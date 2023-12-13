هل يمكن لتصريحات بايدن حول حكومة الكيان أن ترفع الغطاء عن رئيسها؟

زايد الدخيل

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بعد أكثر من شهرين على الدعم اللامحدود والانخراط الفعلي في قيادة العدوان الصهيوني الهمجي على قطاع غزة، حمل تصريح الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي أطلقه أول من أمس، مواقف تتباين مع توجهات حكومة الاحتلال، إذ طالب رئيسها المتطرف بنيامين نتنياهو بتغيير وزراء في حكومته، منتقدا مسارها في التعامل مع الواقع الميداني والأفق السياسي في غزة.وكان بايدن قال في تصريحاته التي ألقاها خلال اجتماعه بمانحين للحزب الديمقراطي، إن حكومة نتنياهو، وخلافا لموقف واشنطن، "ترفض حل الدولتين مع الفلسطينيين"، وإنه حض نتنياهو على "تغيير حكومته".وكان نتنياهو قد تحدّث الثلاثاء الماضي، علنا عن وجود اختلاف في الرؤية الطويلة الأمد مع بايدن، لمرحلة بعد النزاع في قطاع غزة.وتعد هذه المرة الأولى منذ 7 تشرين الأول (اكتوبر)، التي يتحدّث فيها بايدن علنا، عن وجود تباينات بينه وبين حكومة الاحتلال، إذ دعا نتنياهو لـ"تغيير حكومته بغية إيجاد حل على المدى الطويل للنزاع الإسرائيلي- الفلسطيني".واعتبر بايدن، أن الكيان الذي يقصف بعنف الفلسطينيين في القطاع، "بدأ يفقد تأييد الرأي العام العالمي"، مشددا على وجوب أن يتوخى الصهاينة الحذر، فـ"الرأي العام العالمي يمكن أن يتغيّر في أي وقت".وبحسب مراقبين، لا يوجد اختلاف بين الولايات المتحدة والاحتلال على مسار الحرب الراهن والهدف المعلن لتدمير القدرات السياسية والعسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، واستعادة أسرى الاحتلال من قبضة المقاومة الفلسطينية، لكن هناك خلاف محوري بشأن قضية حكم غزة بعد الحرب، ما تسبب بتصاعد الخلاف في الرأي العام العالمي، فضلا عن قلق الإدارة الأميركية، من عرقلة تيارات متطرفة في حكومة الاحتلال لمسار عملية السلام ومستقبل حل الدولتين.الوزير الأسبق مجحم الخريشا، قال: "سعت الولايات المتحدة منذ البداية، لإعطاء الكيان فرصة للقضاء على غزة، بمنحها حصانة دبلوماسية، ورخصة للقتل والتدمير، ومدها بالسلاح، وتقديم الردع في المنطقة لكي يستفرد بالقطاع منذ بداية الحرب".وأضاف الخريشا، "هنالك تخوف جاد في الولايات المتحدة، من المغامرة والمقامرة الإسرائيلية من أن تذهب إلى توسيع نطاق الحرب، وهو ما لا تريده واشنطن، وبالتالي بروز حالة من الضغط لمنع حدوث ذلك".وأشار إلى أن واشنطن، تشعر بأن الأحزاب اليمينية الصهيونية المتطرفة، باتت تشكل خطرا في حالة الضغط على استمرارية الحرب، وبالتالي حان وقت اتخاذ الموقف الذي قد يشكل لها ضاغطا للقبول بالأطروحات السياسية التي قد يجري العمل عليها ومنها حل الدولتين.وأضاف، إن "حجم الخسائر المتصاعدة في صفوف الجيش الصهيوني، بات واضحا، ما سيضاعف من صورة الهزيمة والهزة التي تعرض لها الكيان في 7 أكتوبر الماضي، وبالتالي فإن الولايات المتحدة، ترى بأنه قد حان الوقت للوقوف عند هذا الحد وعدم الاستمرارية في الانزلاق بالاتجاه ذاته، والذي قد يعني انهيار المنظومة العسكرية الصهيونية واتساع فجوة الثقة في الجيش الصهيوني.