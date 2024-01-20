ورشة حوارية في العقبة تعاين سبل تمكين المرأة في العمل السياسي

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نظم حزب تقدُّم في مقره أمس ورشة حوارية برعاية وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة بعنوان "تمكين المرأة في العمل السياسي" بمشاركة وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، ورئيسة فرع دائرة الحزب في العقبة النائب تمام الرياطي، وأمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة، ومديرة وحدة تمكين المرأة في الهيئة المستقلة للانتخاب سمر الطراونة، بحضور نخبة من عضوات الحزب وأكاديميات وناشطات من المجتمع المدني.وتضمنت الورشة جلستين حواريتين، تناولت الأولى التشريعات والقوانين الناظمة للعمل الحزبي وأهمية مشاركة المرأة سياسيا لوصولها إلى مواقع صنع القرار.أما الجلسة الثانية فتناولت دور المرأة في العمل الحزبي والتحديات التي تواجهها، ودور الهيئة المستقلة للانتخاب في تعزيز مشاركة المرأة السياسية.وأكد الوزير الخريشة أن العمل السياسي في الأردن ليس جديدا وهو وريث الثورة العربية الكبرى.وشدد على ضرورة أن يرافق البيئة التشريعية الداعمة لوصول المرأة إلى مواقع صنع القرار، تطوير السلوك الانتخابي للناخبين من حيث اختيار البرامج الانتخابية الحزبية الممثلة لهم، مشيرا إلى أن التشريعات الناظمة للعمل السياسي بعد تطويرها خصصت نسب ومقاعد للمرأة في قانوني الأحزاب والانتخاب.وأكد أهمية دور الأحزاب في تعزيز وصول المرأة لمواقع صنع القرار من خلال البرامج التي تقدمها لتحملها إلى البرلمان.بدورها استهلت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى حديثها حول الموقف الأردني الداعم للأهل في قطاع غزة وبذل جهود دبلوماسية كبيرة دوليا بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني لوقف العدوان الغاشم، مشيدة بصمود المرأة الغزية التي سطرت قصة عالمية مشرفة في الصبر والنضال.وحول تحديث المنظومة السياسية، أكدت بني مصطفى أن ذلك لم يأت من فراغ، لكن الحالة القائمة سابقا كانت تحتاج إلى تفعيل الكيانات الطبيعية للعمل السياسي ممثلة بالأحزاب للخروج من العمل الفردي إلى الجماعي المنتج سياسيا.ولفتت بني مصطفى إلى أهمية القائمة الوطنية التي ترتكز على رؤية وطنية وأساس حزبي برامجي تمثل جميع الطيف الوطني، مؤكدة أن تخصيص 41 مقعدا لهذه القائمة من مقاعد البرلمان دليل واضح على الجدية في تمكين المرأة.ونوهت بأهمية وجود الكوتا للمرأة كتدبير إيجابي مؤقت لإيصال المرأة للبرلمان مع ما يرافقه من جهود حكومية في تعيين نساء في مواقع قيادية.من جهته أشار أمين عام حزب تقدُّم الدكتور خالد البكار إلى صلابة الموقف الأردني تجاه دعم الأهل في غزة وتناغم الموقفين الرسمي والشعبي والجهود الدبلوماسية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني لوقف العدوان الصهيوني.وحول واقع التحديث السياسي في الأردن، أشار إلى أن التوجيهات الملكية جاءت لتحديث المنظومة السياسية كاملة، ومن أبرز أهدافها تمكين أكبر كيانين من مكونات المجتمع وهما المرأة والشباب للمشاركة الواسعة في الحياة السياسية والوصول إلى قبة البرلمان وتسلم مواقع قيادية.من جهتها أكدت النائب الرياطي ضرورة تغيير الصورة النمطية للمرأة، من خلال انتسابها للأحزاب وتمكينها من المشاركة السياسية عبر نشاطها الحزبي، مشددة على أهمية أن يكون لدى المرأة الراغبة بالترشح لدخول البرلمان خبرة بالعمل العام، لما لهذه الخبرة من دور كبير في إثبات وجودها في العمل البرلماني.وحول ما تقوم به الهيئة المستقلة للانتخاب استعرضت مديرة وحدة تمكين المرأة في الهيئة سمر الطراونة الجهود التي تبذلها الهيئة في مجال متابعة وإدارة ملف الأحزاب.وأكدت الطراونة أنه يقع على عاتق الأحزاب السياسية الدور الأكبر في توعية المواطنين والمرأة تحديدا، وتحفيزها على الانخراط في العمل الحزبي والمشاركة في الانتخابات على أسس حزبية برامجية، تشكل أغلبية في البرلمان وصولا إلى تشكيل حكومة برلمانية.وبينت أن النساء المنتسبات للأحزاب يشكلن أكثر من 43 % من المنتسبين للأحزاب بعد أن اشترط القانون أن تقل نسبة النساء عن 20 % من المؤسسين لأي حزب.وأكدت أن الأحزاب إذا اجتهدت بشكل فاعل على نسب المرأة الموجودة في جداول الناخبين وإبراز النماذج الناجحة وتمكينهن سياسيا ودعمهن للوصول إلى البرلمان، فسيشكل ذلك حالة متميزة خصوصا أن عدد النساء اللواتي سيصلن إلى قبة البرلمان بعد التحديث السياسي لقانون الإصلاح السياسي سيكون في حده الأدنى 28 مقعدا، منها 18 مقعدا خصصت لكوتا المرأة، والمقاعد الأخرى للقائمة والوطنية، والمقاعد المحلية.