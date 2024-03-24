وزير الأشغال يستقبل مديرة البنك الدولي في الأردن

التقى وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، في مكتبه اليوم الأحد، مديرة البنك الدولي في الأردن هولي بينر.

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واستعرض أبو السمن خلال اللقاء الذي حضره أمين عام الوزارة الدكتور جمال قطيشات، خطط واستراتيجيات تطوير شبكة الطرق في المملكة وتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا أهمية الشراكة بين البنك الدولي والأردن في مختلف المجالات.



وأثنى أبو السمن على تعاون البنك في مجال أعداد خطط واستراتيجيات تطوير قطاع الطرق والبنية التحتية في المملكة إضافة للمساهمة بتقديم الدعم الفني اللازم للحكومة لتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الموجهة لإنشاء وصيانة شبكة الطرق نظراً للكلف الكبيرة التي تدفعها الحكومة على تطوير شبكة الطرق وعدم القدرة على توفير التمويل اللازم لها سواء لصيانة الطرق الحالية أو إنشاء طرق جديدة.



‏‎وأشاد أبو السمن، بدعم البنك الدولي لمشاريع تطوير شبكة الطرق في المملكة كمشروع إنشاء نظام أصول الطرق الممول من خلال الصندوق الائتماني متعدد المانحين للنمو الشامل والفرص الاقتصادية في الأردن والذي سيسهم في رفع فعالية التخطيط والتنفيذ لأعمال الصيانة وترتيب أولويات صيانة الطرق وذلك حسب حالة شبكة الطرق بصورة دقيقة.



واكد ضرورة السير بإجراءات اعتماد وثيقة عقود صيانة الطرق المبنية على الأداء حيث أن هذا النوع من العقود يهدف إلى إدارة صيانة شبكة الطرق من خلال الدعم المالي لإشراك القطاع الخاص في الصيانة الروتينية والطارئة للطرق في ضوء الموارد المالية الشحيحة الموجهة لقطاع صيانة وإدامة الطرق.



‏‎من جهتها أثنت بينر على قدرة الأردن على الإيفاء بالتزاماته وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات، مشددة على أن البنك الدولي يعمل بشكل مستمر مع الحكومة الأردنية لتوفير الدعم لإنشاء مشاريع البنية التحتية وتقديم الدعم الفني الخاص بأعداد الدراسات والخطط الفنية اللازمة في مجال قطاع النقل والبنية التحتية.

--(بترا)