وقال الخريشا، "ستلقي هذه الحرب الهمجية المستمرة على غزة، بظلالها على الحسابات الجيوسياسية في أميركا، التي كانت تنظر للشرق الأوسط كمنطقة هامشية، حاولت أن تحافظ على نفوذها فيها بتشكيل نظام إقليمي أمني واقتصادي مرتبط بها، دون أن تكون موجودة فيه بشكل مباشر، وذلك في ظل تراجع ثقة حلفائها فيها".وقال المحلل السياسي د. صدام الحجاحجة، إنه "حتى إدارة بايدن، لا تقبل بأن يعيد الكيان احتلال القطاع، كما أن العلاقة بين الكيان والأمم المتحدة انهارت، وبالتالي من المفهوم أن تصبح الأمم المتحدة حذرة من توسيع مسؤولياتها في غزة، بخاصة بعد مقتل أكثر من مائة من موظفيها، جراء الحرب الهمجية التي تشن على عزة".وأضاف الحجاحجة، "إن حكومة نتنياهو لم تضع أي نوع من الرؤية الجديدة طويلة المدى لحل الصراع الفلسطيني الصهيوني منذ عدوانها على غزة، وربما يعود السبب لتركيزها على تدمير حماس، ولأن خطة الحكومة تتضمن إجبار سكان غزة على النزوح إلى مصر، وهي فكرة رفضتها إدارة بايدن ومصر مرارا وتكرارا".ولفت إلى أن نتنياهو قد يأمل بأن تفتح فرص جديدة، عندما يعود الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب للبيت الأبيض، في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفا أن الوقت الآن هو اللحظة المناسبة لتقديم أي فكرة أفضل من حل الدولتين.وأشار إلى أن تصريحات بايدين التي تأتي بعد مرور أكثر من شهرين على الحرب على غزة، يمكن أن تفهم ضمن المواقف التكتيكية للإدارة الأميركية التي لا تتنافى مع المواقف المبدئية، التي ظهرت جليا منذ بداية الحرب والغطاء السياسي والدعم المالي والعسكري للاحتلال، بل إن الإدارة الأميركية، تعتبر شريكا مباشرا في إدارة الحرب عبر وجود مستشاريها، ومشاركة وزير خارجيتها أنتوني بلينكن في جلسات مجلس الحرب الصهيوني.من جهته، أشار عميد كلية القانون السابق في جامعة الزيتونة د. محمد فهمي الغزو، إلى ذكاء إدارة بايدن، التي تداركت الموقف المتهور الذي بدأته في الأيام الأولى للحرب، والذي كان منحازا للكيان إلى موقف معتدل، يضع في الاعتبار الفاقة التي اجتاحت القطاع والعدد الهائل من القتلى المدنيين الذي تسببت به سياسات حكومة اليمين المتطرف برئاسة نتنياهو.وبحسب الغزو، فإن الحرب الهمجية التي يشنها الكيان على غزة، كشفت أن حليفا متفردا في المنطقة لواشنطن لا يكفي، وأن على واشنطن، توسيع دائرة حلفائها بما يضمن استقرار دول المنطقة.وأوضح أن الكيان، أمسى اليوم عبئا على الولايات المتحدة، لكنه عبء مرضي عنه، وإن استمرارها حليفا وحيدا قد يقتص من هذا الرضا، وهذا يعني حتمية أن تفقد جزئيا أو كليا هذا الوضع الاستثنائي في العقود المقبلة.وبحسب الغزو، وصلت الإدارة الأميركية لقناعة تامة بعدم قدرة دولة الاحتلال على تحقيق أي من الأهداف التي وضعتها للحرب، وبالتالي يتطلب الأمر البحث عن إستراتيجية أخرى غير إستراتيجية الميدان العسكري، وهو ما قد يعزز الذهاب لمحاولة الضغط السياسي على المقاومة ومحاولة انتزاع المواقف، إما عبر ملفات الإعمار والمساعدات، أو ربما عبر وسطاء قد يكونون حاضرين في أي ترتيبات مستقبلية.وقال الغزو، لا يوجد خلاف بين الولايات المتحدة والكيان على مسار الحرب الراهن، والهدف المعلن، هو تدمير القدرات السياسية والعسكرية لحماس واستعادة أسرى الكيان، ولكن هناك خلاف محوري بشأن قضية حكم القطاع بعد الحرب، ما تسبب بتصاعد الخلاف في الرأي العام العالمي، فضلا عن قلق الإدارة الأميركية من عرقلة تيارات متطرفة في الحكومة الصهيونية لمسار عملية السلام ومستقبل حل الدولتين.