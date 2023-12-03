وزيرة النقل تؤكد أهمية الأرصاد الجوية للاقتصاد الوطني

قامت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني اليوم الأحد بزيارة الى إدارة الأرصاد الجوية حيث اطلعت على عمل الإدارة ، وأكدت على أهمية الأرصاد الجوية للاقتصاد الوطني، حيث إن المواطن يعتمد على عمل الأرصاد في مختلف جوانب حياته سواءً في الزراعة، وحركة الملاحة البحرية، وحركة الطيران، والخدمات العامة والمرور.

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وخلال الزيارة قامت الوزيرة بالاطلاع على عمل مديرية التنبؤات الجوية والأقسام التابعة لها بالإضافة إلى مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية واطلعت على الدورة المنعقدة حالياً لموظفي إدارة الأرصاد الجوية في المركز ، واستمعت الى ايجاز عن عمل الادارة والملاحظات المتعلقة بالنهوض بعملها ومواجهة التحديات التي تقف عائقاً أمام تطورها.

من جانبه بين مدير إدارة الأرصاد الجوية السيد رائد رافد آل خطاب الدور الذي تقدمه الإدارة في تقديم الخدمات لكافة المؤسسات الرسمية والخاصة بالإضافة للمواطنين في مجال الرصد والتنبؤ الجوي من خلال فريق الادراة من الخبراء والمختصين في مجال الأرصاد الجوية .

وقامت الوزيرة بعمل جولة على مرافق الأرصاد واطلعت على الأنظمة المستخدمة ورادار الطقس بالإضافة للخرائط الخاصة بإعداد النشرة الجوية والتحذيرات التي تصدر من الإدارة وأثنت على الجهود المبذولة من قبل موظفي ادارة الارصاد الجوية وعلى دقة النشرات الجوية الصادرة والتي تساهم في التقليل من الخسائر في الأرواح والممتلكات .