وإسرائيل، فضلا عن تحويل الأرصدة المالية للدول العربية إلى بنوك محلية، والتي تعد ورقة ضغط تهدد مصالح القوى الكبرى".كما أن "القوة العسكرية تتسم بأنها من الأدوات الأكثر تأثيراً، بل والأخطر التي تمتلكها الدول العربية مجتمعة"، بحسب المحللين.غير أن استخدام تلك الأدوات وتبني موقف عربي موحد بشأنها "مرتبط بتوفر إرادة سياسية لدى الدول العربية الوازنة، لتوظيف ما يملكون من أدوات للضغط على الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل لوقف العدوان على غزة"، وفق الخبراء.ومن وجهة نظر عميد كلية الأمير الحسين بن عبد الله لدراسات العلوم السياسية والدولية د. حسن المومني، فإن "الكثير من الدول العربية تعد وازنة فيما يتعلق بالسياسة الدولية للشرق الأوسط والعالمية كذلك".وأضاف المومني أن "دولا عربية عدة تمتلك شبكة علاقات واسعة، ومصالح إستراتيجية تربطها بالكثير من الدول المؤثرة في العالم، خاصة بالقوى الكبرى، والولايات المتحدة الأميركية".وفي حال "توفرت الإرادة السياسية، مع وجود موقف عربي متطابق حول كيفية التعاطي مع القضية الفلسطينية، بحيث تصبح على رأس سلم أولويات الدول المعنية مباشرة فيها، وتلك الوازنة بها كذلك، فإنه يمكن إحداث تغيير على المشهد الحالي"."وفي نهاية المطاف فإن شبكة العلاقات الدولية، والإمكانات والمصالح الإستراتيجية التي توجد في المنطقة لدى الدول الأخرى، وبالذات الولايات المتحدة الأميركية، تستطيع من خلالها الدول العربية إحداث تغيير في مواقف أميركا، والغرب"، برأيه.وشدد على أن "موقف الولايات المتحدة الأميركية بات يشهد تغييرا تجاه إسرائيل، والذي يتركز حاليا في السياق الإنساني عبر المطالبة بهدنة مؤقتة".كما أن "الدبلوماسية الماراثونية العربية التي بذلتها الأطراف المشتبكة، وخاصة الأردن ومصر، استطاعت إحداث فرق في الموقف الأميركي، متمثلا بزيارة وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن للأردن"، على حد قوله.وضرب مثلاً على هذا التغيير "بما شهدته بداية الأزمة من تصريحات للجانب الأميركي، الذي كان يتحدث بلسان الإسرائيليين حول مسألة تهجير سكان قطاع غزة، لكن أميركا باتت تتبنى موقفاً معارضاً لهذه القضية، والتوجه نحو تبني هدنة مؤقتة".ولفت إلى أن "الموقف الأميركي الحالي من الممكن تطويره في سياق المصالح المتبادلة، لذلك فإن الدبلوماسية العربية يجب أن تُدَعم بالقوة، وباستخدام أدوات ضغط سواء كانت اقتصادية أو سياسية".وأكد المومني أن "المصالح الأميركية بات تتأثر سلبا في المنطقة من خلال المشاعر السلبية التي شكلها الرأي العام العربي".وكانت "إسرائيل قبيل هذه المواجهة تراهن على ما يسمى بالسلام الإقليمي والتطبيع مع كثير من الدول العربية، إلا أن مقاربات السلام العربية مع إسرائيل في الوقت الحالي هي على المحك"، تبعاً له.وشدد على أن "الأردن اتخذ مواقف صقورية كانت تدفع باتجاه الحفاظ على المصالح الوطنية الإستراتيجية الوطنية، وعلى غزة".وفي رأي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية د. محمد مصالحة، فإن "علاقات الدول العربية السياسية، إلى جانب جهودها الدبلوماسية، وبما يتوفر لديها من معارف ومعلومات، تشكل ورقة ضغط لإحداث التأثير في موقف الطرف الآخر".وفي حال عدم تحقيق فائدة من تلك الخطوة، بحسبه، فلا بد "من الانتقال إلى ورقة الضغط الاقتصادية من الدول العربية، والتي تتسم بالقوة، باعتبار أنهم يمتلكون الأرصدة المالية، والنفط، والغاز".ومن بين الأدوات المؤثرة كذلك "بروز قضية المقاطعة التي كانت مستخدمة منذ النزاع العربي الإسرائيلي الأول عام 1948 وفيما بعد، والتي تعد وسيلة فاعلة لتغيير الشركات التجارية من مواقفها الداعمة لإسرائيل، أو تتجه نحو تبني مواقف محايدة"، كما أشار مصالحة.