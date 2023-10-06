الجمعة 06 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

وزارة السياحة تعقد اجتماعا تنسيقيا لرفع جاهزية القطاع خلال الشتاء

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جانب من اجتماع وزارة السياحة لرفع جاهزية القطاع خلال الشتاء. (وزارة السياحة والآثار)
عقدت وزارة السياحة والآثار، الخميس، اجتماعاً تنسيقياً لرفع جاهزية واستعدادات السلامة العامة في القطاع السياحي خلال فصل الشتاء.
وحضر الاجتماع الذي كان برئاسة الأمين العام للوزارة عماد حجازين، مدير إدارة الشرطة السياحية العميد فراس الرشيد، ورئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر سهيل هلسه، ورئيس جمعية أدلاء السياح هاني مساعدة، والمدير العام لجمعية الفنادق مصطفى كعوش، ومستشار جمعية المطاعم السياحية محمد المهنا، ومساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية هشام الشخاترة.اضافة اعلان
وقال حجازين، إن تحسين جودة الخدمات المُقدمة والمحافظة على سلامة المواطنين والسياح هي على رأس أولويات الوزارة، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع هو متابعة لاجتماع المجلس الأعلى للدفاع المدني الذي عقد في وزارة الداخلية مؤخراً.
وأكد، ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون المسبق ما بين الجهات المعنية لمواجهة أية أزمات قد تتسبب بتوقف النشاط السياحي وإيجاد الحلول السريعة للتعامل مع الأحداث التي تطرأ خلال فصل الشتاء، إلى جانب التعاون فيما بينها لإيصال الرسالة إلى زوار المواقع السياحية والأثرية.
ولفت إلى ضرورة توحيد الرسائل التوعوية والتحذيرية من خلال غرفة العمليات الرئيسة، والمتابعة المستمرة خلال فصل الشتاء للحالة الجوية ونشرات الطقس الصادرة من دائرة الأرصاد الجوية، مبيناً أهمية إيصال الرسائل التحذيرية والتوعوية خلال الشتاء للسياح عبر موقع التذكرة الموحدة Jordan pass.
وبين حجازين، أهمية الاستفادة من الدروس والتجارب في الأعوام الماضية، ومراجعة نتائج الإجراءات التي وضعت سابقاً وتحليلها وذلك لمعالجتها ضمن الإمكانات المتاحة، تجنباً لحدوث أي طارئ خلال فصل الشتاء الحالي.
وقال الرشيد، إن الإدارة تعمل وبشكل مستمر على الجاهزية الأمنية للتغير المناخي، مشيراً إلى أن الإدارة نظمت العديد من التمارين الوهمية لرفع جاهزيتها ومنها التمرين الوهمي الذي نظمته في البترا.
وأكد أن إدارة الشرطة السياحية تتواصل بشكل فعال ومستمر مع أدلاء السياح في الموقع السياحي، كما تتابع شروط السلامة العامة في المنشآت الفندقية.
من جهتهم، أكد رؤساء وممثلو الجمعيات السياحية، أهمية تعزيز الدور التشاركي بينهم وبين الجهات المعنية الأخرى، والعمل بروح الفريق لاتخاذ الإجراءات اللازمة والاستعدادات لمواجهة الظروف الجوية المرافقة لفصل الشتاء.
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