هل ينجح نتنياهو بتهجير مليون و300 ألف من رفح قسريا؟

موفق كمال

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عمان- تشهد منطقة رفح في أقصى جنوب غزة مناورات سياسية، وتهديدات باجتياح عسكري يلّوح به رئيس وزراء الاحتلال المتطرف بنيامين نتنياهو، بذريعة القضاء على حركة المقاومة الإسلامية - حماس وتحرير الأسرى الصهاينة من قبضة المقاومة، بينما تحشد مصر قواتها العسكرية على الحدود مع قطاع غزة، وتبعث بتحذيرات وتهديدات سياسية للاحتلال، لمنع تنفيذ أي هجوم على المدينة، لمنع أي تهجير منها.خبراء سياسيون وعسكريون، أكدوا أن أي عملية عسكرية للاحتلال على الحدود، ستواجه فشلا ذريعا، وستوسع حرب الاستنزاف على أيدي المقاومة، وتكبّد الكيان مزيدا من الخسائر في صفوف جيشه، ولكن الأهم، لن يتمكن الاحتلال من تحقيق أي تهجير؛ قسري أو طوعي، وتجلى ذلك بفشله في دفع الغزيين منذ 7 أكتوبر العام الماضي إلى التهجير.الخبير في الشؤون الإسرائيلية د. أيمن الحنيطي، نتنياهو يمضي نحو المجهول، وقد يؤجج الأوضاع، فيمضي لإشعال حرب إقليمية. ويرشح ذلك ما يبديه من إصرار على اجتياح رفح، تحت ذريعة أنها آخر معاقل حماس، لذا فهو يتطلع للقضاء عليها، مصرحا بأن لها 4 كتائب في المدينة، توفر الحماية لقادة حماس، وأنها تحتجز رهائن صهاينة.وأشار إلى أن نتنياهو، يبحث عن صورة نصر منذ 7 أكتوبر العام الماضي، ومع دخول الحرب شهرها الخامس ما يزال حلمه بالنصر قائما، لكن المعطيات تؤكد فشله الذريع استخباراتيا وعسكريا وأخلاقيا هو وحكومته المتطرفة وجيشه.وأضاف الحنيطي، أن نتنياهو يزعم بأن جيش الاحتلال سينفذ خطة لتهجير الغزيين من رفح إلى منطقة آمنة قرب خان يونس، مجهزة لاستقبالهم، في محاولة منه لتخفيف غضب وموقف المجتمع الدولي الذي يحذره من أي اجتياح لرفح، لحجم الكثافة السكانية العالية فيها، ما سيؤدي لإبادة جماعية، لكنه سيذهب لوضع المجتمع الدولي تحت الأمر الواقع، بفرض تهجير قسري للغزيين من رفح إلى مصر، وإذا نفذت هذه العملية في الأسابيع المقبلة، فمعنى ذلك تأجج الوضع في المنطقة مع قرب حلول شهر رمضان.خبير الإستراتيجيات الدفاعية اللواء المتقاعد د. مأمون أبو نوار قال إن الوضع العسكري في غزة معقد، أمام مزاعم نتنياهو بوجود 4 كتائب من حماس في رفح يريد تدميرها، وهناك 5 مراكز قيادية، وأنفاق إستراتيجية وتكتيكية. كل ذلك يتطلع لتدميره، مع حلمه بتحرير الأسرى، لكن ذلك مستحيل على قواته.ووصف أبو نوار نتنياهو بالمجنون، لأنه سيرتكب مجازر بشعة إذا ما اجتاح رفح، يتبعها كوارث إنسانية، وبالنسبة لمصر فقد نفذت إجراءات وقائية ردعية بتحشيد عسكري على الحدود، ناهيك عن محاولاتها للتأثير على المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال بمنعه من التهجير، مبينا أن هذه التحشيدات تحذيرات لن يأبه لها نتنياهو، فهو سيحاول نقل المسؤولية إلى مصر وفرض سياسة الأمر الواقع.اللواء المتقاعد د. عمار القضاة، اعتبر أن نتنياهو يتطلع لإكمال مخططه قبل انتهاء مهلة الشهر الذي ألزمته به المحكمة الدولية لتقديم الكيان تقريرا ينفي عنه تهمة الإبادة الجماعية أو وقف جرائمه، علما بأن ما يقدم عليه يشكل جريمة إبادة جماعية، فالاحتلال يسارع ليحدث ضربة قاسمة في غزة قبل انتهاء الشهر، ليحرز انقلابا كاملا في الموقف السياسي والعسكري.وفي ظل قرابة وجود مليون و300 ألف غزي في رفح، فأي عمل عسكري سيؤدي لكارثة إنسانية بحقهم، إذ لن يكون لهم أي ملاذ سوى اللجوء للأراضي المصرية أو الموت في غزة، ونتنياهو يسعى لإيجاد مبرر أو حجة لتنفيذ مخطط التهجير القسري الكامل لكل الغزيين، لذا تركز ذرائعه على المضي بمخططه بزعم وجود مجموعات مقاومة هناك، لكنه لم ولن يتمكن من القضاء عليها.