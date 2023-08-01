الثلاثاء 01 آب 2023
النسخة المطبوعة

وزيرا الاشغال والسياحة : إدراج السلط على قائمة التراث العالمي ثقة من المجتمع الدولي بالأردن

WhatsApp Image 2023-08-01 at 6.21.37 PM
مدينة السلط
اكد وزيرا الاشغال والسياحة ان ادراج ملف مدينة السلط على قائمة التراث العالمي ثقة من المجتمع الدولي بامكانيات الاردن وقدرته على المنافسة وهذا وضع علينا مسؤولية كبيرة.اضافة اعلان

وبين وزير السياحةالسياحة والاثار مكرم القيسي خلال الزيارة  برفقة وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس ماهر ابو السمن ومحافظ البلقاء الدكتور فراس ابو قاعود ان السياحة اصبحت تتزايد لمدينة السلط من خلال الارقام  ويجب علينا تجويد المسارات وتعزيزها من  شركاء من القطاع السياحي ونقل تجارب مشاريع محلية لمدينة السلط حيث ان هذه الزيارة جاءت للخروج بخطة لاستدامة الملف والحفاظ عليه وبرامج ترويجه من خلال هيئة تنشيط السياحة الذراع التسويقي لوزارة السياحة .

واضاف  القيسي ان ان العملية السياحية لن تزدهر دون شراكات حقيقية لافتا  ان بلدية السلط الكبرى ستكون متابعة لوحدة ملف المدينة وسيتم رفدها بخبراء من من دائرة الاثار العامة ووزارة السياحة لاعداد تقارير تقدم لليونسكو لتقيمها.

وأكد القيسي، أهمية تطوير المنتج السياحي وزيادته بالسلط، كالمسارات السياحية والمطاعم والفنادق وتكثيف البرامج الترويجية، حيث سينعكس ذلك ايجاباً على إطالة مدة إقامة الزائر للمدينة.

ووجه  بالعمل على تشكيل فريق فني من الوزارة ودائرة الآثار العامة والجهات ذات العلاقة، لمتابعة المواقع المدرجة على لائحة التراث العالمي بالمملكة.

اشار القيسي ان الوزارة عملت على ترميم بيت فلاح الحمد من قبل كوادر دائرة الاثار العامة ورصد مبلغ 430 الف دينار من موازنتها لهذه الغاية.

من جهته أكد وزير الأشغال العامة والإسكان، وزير النقل المهندس ماهر أبو السمن وضع أمكانات الوزارة في خدمة المشاريع التي تنفذها وزارة السياحة في مختلف مناطق المملكة، إنطلاقا من الدور التكاملي والشمولي لعمل المؤسسات الحكومية.

و أوعز أبو السمن خلال استماعه لملاحظات المعنيين في مؤسسة اعمار السلط وبلدية السلط والمقترحات المقدمة من قبل جامعة البلقاء التطبيقية، بدراسة كافة الملاحظات والاقتراحات التي تعنى بها وزارة الأشغال والبدء الفوري باجراء الدراسات اللازمة لوضع أية مشاريع مقترحة على خطة عمل الوزارة بعد دراسة جدواها ومدى حاجة المجتمع المحلي لها.

وثمن أبو السمن الدور الذي تلعبه وزارة السياحة في ابراز التراث العمراني والتراث الحي الذي تتميز به مدينة السلط العريقة، وتحقيق تنمية سياحية مستدامة في المدينة تسمح باستخدام المصادر التراثية والثقافية المحلية لافادة المجتمع المحلي.

وقال رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري ان البلدية  شريك اساسي مع مؤسسة اعمار السلط ووزارة السياحة لتتمكن من القيام بواجبها للحفاظ ومتابعة ملف الادراج  حيث ان هناك اتفاقية بيننا تخص مركز الزوار المفعل من قبل متطوعين بعد تدريبهم للعمل كأدلاء سياحين كوننا نتطلع لزيادة عدد المسارات السياحية .

