الجمعة 27 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

وزراء خارجية عرب يدينون استهداف المدنيين

أرشيفية
أرشيفية
 أكد وزراء خارجية الأردن والإمارات والبحرين والسعودية وعمان وقطر والكويت ومصر والمغرب، "إدانة ورفض استهداف المدنيين وأعمال العنف والإرهاب ضدهم كافة، وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي، بما فيه القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل أي طرف، بما في ذلك استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية".اضافة اعلان
جاء ذلك في أعقاب قمة القاهرة للسلام التي عقدت في القاهرة يوم 21 الماضي، وفي ضوء استمرار التصعيد الذي بدأ في الـ7 من تشرين الاول في الكيان الإسرائيلي والأرض الفلسطينية المحتلة، بخاصة في قطاع غزة، واستمرار سقوط الضحايا المدنيين الأبرياء، والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكد وزراء الخارجية في بيان مشترك، إدانة التهجير القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك سياسة العقاب الجماعي، ورفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة، أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور، باعتباره انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني وبمثابة جريمة حرب.
وشددوا على ضرورة الالتزام بالعمل على ضمان الاحترام الكامل لاتفاقيات جنيف لعام 1949، بما في ذلك ما يتعلق بمسؤوليات قوة الاحتلال، وأهمية الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين المدنيين، وضمان توفير معاملة آمنة وكريمة وإنسانية لهم، اتساقا مع القانون الدولي، مع التأكيد على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد.
كما أكدوا، ان حق الدفاع عن النفس الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة، لا يبرر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، أو الإغفال المتعمد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال المستمر من عشرات السنين.
وطالب الوزراء مجلس الأمن، بإلزام الأطراف بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار.
وأشار إلى أن التقاعس في توصيف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني، يعد بمنزلة منح الضوء الأخضر لاستمرار هذه الممارسات، وتورط في ارتكابها.
وطالب البيان، بالعمل على ضمان وتسهيل النفاد السريع والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من دون عوائق، وفقا للمبادئ الإنسانية ذات الصلة، وتعبئة موارد إضافية، بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظماتها ووكالاتها، بخاصة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وأعرب عن بالغ القلق إزاء احتمال توسع المواجهات الحالية ورقعة الصراع، لتمتد إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، ودعوة جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مع التشديد على أن توسع هذا الصراع، سيكون له عواقب وخيمة على شعوب المنطقة وعلى السلم والأمن الدوليين.
كما أعرب كذلك عن بالغ القلق، إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية، ومطالبة المجتمع الدولي بدعم وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية، وتقديم الدعم المالي للشعب الفلسطيني، بما في ذلك من خلال المؤسسات الفلسطينية، باعتباره أمرا بالغ الأهمية.
وأكد أن غياب الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أدى إلى تكرار أعمال العنف والمعاناة للفلسطينيين والمحتلين، وشعوب المنطقة، كما أكد أهمية قيام المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، بتحمل مسئولياته من أجل السعي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وبذل جهود سريعة وحقيقية وجماعية لحل الصراع، وإنفاذ حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة متواصلة الأراضي وقابلة للحياة على خطوط ما قبل الرابع من حزيران (يونيو) لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.-(بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

الصفدي: يجب علينا جميعا عدم التهاون حتى تنتهي هذا الكارثة

منذأقل من دقيقة
الجمعية العامة للأمم المتحدة

"الجمعية العامة" تتبنى مشروع قرار تقدم به الأردن يدعو لهدنة إنسانية بغزة

منذ 10 دقيقة
رجال الأمن العام-(تصوير: أمير خليفة)

الأمن العام: تعاملنا مع عدد من مثيري الشغب في منطقة الرابية

منذ 19 دقيقة
1698421639502731500

هتافات "وسط البلد" تصل أميركا.. وتطالب بإلغاء "الدفاع المشترك" و"وادي عربة"

منذ 39 دقيقة
قطاع غزة

متى يعاقب الاحتلال على جرائم الأسلحة المحرمة؟

منذ 40 دقيقة
الدمار في غزة

هل تتحول غزة إلى ساحة لتصفية حسابات دولية كبرى؟

منذ 41 دقيقة
افكار و مواقف

البعد الإنساني للحرب

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1698365514522208900

نصيحة تدين بها أميركا لإسرائيل

ترجمات | منذ2 ساعة
1698365514732209100

مخاطر الاجتياح البري لغزة

ترجمات | منذ2 ساعة
‏جنود أميركيون يستعدون لمغادرة قاعدة أدير في العراق إلى بلادهم، 2012 - (أرشيفية)

نهاية استراتيجية الخروج الأميركية في الشرق الأوسط

ترجمات |25 تشرين الأول 2023
التحول في العالم يجب أن يبدأ من أفريقيا - (المصدر)

لماذا يفقد الأفارقة الثقة بالديمقراطية؟

ترجمات |24 تشرين الأول 2023
1697966508694986900

غزة أحدثت انهيارا في العقلية الاستعمارية الغربية‏

ترجمات |22 تشرين الأول 2023
أرشيفية

الاحتلال في حاجة إلى إستراتيجية للخروج: هل تستطيع أميركا المساعدة؟

ترجمات |24 تشرين الأول 2023
 