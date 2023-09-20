وزير الأشغال: مجمع نادي عيرا يخدم أبناء المنطقة ويطور الحركة الرياضية والشبابية

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عمان - الغد - اشاد وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل المهندس ماهر أبو السمن، بالمستوى المتقدم الذي وصل اليه نادي شباب عيرا، خصوصا فيما يتعلق بالبنية التحتية، والمرافق الحيوية التي يحتوي عليه النادي، لافتا إلى أن وجود هذه المرافق ستخدم أبناء وشباب المنطقة بشكل كبير، وستعمل على رفد أجيال من الشباب لخدمة الوطن رياضيا وثفافيا.وخلال الجولة التي قام بها الوزير أبو السمن على مشروع إنشاء الصالة الرياضية التابعة للنادي، اعرب الوزير عن شكره وتقديره إلى أسرة نادي شباب عيرا على الدور الحيوي الذي تقوم به في خدمة أبناء المنطقة، خصوصا النشاطات الرياضية والشبابية والثقافية التي يقيمها النادي على مدار العام.واستمع الوزير أبو السمن إلى شرح كامل عن نشاطات النادي قدمه رئيس النادي الدكتور بشير العلوان، وتطلعات النادي في المرحلة المقبلة، بعد انجاز المشروع الكبير المتعلق بالصالة الرياضية، التي ينتهي العمل بها خلال شهر شبابط (فبراير) المقبل، حيث أكد العلوان أن هذا المشروع يعتبر من الروافد الرئيسية والمهمة في تبني المواهب الرياضية التي ستخدم فرق النادي والمنتخبات الوطنية.وثمن العلوان جهود وزارة الأشغال العامة والإسكان في إنشاء الصالة الرياضية، معتبرا أن المشروع سيُشكل نقلة نوعية في المسيرة الرياضية للنادي الذي تأسس في العام 1990، حيث ستعطي هذه الصالة فرق النادي للالعاب التي يُمارسها، دفعة كبيرة للمضي بقوة نحو المنافسة على المراكز المتقدمة في البطولات التي تُقيمها اتحاداتها الرياضية، حيث يمُارس النادي الذي يقع مقره على قطعة أرض مساحتها عشرة دونمات العاب: الكرة الطائرة وكرة الطاولة والجودو والعاب القوى وخماسي كرة القدم.ومع وجود الصالة الرياضية، يكون نادي شباب عيرا، قد انجز أهم المتطلبات التي يحتاجها شباب المنطقة في المرحلة المقبلة، والتي يتطلع اليها النادي بكل تفاؤل وأمل في بناء فرق رياضية قادرة على تحقيق الانجازات خصوصا في الألعاب الرياضية التي تمارسها فرق النادي، حيث يعتبر فريق الكرة الطائرة من أبرز الفرق المحلية، وله صولات وجولات في الملاعب، وسبق له وأن حقق العديد من الانجازات، وفي هذا الموسم تحصل الفريق على المركز الثاني في دوري الدرجة الممتازة، وفي بطولة كاس الأردن.ويذكر أن مشروع الصالة الرياضية متعددة الأغراض يشتمل على إنشاء صالة رياضية متعددة الأغراض من طابقين، يضم الطابق الأول منها ملعب للكرة الطائرة وكرة اليد وكرة السلة، ومدرجات للجماهير، إضافة الى منصة رسمية، بينما سيشتمل الطابق الارضي على مكاتب ادارية ومرافق عامة، ونادي صحي لتدريبات اللياقة البدنية وبناء الأجسام، كما يتضمن المشروع أعمال تحسين لملعب كرة القدم، بينما تبلغ المساحة الإجمالية للصالة (1470) م 2، وكلفته نحو 850 ألف دينار وهو أحد مشاريع اللامركزية في محافظة البلقاء الخماسي وملعب الكرة الطائرة الشاطئية المقامان ضمن ذات المجمع الرياضي للنادي