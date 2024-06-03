هبة العيساوي

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عمان - هل ينجح الأردن في المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل؟ سؤال بات يطرح الآن بالحاح، جراء ارتفاع معدلات البطالة، بخاصة بين الإناث، فضلا عن صعوبة الأوضاع الاقتصادية في البلاد.وفي السياق، يرى خبراء في قطاع العمل، بأن المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، ذات أهمية خاصة، تنبع من تلك الفجوة بين التخصصات الأكاديمية والمهارات المطلوبة للوظائف.وكان سمو ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله، أكد ضرورة المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل خلال منتدى التواصل 2024 الذي نظمته مؤسسة ولي العهد مطلع الأسبوع الحالي.وجاء إطلاق فعاليات المنتدى، الذي يعقد بنسخته الثانية، في مجمع الملك الحسين للأعمال، ليؤكد على "الجاهزية للمستقبل، وأهمية الاستمرار بتحديث المناهج بما يتواكب مع التطورات العالمية في مجال التعليم".بدوره ثمن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، الدعوة التي وجهها سمو ولي العهد، للشباب بضرورة اكتساب التعليم والمهارات التدريبية، مؤكدا أهمية ذلك ودوره في زيادة انخراطهم في سوق العمل، وتعزيز مشاركتهم الاقتصادية، والاستفادة من الطاقة الكبيرة التي يملكها شباب الوطن.وأضاف الفناطسة، إن حديث سموه خلال جلسة "الجاهزية للمستقبل: المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل" ضمن فعاليات "منتدى تواصل 2024"، بخصوص توفير بيئة تعليمية مناسبة، يحمل رسالة مهمة أيضا، تركز على إحدى الاشكاليات المتعلقة بسوق العمل، والمتغيرات التي تفرض نفسها بقوة على أنماط العمل الجديدة، وحاجة أصحاب العمل لمهارات جديدة غير التي يوفرها النظام التعليمي والجامعي.وأشار إلى أن اتحاد العمال يؤمن بأهمية تطوير مهارات الشباب وتنمية قدراتهم لتنسجم مع متطلبات سوق العمل، في ظل المتغيرات التي يشهدها من أنماط عمل، مؤكدا ضرورة زيادة الوعي بمسألة مهارات الشباب وأهميتها في السوق، وفق نظرة شمولية، بصفتها قضية جوهرية، وذات أهمية كبري للتقليل من نسب البطالة المرتفعة بين صفوفهم.وشدد الفناطسة على ضرورة تكثيف الجهود والتعاون المستمرين واتخاد خطوات أكبر على صعيد ربط مخرجات التعليم مع السوق، في إطار الخطط والبرامج التي تعمل عليها وزارة التربية والتعليم، وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، ومؤسسة التدريب المهني، وغيرها من الجهات ذات العلاقة.ولفت الفناطسة إلى أن التقارير الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة حول معدل البطالة، وآخرها ما صدر أمس، يؤكد أننا بحاجة لجهود أكبر على صعيد الاستثمار بمهارات الشباب وتوجيههم نحو ما يطلبه سوق العمل، عوضا عن الشهادات الأكاديمية التي لا تكفي وحدها للحصول على فرصة عمل.بدوره، قال الناشط النقابي والناشر لموقع رنان لحقوق العمال حازم قطيش، ليس علينا إلقاء اللوم على الشباب لإقبالهم على التعليم الجامعي وهجرتهم للتعليم المهني. مبينا أنه يجب البحث عن السبب، لأنه عندما ترغب بالبحث عن علاج لمشكلة أو حلول لتحديات معينة، فإن الخطوة الأولى لتشخيصها، يجب أن تكون البحث عن سببه كمشكلة.وأكد أنه يجب لمس أوضاع هؤلاء العمال في القطاعات المطلوبة في السوق، وهل شروط عملهم تعتبر لائقة؟ وهل الأجر الذي يتحصلون عليه يكفي لتأمين حياة كريمة لأبنائهم، أم أنهم يعانون من ظروف عمل قاسية وجبرية وأجور ضعيفة وزهيدة؟.ورأى قطيش، أنه حتى يتوجه الأبناء للتعليم المهني لمواكبة متطالبات السوق، يجب على المسؤولين التوجه كخطوة أولى الى التعليم المهني ومعالجة مشاكله وتحدياته، ليكون بيئة جاذبة يسعى الشباب اليها ولا يدفعون اليها دفعاً.ولفت إلى أنه صحيح بأن الدعوات مستمرة للشباب، كي يتوجهوا الى العمل المهني كحل سحري لمشكلة البطالة التي تتفاقم، لكن يجب أن ننظر إلى العامل المهني كأحد أسباب ازدهار السوق، وليس أرباحاً اضافية لأصحاب العمل. بل وأن ننظر إليه لكونه انسانا من حقه حياة كريمة، فيها ولو القليل من الرفاهية البسيطة.وأكد قطيش وجوب أن تكون العلاقة في العمل والإنتاج تشاركية، تجمع أطراف الإنتاج الثلاثة للمساهمة بتنمية الاقتصاد الوطني، عبر قيام كل طرف منهم بدوره لتحقيق التنمية المستدامة.