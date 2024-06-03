 
الإثنين 03 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

هل ينجح الأردن في المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل؟

التعليم
التعليم
عمان - هل ينجح الأردن في المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل؟ سؤال بات يطرح الآن بالحاح، جراء ارتفاع معدلات البطالة، بخاصة بين الإناث، فضلا عن صعوبة الأوضاع الاقتصادية في البلاد.اضافة اعلان
وفي السياق، يرى خبراء في قطاع العمل، بأن المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، ذات أهمية خاصة، تنبع من تلك الفجوة بين التخصصات الأكاديمية والمهارات المطلوبة للوظائف.
وكان سمو ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله، أكد ضرورة المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل خلال منتدى التواصل 2024 الذي نظمته مؤسسة ولي العهد مطلع الأسبوع الحالي.
وجاء إطلاق فعاليات المنتدى، الذي يعقد بنسخته الثانية، في مجمع الملك الحسين للأعمال، ليؤكد على "الجاهزية للمستقبل، وأهمية الاستمرار بتحديث المناهج بما يتواكب مع التطورات العالمية في مجال التعليم".
بدوره ثمن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، الدعوة التي وجهها سمو ولي العهد، للشباب بضرورة اكتساب التعليم والمهارات التدريبية، مؤكدا أهمية ذلك ودوره في زيادة انخراطهم في سوق العمل، وتعزيز مشاركتهم الاقتصادية، والاستفادة من الطاقة الكبيرة التي يملكها شباب الوطن. 
وأضاف الفناطسة، إن حديث سموه خلال جلسة "الجاهزية للمستقبل: المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل" ضمن فعاليات "منتدى تواصل 2024"، بخصوص توفير بيئة تعليمية مناسبة، يحمل رسالة مهمة أيضا، تركز على إحدى الاشكاليات المتعلقة بسوق العمل، والمتغيرات التي تفرض نفسها بقوة على أنماط العمل الجديدة، وحاجة أصحاب العمل لمهارات جديدة غير التي يوفرها النظام التعليمي والجامعي. 
وأشار إلى أن اتحاد العمال يؤمن بأهمية تطوير مهارات الشباب وتنمية قدراتهم لتنسجم مع متطلبات سوق العمل، في ظل المتغيرات التي يشهدها من أنماط عمل، مؤكدا ضرورة زيادة الوعي بمسألة مهارات الشباب وأهميتها في السوق، وفق نظرة شمولية، بصفتها قضية جوهرية، وذات أهمية كبري للتقليل من نسب البطالة المرتفعة بين صفوفهم.
وشدد الفناطسة على ضرورة تكثيف الجهود والتعاون المستمرين واتخاد خطوات أكبر على صعيد ربط مخرجات التعليم مع السوق، في إطار الخطط والبرامج التي تعمل عليها وزارة التربية والتعليم، وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، ومؤسسة التدريب المهني، وغيرها من الجهات ذات العلاقة. 
ولفت الفناطسة إلى أن التقارير الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة حول معدل البطالة، وآخرها ما صدر أمس، يؤكد أننا بحاجة لجهود أكبر على صعيد الاستثمار بمهارات الشباب وتوجيههم نحو ما يطلبه سوق العمل، عوضا عن الشهادات الأكاديمية التي لا تكفي وحدها للحصول على فرصة عمل.
بدوره، قال الناشط النقابي والناشر لموقع رنان لحقوق العمال حازم قطيش، ليس علينا إلقاء اللوم  على الشباب لإقبالهم على التعليم الجامعي وهجرتهم للتعليم المهني. مبينا أنه يجب البحث عن السبب، لأنه عندما ترغب بالبحث عن علاج لمشكلة أو حلول لتحديات معينة، فإن الخطوة الأولى لتشخيصها، يجب أن تكون البحث عن سببه كمشكلة.
وأكد أنه يجب لمس أوضاع هؤلاء العمال في القطاعات المطلوبة في السوق، وهل شروط عملهم تعتبر لائقة؟ وهل الأجر الذي يتحصلون عليه يكفي لتأمين حياة كريمة لأبنائهم، أم أنهم يعانون من ظروف عمل قاسية وجبرية وأجور ضعيفة وزهيدة؟.
ورأى قطيش، أنه حتى يتوجه الأبناء للتعليم المهني لمواكبة متطالبات السوق، يجب على المسؤولين التوجه كخطوة أولى الى التعليم المهني ومعالجة مشاكله وتحدياته، ليكون بيئة جاذبة يسعى الشباب اليها ولا يدفعون اليها دفعاً.
ولفت إلى أنه صحيح بأن الدعوات مستمرة للشباب، كي يتوجهوا الى العمل المهني كحل سحري لمشكلة البطالة التي تتفاقم، لكن يجب أن ننظر إلى العامل المهني كأحد أسباب ازدهار السوق، وليس أرباحاً اضافية لأصحاب العمل. بل وأن ننظر إليه لكونه انسانا من حقه حياة كريمة، فيها ولو القليل من الرفاهية البسيطة.
وأكد قطيش وجوب أن تكون العلاقة في العمل والإنتاج تشاركية، تجمع أطراف الإنتاج الثلاثة للمساهمة بتنمية الاقتصاد الوطني، عبر قيام كل طرف منهم بدوره لتحقيق التنمية المستدامة.
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
العلم الأردني

