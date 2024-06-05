 
الأربعاء 05 حزيران 2024
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وزير الأشغال يتفقد مشاريع طرق تربط منطقة الأغوار بمرتفعات الكرك

أبو السمن يتفقد مشاريع طرق تربط منطقة الأغوار بمرتفعات الكرك
أبو السمن يتفقد مشاريع طرق تربط منطقة الأغوار بمرتفعات الكرك

 تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، اليوم الأربعاء، عددا من المشاريع التي تنفذها الوزارة في محافظة الكرك.


وبحسب بيان أصدرته الوزارة، استمع أبو السمن إلى إيجاز مفصل حول سير العمل بالمشاريع بالمحافظة ونسب الإنجاز فيها، مؤكدا خلال جولة ميدانية شملت عددا من المواقع في المحافظة ضرورة استكمال الأعمال بتلك المشاريع وفق أعلى المعايير المتبعة عالميًا، وخلال المدد الزمنية المتفق عليها.

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كما وتفقد أبو السمن مشروع طريق كثربا - الأغوار المرحلة الثالثة، الذي جرى إنجاز أعمال القطع والردم مؤخرا وفق أفضل المعايير الهندسية، مؤكدا أهمية تلك الطرق لربط منطقة الأغوار بمرتفعات الكرك.


وتفقد أبو السمن مشروع تنفيذ طريق كثربا - الأغوار (خلطات ورصفة)، الذي انتهى العمل فيه مؤخرا بطول 3 كم.


وشملت تلك الأعمال إنشاء مسرب وكتف لكل اتجاه وتنفيذ طبقات الفرشيات والخلطات الأسفلتية (طبقـة رابطـة)، بالإضافة الى تنفيذ عبارات انبوبيـة وصـندوقية والحمايات اللازمـة لها وأعمال الميول الجانبية للطريق وجدران جابيون.
كما تفقد وزير الأشغال سير العمل بمشروع تنفيذ طريق صرفا - الأغوار (المرحلة الأولى والثانية والثالثة ) وبطول 18 كلم بواقع 6 كم لكل مرحلة، وبكلفة اجمالية بلغت 11 مليون دينار ، وشدد على ضرورة إنجاز الأعمال بالمشروع وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميا، واستكمال الأعمال فيه خلال المدد الزمنية المحددة.


وأستمع أبو السمن إلى إيجاز مفصل حول سير الأعمال بالمشروع الذي استكملت الأعمال في مرحلته الأولى فيما بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الثالثة 43 بالمئة، و يتم حاليا استكمال الإجراءات للمباشرة باستكمال الأعمال في المرحلة الثانية من المشروع.


ويتكون الطريـق مـن مسـرب وكتـف لـكـل اتجـاه وتنفيـذ طبقـات الفرشـيـات والخلطـات الاسفلتية (طبقـة رابطـة) ، بالإضافة الى تنفيذ عبـارات انبوبيـة وصـندوقية والحمايات اللازمـة لـهـا واعمـال الميول الجانبية للطريق وجدران جابيون.

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