وزراء خارجية عرب يدينون استهداف المدنيين

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أكد وزراء خارجية الأردن والإمارات والبحرين والسعودية وعمان وقطر والكويت ومصر والمغرب، "إدانة ورفض استهداف المدنيين وأعمال العنف والإرهاب ضدهم كافة، وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي، بما فيه القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل أي طرف، بما في ذلك استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية".جاء ذلك في أعقاب قمة القاهرة للسلام التي عقدت في القاهرة يوم 21 الماضي، وفي ضوء استمرار التصعيد الذي بدأ في الـ7 من تشرين الاول في الكيان الإسرائيلي والأرض الفلسطينية المحتلة، بخاصة في قطاع غزة، واستمرار سقوط الضحايا المدنيين الأبرياء، والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.وأكد وزراء الخارجية في بيان مشترك، إدانة التهجير القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك سياسة العقاب الجماعي، ورفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة، أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور، باعتباره انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني وبمثابة جريمة حرب.وشددوا على ضرورة الالتزام بالعمل على ضمان الاحترام الكامل لاتفاقيات جنيف لعام 1949، بما في ذلك ما يتعلق بمسؤوليات قوة الاحتلال، وأهمية الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين المدنيين، وضمان توفير معاملة آمنة وكريمة وإنسانية لهم، اتساقا مع القانون الدولي، مع التأكيد على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد.كما أكدوا، ان حق الدفاع عن النفس الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة، لا يبرر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، أو الإغفال المتعمد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال المستمر من عشرات السنين.وطالب الوزراء مجلس الأمن، بإلزام الأطراف بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار.وأشار إلى أن التقاعس في توصيف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني، يعد بمنزلة منح الضوء الأخضر لاستمرار هذه الممارسات، وتورط في ارتكابها.وطالب البيان، بالعمل على ضمان وتسهيل النفاد السريع والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من دون عوائق، وفقا للمبادئ الإنسانية ذات الصلة، وتعبئة موارد إضافية، بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظماتها ووكالاتها، بخاصة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).وأعرب عن بالغ القلق إزاء احتمال توسع المواجهات الحالية ورقعة الصراع، لتمتد إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، ودعوة جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مع التشديد على أن توسع هذا الصراع، سيكون له عواقب وخيمة على شعوب المنطقة وعلى السلم والأمن الدوليين.كما أعرب كذلك عن بالغ القلق، إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية، ومطالبة المجتمع الدولي بدعم وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية، وتقديم الدعم المالي للشعب الفلسطيني، بما في ذلك من خلال المؤسسات الفلسطينية، باعتباره أمرا بالغ الأهمية.وأكد أن غياب الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أدى إلى تكرار أعمال العنف والمعاناة للفلسطينيين والمحتلين، وشعوب المنطقة، كما أكد أهمية قيام المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، بتحمل مسئولياته من أجل السعي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وبذل جهود سريعة وحقيقية وجماعية لحل الصراع، وإنفاذ حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة متواصلة الأراضي وقابلة للحياة على خطوط ما قبل الرابع من حزيران (يونيو) لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.-(بترا)