%5.4 المشاريع المنفذة من "التحديث الاقتصادي" في الربع الأول

منذ1 ساعة
رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة ونظيره الفلسطيني يدليان بتصريحات صحفية-(بترا)

الخصاونة: الملك يقود جهود وقف العدوان على غزة منذ بدايته

منذ1 ساعة
طبيب

إقرار تعليمات "بنك الأسئلة".. هل يطور امتحان المجلس الطبي؟

منذ1 ساعة
خيام النازحين على الشاطئ في دير البلح وسط قطاع غزة-(وكالات)

مؤتمر "الاستجابة".. عمان بوابة لوقف الكارثة بغزة

منذ1 ساعة
لاجئون سوريون في مخيم الزعتري بالمفرق-(أرشيفية)

%10 ارتفاع الفقر بين اللاجئين في 3 سنوات

منذ1 ساعة
أضاحي

الأضاحي.. تضارب الأسعار بين الزراعة والمربين

منذ1 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

حسابات الأردن لما بعد الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

المقاعد الانتخابية.. محافظات لا ترث

محمود خطاطبة |اليوم

معيار الدولة الناجحة (2-2)

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

مركز الإيداع.. يستحق التقدير

سلامة الدرعاوي |اليوم

العنف وحماية الحقوق

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

قدر الأردن.. أزمات بلا حلول

سميح المعايطة |اليوم

من أطفأ الشارع العربي؟

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
1717248010664342600

حرب إسرائيل السرية على المحكمة الجنائية الدولية‏ (2-1)

ترجمات |01 حزيران 2024
اوكرانيا وحلف الناتو

استمرار حلف شمال الأطلسي متعذر من دون أميركا

ترجمات |31 أيار 2024
1717075215122408700

الانتخابات الطارئة في إيران ستؤشر على نوايا خامنئي

ترجمات |31 أيار 2024
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

ماذا تعني مذكرات جرائم الحرب لنتنياهو وقادة حماس

ترجمات |29 أيار 2024
1716925478290264600

إمبراطورية تخاف من طلابها‏

ترجمات |29 أيار 2024
بريطانيا

ما قيمة مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل - وهل يمكن وقفها؟

ترجمات |29 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

عريس

نفسي منذ2 ساعة

for-web

عبودية الترند 02 حزيران 2024

WhatsApp Image 2024-06-02 at 5.28

موبايل 01 حزيران 2024

web copy

شهداء فلسطين 31 أيار 2024

7df72e3e-1408-40fc-b913-c06cf1123645 (1) copy

كابوس الجمعة 30 أيار 2024

كابوس الجمعة
 