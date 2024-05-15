هل يمكن لحملات نهج "القاعدية المجتمعية" منع تزويج القصر؟ 

هديل غبون

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عمان- دعا خبراء وناشطون حقوقيون من الأردن ولبنان لتبني مؤسسات المجتمع المدني في الأردن والمنطقة العربية، نهج "الحملات القاعدية المجتمعية" للتصدي لزواج القصّر عبر تشكيل فرق منظمّة تضم "أهل القضية"، لإحداث تأثير على المستويين المتوسط والبعيد.وناقشوا قضية "تزويج القصّر" في ندوة الكترونية نظمتها مؤسسة "أهل الأردن" بالشراكة مع منظمة "النساء الآن" في لبنان، تخللها استعراض نتائج حملة "لا تكبرونا بعدنا صغار" في منطقة البقاع بلبنان، بعد نحو 5 اعوام على إطلاقها عام 2019.ريم مناع من مؤسسة "أهل"، قال إن التجارب الميدانية أظهرت أن تنفيذ حملات "قاعدية" تستهدف المجتمعات المتأثرة بأي قضية، تؤتي أكلها بشكل مختلف عن حملات كسب التأييد والضغط على صانعي القرار الساعية عادة لتغيير التشريعات أو الممارسات أو السياسات، فيما تعمل الحملات القاعدية المنظمة الشعبية على التأثير بـ"قرارات المجتمع" وتغيير اتجاهاتهم حيال القضايا الخاصة بهم.وأشارت منّاع في حديثها خلال اللقاء الذي شاركت به "الغد"، إلى أن من الأمثلة المؤثرة في هذا النوع من الحملات، حملة معلمات القطاع الخاص في الأردن "قم مع المعلّم" التي بدأت عهدها بفريق من 7 معلمات من أصحاب القضية، ليصبحن فريقا منظما مؤلفا من نحو 94 معلمة، استطعن إلزام أصحاب المدارس الخاصة بتحويل أجورهن إلى البنوك مباشرة بعد اعوام من العمل.وأكدت منّاع، أن عناصر نجاح هذه الحملات، يرتكز على "إيمان المجتمع بقضيته" للدفاع عنها، وإيجاد أفراد ومجموعات لديهم الإرادة بالتغيير، وخوض هذا النوع من الحملات التي لا تهدف إلى الوعي كهدف أساس، بل تسعى للتغيير.ورأت أن قضية تزويج القصّر، تتطلب ربما العمل على مسار الحملات القاعدية وحملات الضغط المتواصل.من جهته، استعرض الناشط أنس تلو من حملة "لاتكبرونا بعدنا صغار"، العاملة في البقاع اللبناني، أبرز نتائج الحملة التي أطلقت عام 2019، وعملت في إطار خطة استراتيجية، استهدفت الصورة النمطية لزواج القاصرات، قادتها صاحبات قضية قيادات سوريات ولبنانيات وفلسطينات، مبينا أنها عملت وفق نهج "التنظيم المجتمعي"، واستطاعت التأثير على ما أسماه بـ"السردية العامة" حول زواج القاصرات، بخاصة لدى مجتمع اللاجئين السوريين.وأشار تلو، إلى أن القياديات من صاحبات القضية، تولين مهمة تشكيل الفرق بشكل منظم وخضن هذه الحملات، في وقت التف فيه أصحاب القضية حولهم، مع التأكيد أن دور الخبراء في هذا النوع من القضايا مساعد، فيما يعتبر دور أهل القضية "تخطيطا وتنفيذا هو الأساس".واستعرضت قياديات في الحملة تجاربهن الواقعية في الزواج المبكّر، وقيادتهن للحملة وتوسعها، التي امتد عملها لـ4 مراحل.وعلى مدار السنوات الخمسة، استطاعت حملة في سهل البقاع الأوسط في لبنان، الحصول على 3154 تعهدا من عائلات بمنع تزويج بناتهن حتى بلوغهن السن القانونية، وإيقاف زواج 468 وتأجيل 435 زواج لقاصرات.ونظمت الحملة بالشراكة بين مؤسسة أهل للتنظيم المجتمعي في الأردن، ومنظمة النساء الآن في لبنان.