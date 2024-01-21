"وجه الشر".. نتنياهو يعطل دولاب الحلول بعصا تطرفه

محمد سمور الرنتيسي

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عمان - "وجه الشر" أحد أحدث الأوصاف التي أطلقت على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وهو الوصف الذي تصدر لافتات رفعها متظاهرون صهاينة قبل يومين، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية في تغطيتها للحدث، فيما يعكس الوصف من جهة أخرى، مدى العقبة التي بات يشكلها ابن اليمين المتطرف في وجه مساعي التوصل إلى حلول بشأن العدوان على غزة، ومستقبل العلاقة مع الفلسطينيين والمنطقة.المتظاهرون الذين طالبوا كذلك بإجراء انتخابات مبكرة والإطاحة بنتنياهو، بالإضافة إلى المطالبة بإعادة الأسرى من غزة، يعبرون في ذلك بشكل أو بآخر، عن رغبة عالمية بالتخلص من نتنياهو المتعنت، والذهاب باتجاه بديل قادر على التعامل بمرونة وواقعية مع ملفات شائكة ومعقدة.وفيما يدفع العالم، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأميركية، باتجاه إقامة دولة فلسطينية بعد انتهاء العدوان على غزة، عبر نتنياهو عن رفضه ذلك، في خطوة تعكس إصراره على تبني سياسات تأزيمية، في وقت تتعمق فيه الخلافات في صناعة القرار الصهيوني، وكذلك مع الولايات المتحدة.والأمر، وفق ما تنقل صحيفة التايمز البريطانية عن مسؤول أمني صهيوني، بات أكثر سخونة، قائلا إن "حكومة الحرب الإسرائيلية توشك أن تنهار، وإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو متردد ويضيع الوقت".الصحيفة لفتت إلى أن حكومة الحرب، تواجه أسئلة عديدة بشأن الاستمرار في الحرب على غزة، أو الموافقة على وقف لإطلاق النار يسمح بإطلاق سراح 136 محتجزا صهيونيا ما يزالون في القطاع، مؤكدة أن "الخلافات بشأن هذه القضايا، إضافة إلى تحديات أخرى تتعلق بمن سيحكم غزة بعد نهاية الحرب، باتت تمزق حكومة الحرب الإسرائيلية".ومن وجهة نظر الباحث والمحلل الإستراتيجي عامر السبايلة، "فإن نتنياهو غير معني بتقديم أي نوع من أنواع التنازلات فيما يتعلق بأي حلول سياسية، على اعتبار أنه اليوم في حالة حرب وخياراته أمنية، وبالتالي ينظر إلى الحديث عن حلول سياسية أو تنازلات بوصفها إضعافا لموقفه".وأضاف السبايلة لـ"الغد": "من الطبيعي أن يحاول نتنياهو المماطلة، وأن يمد في الأزمة، خصوصا أن كل يوم بمر يُضعف قدرة الإدارة الأميركية على فرض حلول عليه، كونها تقترب من نهاية عمرها في البيت الأبيض".وقال: "بالنسبة لنتنياهو، فإن توسيع المواجهات في الإقليم يعطيه مساحة أوسع في الدوران بالملف الأمني، وقد ينقل الأمر لاحقا إلى تنازلات في الملف الإنساني لا السياسي".من جهته، يقول أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة اليرموك، د. محمد خير الجروان، إن "الدعم الدولي المفتوح الذي حصل عليه نتنياهو، إلى جانب تحالفه مع اليمين المتطرف في إطار حكومة الحرب التي شكلها بعد عملية حماس، كان لهما الدور الأكبر في طريقة رده وإدارته للعمليات العسكرية الهمجية في القطاع، فما وحد حكومته ومجلسه العسكري، هو عدم وجود أي أفق للسلام مع الفلسطينيين وتمسكه بالحل العسكري، واستحالة وجود دولة فلسطينية لقناعتهم أن أمن إسرائيل لا يتحقق بوجود هذه الدولة".