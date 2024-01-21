الأحد 21 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"وداعا لأميركا"

يوسف عبدالله محمود
يوسف عبدالله محمود
ما من مثقف في هذا العالم لم يسمع بالممثل الكوميدي شارلي شابلن. هذا الممثل الذي أضحك بحركاته وقفشاته الملايين عبر الشاشة الصغيرة كان في أعماقه يشعر بالمرارة! اضافة اعلان
في حوار بينه وبين اندريه غروميكو حين كان هذا الأخير مندوبا لبلاده في الأمم المتحدة ولدى تعرفه عليه شخصيا يروي شارلي شابلن وبكل مرارة حكايته المأساوية مع السلطة الأميركية. «يلاحقونني في أميركا لأنني أحمل قناعات معينة في فني لا يشاطرونني الرأي فيها. لهذا السبب قررت مغادرة الولايات المتحدة الأميركية. لقد اتهموني بالتهرب من دفع الضرائب، وأنا بالطبع لم أخالف أية قوانين، لكن القوانين في الولايات المتحدة مركبة بشكل يسمح للسلطات «بإغراق» أي شخص بريء. من أجل هذه الأسباب وجدتني مضطراً أن أقول للولايات المتحدة: «وداعاً»»! (كتاب «اندرية غروميكو: «من الذاكرة»»، نقله إلى العربية د. محمد أحمد شومان، الناشر: مكتبة الفارابي، بيروت، ص 228) 
وفي تعليقه على ما سمع من شابلن يقول غروميكو «كنت أعلم أن بعض الأوساط الأميركية تعتبر شابلن يساريا راديكاليا منذ مدة طويلة بل حتى شيوعياً». (ص 229) 
بالطبع ينفي شابلن أن يكون شيوعياً، هذه الشريحة من الانتلجنسيا المستنيرة كانت وما زالت تجد مقاومة من السلطة في بلادها. شابلن كان في تمثيله يحمل مضموناً انسانياً. 
في تعليق آخر ساخر يقول غروميكو معلقاً على حكاية شابلن الدرامية: «إن الممثلين حتى الاكثر موهبة لا يحددون التوجه الاجتماعي لصناعة السينما الاميركية، فَ: «المستر دولار» هو الذي يوجهها في نهاية الأمر». (ص 229) 
ربما كان شابلن وآخرون من شرفاء الكلمة هم الاستثناء! شابلن ادرك عبر مسيرته الفنية ان عليه واجباً انسانياً «يُربي في الإنسان الشهامة والعدالة واحترام الآخرين». (ص 230) 
وحين سأله غروميكو بخبث: من أنت الآن؟ أميريكي أم بريطاني؟ وكان قد طرح عليه هذا السؤال حين التقاه ثانية في بريطانيا التي هاجر إليها، أجابه: «ربما الأصح أنني لست أميركياً». (ص 227) 
وبقرف تابع شارلي شابلن كلامه قائلاً: «لقد بلغت حد القرف الآن كون اخصامي يرمون بأوساخهم على رأسي منذ عدة أعوام، ولا استطيع إيجاد تفسير لذلك». (ص 227) 
وبعد، إن الفن الرفيع الذي يخاطب انسانية الانسان، ويعري ما في الحياة من متناقضات مضار في عالمنا اليوم. 
شارلي شابلن الذي أضحكنا كثيراً هو نفسه الذي هز مشاعرنا الإنسانية. 
إن الفن الرفيع الذي يتغلغل في أعماق حياتنا الإنسانية فاضحاً ما أصابها من زيف بات غير مُرحب به من قبل الأنظمة الحاكمة إن في البلدان الرأسمالية أو البلدان النامية التابعة لها. 
الفن الهابط الذي يتملق الغريزة الجنسية ويهرب بالإنسان من واقعه هو المهيمن اليوم، بالطبع هناك استثناءات. 
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