وبين مدير مؤسسة اعمار السلط المهندس خلدون خريسات ان الاعمار منذ تأسيسها اهتمت بالحفاظ على تراث مدينة السلط والقطاع السياحي حيث توج هذا الاهتمام بزيادة في اعداد الزوار  والذي بلغ في العام الماضي حوالي 140 الف سائح مابين محلي و اجنبي وبلغ عددهم لغاية منتصف هذا العام بحدود 70 الف سائح وهذا انعكس على الحركة التجارية للمدينة وابنائها وثمن خريسات 
 هذه الزيارة والاهتمام بملف الادراج .

وحضر اللقاء، أمين عام وزارة السياحة الدكتور عماد حجازين، مدير عام دائرة الاثار العامة الاستاذ الدكتور فادي بلعاوي، مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، رئيس مجلس المحافظة ابراهيم العواملة، رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الاستاذ الدكتور أحمد العجلوني، مدير متحف الأردن المهندس إيهاب عمارين، ومستشار الوزير هشام العبادي، مساعد الأمين العام للشؤون السياحية المهندس أيمن ابو خروب.
النواب يقر الجرائم الإلكترونية خلال 6 ساعات.. ويخفض عقوبات ويحمي التصوير

"قانونية النواب" تقر "معدل السير" منذ22 ساعة

1690821966213771300

20 عاما مع "الغد".. دأب واستمرار في إيصال الحقيقة للناس منذ22 ساعة

242996

ملتقى همم: حرية التعبير والنقاش الحر ركيزة أساسية للإصلاح منذ22 ساعة

1690734384221873700

لا توجه لمراجعة "الوصية الواجبة" في الأحوال الشخصية منذ22 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
main_image5e77581089faa

حقيقة منح كل مواطن أردني (250) دينارا للتخفيف من الأزمة المالية

منذ 58 دقيقة
nPyN8Sumql5RKKox9cfv00yVXZ3a1sVTYVzh6A9O

إرادة ملكية بالمصادقة على أنظمة خاصة بالقضاء الشرعي

منذ2 ساعة
Russeifa1

ردم مدخل أنفاق وسراديب خطرة في الرصيفة

منذ2 ساعة
CP0C9864-copy-scaled

خلال شهر.. ضبط 1106 أشخاص بـ599 قضية اتجار وترويج المخدرات

منذ7 ساعة
الباص السريع ينقل الركاب داخل العاصمة عمان -(تصوير: ساهر قدارة)

الشواربة: تتصاعد الثقة بمنظومة النقل العام بالوصول لمليون و643 الف راكب

منذ21 ساعة
1690818657973591400

"النواب" يقر "الشراكة بين القطاعين العام والخاص" و"المحاكم الشرعية"

منذ22 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

لماذا يتوجس السوريون من نوايا الأردن؟

ماهر أبو طير |اليوم

"إرهاب الطرقات".. و"معدل السير"

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

دراسات الجدوى للمشاريع

سلامة الدرعاوي |اليوم

المراوغة هي الحل

سميح المعايطة |اليوم

أنبوب النفط الحائر بين البصرة والعقبة

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات | منذ22 ساعة
1690710420980591000

الانهيار البطيء للسلطة الفلسطينية ‏

ترجمات |30 تموز 2023
1690625238439049200

جيران السودان لم يكشفوا عن أي خطة عملية لمساعدته

ترجمات |29 تموز 2023
1690625098059039500

‏الخرق الآخذ بالاتساع في إسرائيل العلاقات الإسرائيلية الأميركية‏

ترجمات |29 تموز 2023
Untitled-1

إيفو أندريتش يصور جحيم الاحتلال النازي لبلغراد

ترجمات |28 تموز 2023
نصب تذكاري لبطرس الأكبر في كرونستادت، سانت بطرسبرغ، روسيا – (المصدر)‏

فكرة مجنونة لتحقيق السلام في العالم‏

ترجمات |26 تموز 2023
 