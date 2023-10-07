السبت 07 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

وحدة تنسيق القبول الموحد تعلن نتائج قبول الطلبة أبناء الأردنيات

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وزارة التعليم العالي
أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج الترشيح للطلبة أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين للعام الجامعي 2023-2024 ، وقد بلغ العدد الإجمالي للطلبة المتقدمين بطلبات (353) طالباً وطالبة، في حين بلغ عدد الطلبة الذين انطبقت عليهم الشروط، والمسددين لرسم تقديم الطلب (275) طالباً وطالبة، ووفقاً لقرار مجلس التعليم العالي فقد تم ترشيح (200) طالباً وطالبة للقبول، حيث كان آخر معدل تم قبوله هو (77.9)% ، وللإطلاع على نتائج الترشيح باستخدام الرقم المتسلسل للطالب أو رقم جلوسه يمكن الدخول إلى الرابط التالي: اضافة اعلان
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