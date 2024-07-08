 
الخميس 11 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

هل ينجح العمال بالاقتصاد غير المنظم بالانضمام للنقابات العمالية؟

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عمال يبحثون عن عمل بإحدى المناطق-(أرشيفة)

تفكر آلاء عبدالقادر بالبحث عن نقابة عمالية تمثل عملها الخاص في مجال صنع الإكسسوارات لكي تحظى بحماية حقوقية ومظلة قانونية في حال تعرضها لأي مشكلة مستقبلا.

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وتقول عبدالقادر (40 عاما) والأم لطفلين، إنها تعمل في تصميم الحلي والإكسسوارات منذ 4 سنوات تقريبا وتسوقها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر المعارض المحلية.


وتابعت: لفتني عنوان على أحد مواقع التواصل الاجتماعي عن أهمية التمثيل النقابي ودور النقابات في حماية أعضائها، لذلك قررت الخوض أكثر في هذا الموضوع.


وتبين عبدالقادر، أنه من الضروري توعية العمال وأصحاب العمل في القطاعات غير المنظمة من أجل التنظيم النقابي وأهميته في حماية الحقوق.


من جانبه قال عبدالكريم النوايسة والذي يمتلك مطبخا إنتاجيا في منزله إنه لا يعلم الكثير عن التنظيم النقابي.
وبين النوايسة (50 عاما) أنه لا يمانع من الانضمام لنقابة يفهم عبرها جميع حقوقه ويلجأ لها  حال تعرضه لأي مشكلة عمالية.


ولفت إلى أنه لا يوجد توعية كبيرة بخصوص التنظيم النقابي في الأردن على عكس ما يراه في دول عربية مجاورة مثل مصر.


وكان تقرير صادر عن البنك الدولي العام 2022 حول العمالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كشف بأن 59 % من إجمالي العمالة في الأردن هي عمالة غير منظمة، وأن 75 % من عمالة القطاع الخاص هي عمالة غير منظمة أيضا.


يذكر بأن اقتصاد الظل يقصد به كل النشاطات الاقتصادية والتي تحدث خارج مجال الاقتصاد الرسمي والذي تقوم الحكومة بضبطه.


الاتحاد العام للنقابات العمالية في الأردن عبر رئيسه خالد الفناطسة، على أن النقابات العمالية تلعب دورا أساسيا بتعزيز الانتقال إلى الاقتصاد والعمل المنظم.


وبين الفناطسة أن النقابات العمالية تمثل العمال وتتبنى قضاياهم وتدافع عن حقوقهم، الأمر الذي يتطلب تعزيز قدراتها وتعميق فهمها للتحديات والظواهر التي تفرض نفسها على الاقتصاد وتطال آثارها السلبية شريحة العمال بما فيها تداعيات التغير المناخي والرقمنة والثورة التكنولوجية.


وأكد على أهمية توسيع مظلة التنظيم النقابي والتفكير بآليات عملية وأدوات مبتكرة للوصول لشرائح عمالية تعمل في الاقتصاد غير المنظم، ما يجعل العمال تحت مظلة قانونية ويمنحهم صوت قويا للتعبير عن تحدياتهم ومطالبهم، ويوفر لهم أدوات قانونية كالمفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعي. 


وتطرق الفناطسة لأهمية محور التوعية والتثقيف عبر دور النقابات بتوعية العمال غير المنظمين بحقوقهم العمالية والنقابية، ما يعزز عندهم الوعي بضرورة الانضمام إلى النقابات لحماية حقوقهم وتحسين ظروف عملهم والارتقاء بشروطه؛ بما ينسجم مع التشريعات الوطنية في البلدان العربية والمواثيق والاتفاقيات الدولية عبر إطلاق حملات إعلامية، وورش عمل وندوات تثقيفية حول القوانين العمالية والتنظيم النقابي.


وأشار لدور النقابات العمالية بتقديم الدعم والإرشاد القانوني اللازم للعمال عندما يتعرضون لمخالفات بحقوقهم الأساسية أو انتهاكات في بيئة العمل، إلى جانب المشاركة في صنع السياسات والقرارات الحكومية ذات الصلة بسوق العمل والانتقال إلى الاقتصاد المنظم، عبر حوار اجتماعي فعال تساهم فيه النقابات العمالية بشكل قوي عبر الأطر والمؤسسات الناظمة له على الصعيد الوطني.


ولفت إلى ضرورة تعديل التشريعات العمالية وتطويرها بهدف مواكبة الأشكال الجديدة في العمل والأنماط المستحدثة في علاقات العمل، لاسيما التي تسري على العاملين في الاقتصاد الرقمي كالعاملين بمجال تطبيقات النقل وتوصيل الطلبات، ومن يقدمون خدماتهم عن بعد وعبر المنصات الرقمية، مشيرا إلى أن الوظائف التي يخلقها الاقتصاد الرقمي أصبحت جزءا من الاقتصاد غير المنظم في ظل غياب الخطط والسياسات الداعمة للانتقال إلى الاقتصاد المنظم. 


وأكد على أهمية التعاون والتنسيق بين النقابات العمالية وجميع الأطراف في قطاعات الاقتصاد غير المنظم من نقابات أصحاب العمل والاتحادات والجمعيات المهنية بهدف الوصول إلى بيانات شاملة وإحصاءات تفصيلية حول الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة والقطاعات العمالية التي تعمل فيها؛ ما يسهم بالوصول إلى حلول تحاكي حجم الظاهرة على أرض الواقع.

 

اقرأ المزيد : 

تنظيم الاقتصاد غير الرسمي

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