ومن بين الأدوات التي وصفها بأنها "الأكثر خطوة لكن الأكبر تأثيراً، هي القوة العسكرية عبر تدخل الجيوش، لكن إذا تعذر ذلك الأمر فلا بد أن تلجأ الدول العربية إلى تسليح الشباب، والسماح لهم بالمشاركة مع أهالي غزة بانتزاع حقوقهم بطريقة أفضل".لكن، ومن وجهة نظره، فإن "الإرادة السياسية لاستخدام مثل تلك الأدوات تتوفر على مستوى الدولة الواحدة، إذ إن الخشية من التداعيات التي يمكن أن تطاول الدول العربية من العدو الصهيوني المدعوم من أكثر دولة في العالم، يجعلها قاصرة عن اللجوء إليها بصورة جماعية".ولم يعرب مصالحة عن تفاؤله بتبني الدول العربية موقفا قويا مؤثراً في الإدارات والمنظمات الدولية، كما حصل عامي 1973، و1967، والذي يدفع الدول الكبرى الداعمة لإسرائيل لمراجعة مواقفها.و"هنالك فرق كبير جدا بين الموقف العربي والرسمي في أغلب الدول العربية؛ لأنه لم تتأسس حتى الآن مجتمعات مدنية حقيقية قادرة على التأثير في صناعة القرار السياسي في المنطقة"، وفق أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الألمانية الأردنية د. بدر الماضي.وقال الماضي: "من هذا المنطلق، فإن ما يمكن أن تملكه الدول العربية حاليا هو الموقف الشعبي الداعم لها، فلذلك لا يوجد موقف موحد بين الحكومات العربية وبين شعوبها، لأن الديمقراطية المساهمة في تحديد شكل هذه العلاقة غير متوفرة".وبناء على ذلك، وبرأيه، فإن "الحكومات العربية تأخذ زمام المبادرة للحديث باسم شعوبها مع الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، دون النظر إلى مصالحهم الأساسية".لذلك فإن "مسارات التطبيع، مثلا، أو العلاقات الخاصة مع إسرائيل لم تأخذ بالحسبان البعد العربي، وهو أهم أداة من الأدوات التي يمكن أن تستخدمها الدول العربية في علاقاتها مع الحكومة الإسرائيلية"، تبعا له.ولكن "لا يمكن تحصين البعد الشعبي إلا من خلال الديمقراطية، وبالسماح بالتعبير بحرية عن آرائه، مع إنشاء مجتمع مدني حقيقي يكون قادرا على أن يكون جزءا من عملية الضغط في صناعة القرار في الدول العربية"، وفقا للماضي.ولفت إلى أن "الحديث مع الولايات المتحدة الأميركية والاحتلال سيتكئ على الموقف الشعبي بشكل أو بآخر".غير أنه نوه بـ"عدم وجود موقف فلسطيني موحد لهذه الغاية بعد عام 2006، فهنالك شرخ كبير جدا بين المكونات الأساسية لهم في الضفة وقطاع غزة، وهذه تعد إشكالية كبيرة جدا تضعف من الموقفين العربي والفلسطيني أمام الرأي العام العالمي".وشدد على أنه "لا بد من العمل على إعادة إنتاج الرواية الفلسطينية التاريخية، من خلال وحدة حقيقية بين الفلسطينيين، ومحاولة تغيير الأدوار والقيادات، والنهج الذي تم استخدامه في آخر 30 أو 40 سنة، والذي لم يعد منتجا لإيجاد دولة فلسطينية مستقلة".و"لغاية هذه اللحظة، لن يكون هناك أي استخدام فعلي للأدوات السياسية من قبل الدول العربية، إذ إن حديثها يتمحور مع الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل حول عدم وجود ما يمكن خشيته في العلاقة بين هذه الأطراف".إلا أن "الدور الدبلوماسي الأردني لم يهدأ طيلة الأيام السابقة، والذي كان الأقرب التصاقا بالقضية الفلسطينية"، على حد قوله.بدوره، أكد أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية د. وليد أبو دلبوح أن "الدول العربية تفتقر إلى القوة الدبلوماسية، كما أن هنالك تباينا في أجنداتها، ما يضعف الموقف العربي، ويضع المنطقة أمام منعطف خطير".كما أن "الدبلوماسية الأردنية وحدها غير كافية للتأثير على مجريات الأمور، لأن الأجندة الغربية باتجاه ما يجري في قطاع غزة موحدة"، في رأيه.وبين أن "الدبلوماسية والقوة العربية لن تتمكن من التأثير حاليا على مجريات الأمور، لكنها قد تنجح في أن تبطئ من سرعة جريان الأحداث، وقد تدفع الدول العربية إلى قبول أي اتفاق ولو كان بسيطاً".وفي رأيه، فإذا "انتهت الحرب بانتهاء المقاومة في فلسطين، بشكل عام، فلن يبقى أي شيء من القضية الفلسطينية".