الثلاثاء 05 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ورشة حول المحافظة على المياه

مياه تتدفق من إحدى البرك المائية-(أرشيفية)
مياه تتدفق من إحدى البرك المائية-(أرشيفية)
عقدت وزارة المياه والري / مديرية الطلب على المياه اليوم الثلاثاء الموافق 5 آذار 2024 ورشة عمل لتعزز التعاون المجتمعي من خلال شراكة مع جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية وذلك بالتعاون مع مشروع المحافظة على المياه الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية اضافة اعلان
يهدف هذا التعاون إلى نقل المعرفة وتوعية المشاركين حول مفاهيم كفاءة استخدام المياه، وإدارة الطلب على المياه، والإدارة المتكاملة لموارد المياه. سيتم تحقيق ذلك من خلال ورش تعليمية تتضمن جلسات تعريف بالواقع المائي في الأردن، مع استعراض للحقائق والأرقام الهامة، بالإضافة إلى استخدام خرائط لتوضيح أحواض جوفية وسطحية، وخريطة الهطول المطري، ومواقع السدود، واستخدامات المياه.
تتناول الورشة أيضًا تقنيات وممارسات توفير المياه في المنازل والمدارس والمرافق العامة، وتختتم بمسابقة تحفيزية تحث المجموعات الكشفية على تقديم حلول لتوفير 100 متر مكعب من المياه في الشهر.
يعكس هذا التعاون الشراكة القوية بين القطاعين الحكومي والمجتمعي، ويؤكد التزامهما المشترك تجاه تعزيز الوعي حول أهمية الحفاظ على موارد المياه الثمينة في المملكة الأردنية الهاشمية.
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