ووفق ما ذكر الجروان لـ"الغد"، فإن "حلول التهجير القسري ومن ثم الطوعي والقضاء على حماس، وطبيعة العمليات العسكرية التي عكست جرائم إبادة ضد المدنيين، وفشله في تحقيق أي اهداف ملموسة على الأرض، جعلت من وجوده بحد ذاته عقبة أمام أي طريق سياسي لحل الأزمة، لذلك إلى اليوم يتمسك نتنياهو برفض أي وجود لدولة فلسطينية أو أي مفاوضات قد تفضي إلى وجودها".وأضاف أن ذلك يحدث "بالرغم من تعارض هذا مع آراء ودعوات الكثير من حلفائه في الإدارة الأميركية أو الدول الأوروبية التي ترمي إلى ضرورة إيجاد خط دبلوماسي يحقق بعض أهداف إسرائيل في القضاء على حماس، ويؤسس لإدارة السلطة الفلسطينية للقطاع، واستكمال مشاريع السلام مع الدول العربية، خاصة المملكة العربية السعودية".وفي إطار الأزمة الداخلية سياسيا واقتصاديا وأمنيا التي تضرب الاحتلال، وزيادة الاستقطابات والخلافات بين المؤسسات السياسية والأمنية وانقسام الشارع الصهيوني، يرى الجروان، أن "نتنياهو يدرك أن أي خطوة تكون في مصلحة حماس في الحرب على غزة، خاصة ملف الأسرى هو بمثابة مسمار في نعش مسيرته ومستقبله السياسي، وهذا ما أدى إلى حالة الجمود للحرب الحالية وكافة ملفاتها، وجعل من وجود نتنياهو بحد ذاته أزمة ليس فقط للصهاينة، بل للفلسطينيين ومختلف الدول المنخرطة في هذه الحرب بشكل مباشر أو غير مباشر".وأضاف: "لذلك، من الطبيعي أن تتصاعد دعوات إجراء الانتخابات، وإيجاد حكومة جديدة قادرة على إخراج الكيان وحلفائه من عنق الزجاجة، وقادرة على إدارة مرحلة ما بعد الحرب، ليس فيما يتعلق بالقطاع فقط، وإنما بترميم صورة الاحتلال إقليميا ودوليا، وفي إطار المنظمات الدولية خاصة محكمة العدل الدولية، وتبعات اتخاذ قرار يدين إسرائيل بجرائم الإبادة الجماعية".أما أستاذ العلوم السياسية د. بدر عارف الحديد، فيرى أن دفع نتنياهو باتجاه التأزيم في مختلف الملفات، يعبر عن استمرار ظنه بأن عملية طوفان الأقصى تعطيه فرصة ثمينة للذهاب إلى أبعد حد في سياسات القتل والتدمير، وصولا إلى رغبته في تصفية القضية الفلسطينية، وفرض واقع استسلامي يتخطى الأراضي الفلسطينية إلى دول المنطقة.لكن نتنياهو، وفق الحديد، اصطدم بواقع مغاير تماما لطموحاته النازية، ولا يريد أن يعترف به، مؤكدا أنه يدرك أن القضاء على المقاومة أمر لن يحدث، وأن تحرير الأسرى من غزة بالقوة العسكرية، هو أمر غير ممكن أيضا.والأبعد من ذلك، يقول الحديد لـ"الغد"، إن الوصول إلى حالة من الأمن والاستقرار للجميع، لا يمكن أن يتحقق طالما يتبنى صناع القرار في الكيان، سياسات ظالمة وقمعية بحق الفلسطينيين، ولا مفر، بكل الأحوال، من دولة فلسطينية تضمن إنصاف الفلسطينيين وتحاكي ثوابتهم الوطنية.وأضاف، أن الضغط الدولي والأميركي تحديدا، إلى جانب ضغط الشارع الصهيوني، واتساع رقعة وحدة الخلافات بين صناع القرار، من شأنه أن يضيق الخناق على نتنياهو، متطرقا بهذا الخصوص إلى انتقادات أميركية حادة لنتنياهو بعد رفضه إقامة دولة فلسطينية، تخللها حديث أن ذلك قد يؤدي إلى تعقيد مصادقة مجلس الشيوخ على حزمة المساعدات للكيان الصهيوني.