وحشية تتجاوز دثر جثث الشهداء.. الاحتلال يدمر 150 موقعا أثريا بغزة

نادية سعد الدين

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عمان - على وقع حراك متقدم لإرساء هدنة جديدة وتبادل للأسرى؛ يكثف الاحتلال مسعاه لسلب الحياة والتاريخ معا في قطاع غزة، فلا يكتفي بإراقة دماء المدنيين وتدمير منازلهم ومساجدهم فقط بل يطال عدوانه الهمجي طمس الإرث الحضاري والثقافي الفلسطيني ودثره مع أشلاء جثث الشهداء، بما يسوغ استهدافه لأكثر من 150 موقعا أثريا بالتدمير الكامل أو العطب الشديد.وبوصفه جيبا استيطانيا حلوليا يعتاش على محو الهوية والذاكرة الفلسطينية، دونما طائل؛ فإن القصف الجوي الاحتلالي ضد غزة يؤدي لارتقاء عشرات الشهداء والجرحى، أسوة بما حدث أمس عند تدمير مدرسة تؤوي نازحين وانتشال 70 شهيدا على الأقل، مثلما يهدد بمحو المزيد من كنوز المعالم التاريخية والثقافية والأثرية المنتشرة على امتداد القطاع، الذي يضم أكثر من 325 موقعا ومعلما أثريا وتاريخيا.ولطالما وجه الاحتلال "بوصلته" التدميرية نحو التراث الثقافي الفلسطيني، باعتباره أحد الشواهد الأصيلة لأصحاب الأرض ولهويتهم وذاكرتهم الوطنية الجمعية، مما جعله أحد أهدافه الرئيسية من حرب الإبادة الجماعية التي يشنها ضد قطاع غزة، بما لم يعد بالإمكان الحفاظ على ما تبقى من المواقع التاريخية والأثرية نتيجة غاراته الجوية الكثيفة.ولا يعد استهداف الاحتلال هنا عشوائيا بل مدروس بدقة، وهو أمر يلاحظ من أهمية المواقع الأثرية وجذورها التاريخية العميقة وأماكنها الإستراتيجية؛ إذ يتعمد الكيان المحتل استهداف المعالم التاريخية والرموز الخاصة بالشعب الفلسطيني، وتدمير التراث الثقافي، من وثائق وآثار ومعالم، رغم أن الآثار التاريخية والأماكن الثقافية التراثية والنصب التذكارية.وطبقا للمعطيات الفلسطينية الرسمية؛ فإن الاحتلال استهدف تدمير رموز القطاع ووثائقها ومؤسساتها الثقافية والتاريخية، حيث تسببت غاراته في تعرض معظم أجزاء البلدة القديمة لمدينة غزة، التي تضم أكثر من 146 بيتا قديما إضافة إلى مساجد وكنائس وأسواق ومدارس قديمة وتاريخية، إلى التدمير، فضلا عن استهداف 3 كنائس تاريخية في القطاع.ويبدو أن الكيان الصهيوني يسعى بائسا لكسر إرادة الشعب الفلسطيني باستهداف المعالم التاريخية، وبث الرعب في نفوس الفلسطينيين وإشعارهم بالعجز والضعف، إذ بحسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة؛ فإن 104 مواقع تراثية وأثرية دمرها القصف الاحتلالي، في الشهر الأول للعدوان، سواء كليا أو جزئيا، أو طالتها الأضرار الجانبية.فقد ألحق عدوان الاحتلال أضرارا جسيمة بأكثر من 150 موقعا ومعلما أثريا وتاريخيا في قطاع غزة، إما بالتدمير الكلي أو الجزئي؛ مثل النصب التذكاري للجندي المجهول الذي يعتبر من أهم المعالم والرموز النضالية والوطنية، إلى جانب مبنى الأرشيف المركزي الذي تعرض لقصف نتج عنه دمار واسع وإتلاف كبير تعرضت له الوثائق التاريخية في المبنى، مما أدى لإعدام وثائق تاريخية قديمة يعود عمرها لأكثر من 150 عاما تتضمن خرائط ودراسات هندسية وآلاف الأوراق التي توثق مباني المدينة ومراحل تطورها العمراني.واستهدف الاحتلال الجامع العمري الكبير، الذي يعتبر أقدم وأعرق مساجد القطاع وأحد أهم المعالم والآثار الإسلامية والتاريخية في المدينة، بجذور تاريخية ممتدة لنحو 1400 عام، ويضم مكتبة مهمة تحتوي على زهاء مائة واثنين وثلاثين 132 مخطوطة في مختلف العلوم والفنون، والتي تعرضت للتلف نتيجة القصف الاحتلالي.ولأن الاحتلال لا يحترم حرمة الأديان ولا قدسيتها، فدمرت آلة عدوانه جزءا كبيرا من كنيسة القديس بورفيريوس للروم الأرثوذكس، أقدم كنيسة مسيحية موجودة في حي الزيتون بمدينة غزة منذ خمسينيات القرن الثاني عشر، والتي كانت تضم حوالي 400 فلسطيني يحتمون بها كمأوى، مما أدى لارتقاء عشرات الشهداء والجرحى، بحسب وزارة الداخلية الفلسطينية.وطال قصف الاحتلال أيضا تدمير مركز "رشاد الشوا الثقافي"، الذي يعد أحد رموز مدينة غزة الثقافية، ويتميز بتصميمه المعماري والخراساني البارز وباحتوائه مسرحا كبيرا وقاعات للتدريب، فيما احتضنت قاعته الجلسة التاريخية للمجلس الوطني الفلسطيني، سنة 1998، التي حضرها الرئيس الأميركي السابق حينها بيل كلينتون.وأغارت طائرات الاحتلال على مبنى المكتبة العامة الرئيسة في مدينة غزة الواقعة في مجمع البلدية ودمرته، كما وصل القصف الاحتلالي إلى مقر المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة، فضلا عن تدمير سوق "الزاوية" التاريخية التي تعتبر امتدادا تاريخيا لسوق "القيسارية" الأثري.وقصفت طائرات الاحتلال مقبرة رومانية عمرها 2000 عام في شمال غزة، و"بيت السقا" الأثري داخل حي الشجاعية شرق مدينة غزة مما أدى إلى تدميره بالكامل، حيث يجسد هذا المعلم الثقافي ملامح غزة القديمة، وأعيد ترميمه عام 2014، ويعتبر "بيت السقا" من أقدم البيوت، ويعود تاريخ بنائه إلى 400 عام، وتبلغ مساحته 700 متر مربع.ويزيد من ذلك تدمير موقع البلاخية الأثري، وميناء غزة القديم المعروف أيضا بـ"ميناء الأنثيدون الأثري" في شمال غرب مدينة غزة، الذي يعود بناؤه إلى 800 عام قبل الميلاد، وكان يعتبر من أهم المعالم الأثرية في غزة ومدرجا على اللائحة التمهيدية للتراث العالمي ولائحة التراث الإسلامي.وإلى الجنوب من القطاع، دمر جيش الاحتلال متحف رفح الذي يضم مئات الأدوات المتعلقة بالتراث الفلسطيني القديم من أزياء وأدوات قديمة تعكس ثقافة البدو والفلاحين وسكان المدينة.وفي الأثناء؛ تتواصل مجازر الاحتلال التي أدت لارتقاء 100 شهيد على الأقل في غضون ساعات، بينما يبحث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في القاهرة، تطورات العدوان الصهيوني على قطاع غزة وملف إمكانية إبرام صفقة تبادل جديدة للأسرى.