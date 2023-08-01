وزيرا الاشغال والسياحة : إدراج السلط على قائمة التراث العالمي ثقة من المجتمع الدولي بالأردن

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اكد وزيرا الاشغال والسياحة ان ادراج ملف مدينة السلط على قائمة التراث العالمي ثقة من المجتمع الدولي بامكانيات الاردن وقدرته على المنافسة وهذا وضع علينا مسؤولية كبيرة.وبين وزير السياحةالسياحة والاثار مكرم القيسي خلال الزيارة برفقة وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس ماهر ابو السمن ومحافظ البلقاء الدكتور فراس ابو قاعود ان السياحة اصبحت تتزايد لمدينة السلط من خلال الارقام ويجب علينا تجويد المسارات وتعزيزها من شركاء من القطاع السياحي ونقل تجارب مشاريع محلية لمدينة السلط حيث ان هذه الزيارة جاءت للخروج بخطة لاستدامة الملف والحفاظ عليه وبرامج ترويجه من خلال هيئة تنشيط السياحة الذراع التسويقي لوزارة السياحة .واضاف القيسي ان ان العملية السياحية لن تزدهر دون شراكات حقيقية لافتا ان بلدية السلط الكبرى ستكون متابعة لوحدة ملف المدينة وسيتم رفدها بخبراء من من دائرة الاثار العامة ووزارة السياحة لاعداد تقارير تقدم لليونسكو لتقيمها.وأكد القيسي، أهمية تطوير المنتج السياحي وزيادته بالسلط، كالمسارات السياحية والمطاعم والفنادق وتكثيف البرامج الترويجية، حيث سينعكس ذلك ايجاباً على إطالة مدة إقامة الزائر للمدينة.ووجه بالعمل على تشكيل فريق فني من الوزارة ودائرة الآثار العامة والجهات ذات العلاقة، لمتابعة المواقع المدرجة على لائحة التراث العالمي بالمملكة.اشار القيسي ان الوزارة عملت على ترميم بيت فلاح الحمد من قبل كوادر دائرة الاثار العامة ورصد مبلغ 430 الف دينار من موازنتها لهذه الغاية.من جهته أكد وزير الأشغال العامة والإسكان، وزير النقل المهندس ماهر أبو السمن وضع أمكانات الوزارة في خدمة المشاريع التي تنفذها وزارة السياحة في مختلف مناطق المملكة، إنطلاقا من الدور التكاملي والشمولي لعمل المؤسسات الحكومية.و أوعز أبو السمن خلال استماعه لملاحظات المعنيين في مؤسسة اعمار السلط وبلدية السلط والمقترحات المقدمة من قبل جامعة البلقاء التطبيقية، بدراسة كافة الملاحظات والاقتراحات التي تعنى بها وزارة الأشغال والبدء الفوري باجراء الدراسات اللازمة لوضع أية مشاريع مقترحة على خطة عمل الوزارة بعد دراسة جدواها ومدى حاجة المجتمع المحلي لها.وثمن أبو السمن الدور الذي تلعبه وزارة السياحة في ابراز التراث العمراني والتراث الحي الذي تتميز به مدينة السلط العريقة، وتحقيق تنمية سياحية مستدامة في المدينة تسمح باستخدام المصادر التراثية والثقافية المحلية لافادة المجتمع المحلي.وقال رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري ان البلدية شريك اساسي مع مؤسسة اعمار السلط ووزارة السياحة لتتمكن من القيام بواجبها للحفاظ ومتابعة ملف الادراج حيث ان هناك اتفاقية بيننا تخص مركز الزوار المفعل من قبل متطوعين بعد تدريبهم للعمل كأدلاء سياحين كوننا نتطلع لزيادة عدد المسارات السياحية .وبين مدير مؤسسة اعمار السلط المهندس خلدون خريسات ان الاعمار منذ تأسيسها اهتمت بالحفاظ على تراث مدينة السلط والقطاع السياحي حيث توج هذا الاهتمام بزيادة في اعداد الزوار والذي بلغ في العام الماضي حوالي 140 الف سائح مابين محلي و اجنبي وبلغ عددهم لغاية منتصف هذا العام بحدود 70 الف سائح وهذا انعكس على الحركة التجارية للمدينة وابنائها وثمن خريساتهذه الزيارة والاهتمام بملف الادراج .وحضر اللقاء، أمين عام وزارة السياحة الدكتور عماد حجازين، مدير عام دائرة الاثار العامة الاستاذ الدكتور فادي بلعاوي، مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، رئيس مجلس المحافظة ابراهيم العواملة، رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الاستاذ الدكتور أحمد العجلوني، مدير متحف الأردن المهندس إيهاب عمارين، ومستشار الوزير هشام العبادي، مساعد الأمين العام للشؤون السياحية المهندس أيمن ابو خروب.