وزير الأشغال يتفقد مشروع مستشفى الاميرة بسمة بإربد

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اكد وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن ضرورة تجاوز كافة العقبات أمام إنجاز مشروع المبنى الجديد لمستشفى الأميرة بسمة بمحافظة إربد.وأكد أبو السمن خلال جولة تفقدية اليوم الخميس لعدد من المشاريع في المحافظة، أهمية تفعيل البنود العقدية في مواجهة أي تقصير أو تقاعس أو إخلال بالمدد الزمنية أو بالمواصفات الفنية، داعيا الى تصويب الاختلالات بمشروع مستشفى الاميرة بسمة بأسرع وقت ممكن.وقال، إن الوزارة تولي أهمية كبرى لتنفيذ المشاريع الطبية وتتخذ العديد من الإجراءات لضمان أن تكون وفق أعلى المعايير الهندسية العالمية.وبلغت نسبة الانجاز بمشروع مستشفى الأميرة بسمة الجديد نحو 64 بالمئة ومن المتوقع تسليمه لوزارة الصحة نهاية حزيران المقبل.وتبلغ كلفة المشروع نحو 90 مليون دينار وهو ممول جزئيا بمنحة من الصندوق السعودي للتنمية، وخزينة الدولةبمساحة إجمالية تبلغ 85 ألف متر مربع ويتكون من 9 طوابق منها 3 طوابق تسوية للخدمات الطبية والمساندة وطابق أرضي يحتوي على قسم الأشعة والصيدلية الرئيسة، والأول خاص بغرف العمليات وغرف العناية الحثيثة والمتوسطة وطابق الخدمات و3 طوابق عليا للعناية بالمرضى، وتبلغ طاقته الاستيعابية حوالي 540 سريراوكان وزير الأشغال استهل جولته بمحافظة إربد بتفقد سير الأعمال بمشروع إعادة تأهيل طريق بلعما- النعيمة بمراحله الثلاث، والذي شارفت على الانتهاء حيث من المنتظر فتح الطريق أمام حركة السير بشكل كامل مع نهاية الشهر المقبل.ويشتمل المشروع على إعادة انشاء الطريق ليصبح بأربعة مسارب مفصولة بجزيرة وسطية، اضافة الى اعمال الانارة والتأثيث بعناصر السلامة المرورية ويتكون من 3 مراحل تمتد الاولى من تقاطع رحاب ولغاية فتحة الالتفاف وتمتد الثانية من تقاطع رحاب ولغاية فتحة الالتفاف فيما تمتد المرحلة الثالثة من تقاطع النعيمة باتجاه بلعما.كما تفقد ابو السمن مشروع مدرستي ابدر الثانوية للبنات ، والتي تم انشاؤها على نمط (الأبنية المنمذجة) ، للحصول على اعلى جودة واقل مدة تنفيذ، وتتكون من أربعة طوابق وملاعب وساحات خارجية وأسوار وبوابات المداخل والمخارج وأرصفة ومواقف سيارات، ومشروع مدرسة النهضة الثانوية المختلطة المموة من الاتحاد الأوربي بإدارة بنك الإعمار الالماني، وتشمل الاعمال مبنى رئيسيا يتسع لـ 1210 طلاب، ويضم مختبرات علمية ومكتبة وقاعات متعددة الأغراض اضافة الى خلايا كهروضوئية لتوليد الطاقة الكهربائية.-- (بترا)