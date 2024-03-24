الأحد 24 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

وزير الأشغال يستقبل مديرة البنك الدولي في الأردن

أبو السمن يستقبل مديرة البنك الدولي في الأردن
أبو السمن يستقبل مديرة البنك الدولي في الأردن

  التقى وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، في مكتبه اليوم الأحد، مديرة البنك الدولي في الأردن هولي بينر.

اضافة اعلان


واستعرض أبو السمن خلال اللقاء الذي حضره أمين عام الوزارة الدكتور جمال قطيشات، خطط واستراتيجيات تطوير شبكة الطرق في المملكة وتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا أهمية الشراكة بين البنك الدولي والأردن في مختلف المجالات.


وأثنى أبو السمن على تعاون البنك في مجال أعداد خطط واستراتيجيات تطوير قطاع الطرق والبنية التحتية في المملكة إضافة للمساهمة بتقديم الدعم الفني اللازم للحكومة لتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الموجهة لإنشاء وصيانة شبكة الطرق نظراً للكلف الكبيرة التي تدفعها الحكومة على تطوير شبكة الطرق وعدم القدرة على توفير التمويل اللازم لها سواء لصيانة الطرق الحالية أو إنشاء طرق جديدة.


‏‎وأشاد أبو السمن، بدعم البنك الدولي لمشاريع تطوير شبكة الطرق في المملكة كمشروع إنشاء نظام أصول الطرق الممول من خلال الصندوق الائتماني متعدد المانحين للنمو الشامل والفرص الاقتصادية في الأردن والذي سيسهم في رفع فعالية التخطيط والتنفيذ لأعمال الصيانة وترتيب أولويات صيانة الطرق وذلك حسب حالة شبكة الطرق بصورة دقيقة.


واكد ضرورة السير بإجراءات اعتماد وثيقة عقود صيانة الطرق المبنية على الأداء حيث أن هذا النوع من العقود يهدف إلى إدارة صيانة شبكة الطرق من خلال الدعم المالي لإشراك القطاع الخاص في الصيانة الروتينية والطارئة للطرق في ضوء الموارد المالية الشحيحة الموجهة لقطاع صيانة وإدامة الطرق.


‏‎من جهتها أثنت بينر على قدرة الأردن على الإيفاء بالتزاماته وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات، مشددة على أن البنك الدولي يعمل بشكل مستمر مع الحكومة الأردنية لتوفير الدعم لإنشاء مشاريع البنية التحتية وتقديم الدعم الفني الخاص بأعداد الدراسات والخطط الفنية اللازمة في مجال قطاع النقل والبنية التحتية.
--(بترا)

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
أمطار- الأمطار

" الأمن" يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

منذأقل من دقيقة
1711216559019113700

"النواب" يتطلع إلى إقرار العفو قبل العيد

منذ23 ساعة
مطرقة قاضي

العفو العام.. دلالات التوقيت وسرعة الإقرار

منذ23 ساعة
مدينة رفح مكتظة بالنازحين

معركة رفح.. مناورة سياسية لنتنياهو أم هروب إلى الأمام؟

منذ23 ساعة
مخيم الزعتري في محافظة المفرق - (أرشيفية)

90 ألف تصريح عمل للاجئين السوريين العام الماضي

منذ23 ساعة
1711204882138990900

قطاع المباني في الأردن يتسبب بـ3.56 مليون طن من غازات الدفيئة

منذ23 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

صناعة الأعداء الوهميين مكلفة

ماهر أبو طير |اليوم

المرتكزات العقائدية للفكر الإبادي الصهيوني (1)

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

البطالة مسؤولية من؟

سلامة الدرعاوي |اليوم

البيئة على صفيح ساخن!

نضال المجالي |اليوم

خلل ما في الكرة الأردنية !

خالد خطاطبة |اليوم
ترجمات
مشهد من الدمار الذي أحدثه القصف الإسرائيلي في غزة، 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (أرشيفية)

لم أعد أؤيد الحرب في غزة‏

ترجمات |منذ 8 دقيقة
شهدت قيمة العملة المصرية مقابل العملات الأجنبية انخفاضات مطردة - (المصدر)

الاقتصاد المصري نحو المجهول

ترجمات |منذ 10 دقيقة
نتنياهو

‏معركة نتنياهو الأخيرة - لا انتصار، وإنما مذبحة فقط في رفح

ترجمات |منذ 11 دقيقة
1711148433977833600

"رصيف" بايدن البحري في غزة إيماءة جوفاء‏

ترجمات | منذ24 ساعة
قادة شركات التكنولوجيا أثناء مؤتمر في سان فرانسيسكو عن الذكاء الاصطناعي، حزيران (يونيو) 2023 - (المصدر)

المسار الصحيح لتشريعات الذكاء الاصطناعي: التركيز على الإمكانيات وليس المخاطر

ترجمات |22 آذار 2024
‏لافتة على طريق شمالي في مالي كتب عليها "ولاية غاو الإسلامية ترحب بكم" - (أرشيفية)

"داعش" يتقدم في أفريقيا

ترجمات |20 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

مصروف رمضان

مسيرات الموت 22 آذار 2024

مسيرات الموت

معلش 21 آذار 2024

معلش

تعبان ! 20 آذار 2024

حمزة حجاج- تعبان !

قبل وبعد الإفطار 19 آذار 2024

حمزة حجاج- قبل وبعد الإفطار

شهاب 18 آذار 2024

شهاب
 
 