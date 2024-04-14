الأحد 14 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

وزارة الخارجية تستدعي السفير الإيراني

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)

 قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الأحد، إن التصعيد الذي وقع أمس بين إيران وإسرائيل كنا قد حذرنا من وقوعه منذ بداية الحرب على غزة.

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وأكد الصفدي أن وزارة الخارجية استدعت اليوم السفير الإيراني وأوصلت له رسالة بضرورة أن تتوقف الإساءات والتشكيك بمواقف الأردن.


وشدد على أنه “كل ما يشكل تهديداً للأردن ولأمن الأردنيين نتصدى له بكل إمكانياتنا وقدراتنا”.


وأضاف الصفدي في حديثه لقناة المملكة، مساء اليوم الأحد، “كنا قد حذرنا من أن استمرار الحرب على غزة سيدفع باتجاه توسعة الحرب والمزيد من التوتر في الإقليم”.


وبين أن “شرارة التصعيد مساء امس هو الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية”، موضحا أن “الطريقة الوحيدة لخفض التصعيد تكون بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة”.

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