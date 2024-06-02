وزير الأوقاف: نحرص على تذليل المصاعب أمام الحجاج

زايد الدخيل

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عمان - غادرت أول من أمس أول قافلة من الحجاج الأردنيين من مدينة حجاج الجيزة جنوبي العاصمة عمان إلى الديار المقدسة، على أن تتبعها بقية القوافل خلال الأسبوع الحالي.وأكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، حرص الوزارة على تسهيل جميع المصاعب والمشاق أمام الحجاج منذ مغادرتهم المملكة وحتى وصولهم الديار المقدسة، مثمنا جهود مديرية الحج والعمرة الكبيرة في الوزارة خلال الفترة الماضية للتحضير والإعداد والاستعداد، وفق تنظيم دقيق وبرنامج عملي يصاحب القوافل منذ انطلاقها من الجيزة إلى معان فالمدورة، ومن ثم مغادرة الحدود السعودية مرورا بتيماء ووصولا إلى المدينة المنورة.ووجه الخلايلة خلال رعايته حفل وداع القافلة، الحجاج إلى التحلي بالصبر في مواجهة مشاق الرحلة، والحرص على التقوى وإخلاص النية لله، وأن يكونوا خير سفراء لبلدهم الأردن في أكبر تجمع إسلامي بحيث لا يرى الناس منا إلا كل خير، مشددا على أهمية الالتزام بتعليمات الوزارة، وأنظمة وقوانين الجهات الرسمية السعودية المنظمة للحج.واضاف "تعودنا دائما أن نودع الحجاج في هذا المكان وانطلاق رحله حج إيمانية ملؤها الإيمان والتقوى والمغفرة، وملؤها أيضا المشاق، متمنيا لهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وعودا ميمونا"، معربا عن شكره لأهالي لواء الجيزة على حسن الضيافة والكرم، وبذل الجهود لتسهيل رحلة الحج كل عام.وحضر الاحتفال، سماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، ومتصرف لواء الجيزة ناصر الشوابكة، ورئيس بلدية الجيزة الجديدة قدر حابس الفايز، ومدير عام الحج والعمرة المهندس مجدي البطوش، ومدير عام صندوق الحج فؤاد كوري، ومدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات، ومدير عام تنمية أموال الأوقاف يوسف القضاة، ومدير أوقاف عمان الثالثة عبد السلام البزايعة.ويبلغ عدد الحجاج الأردنيين هذا العام 8 آلاف حاج، وهو العدد المقرر للمملكة، إلى جانب 4500 حاج من عرب 1948، ترافقهم بعثة حج، تضم إداريين يتبعون للوزارة، وكادرا طبيا، وإرشاديا وإعلاميا لتقديم أفضل الخدمات للحجاج منذ مغادرتهم أرض المملكة وحتى عودتهم.وطورت الوزارة هذا العام منظومة النقل الإقامة والإعاشة، إذ حددت موديلات الحافلات البرية من 2015 فما فوق للمنشأ الأوروبي ومن موديل 2020 فما فوق للمنشأ الآخر، مع حافلات احتياطية ترافق القوافل.واستحدثت خدمات جديدة، تمثلت بفنادق بمستوى جيد جدا، لا يزيد سعتها على ألف حاج -بعضها لم تسكن سابقاً - وبمسافة 800 متر عن ساحات الحرم, وفنادق بمستوى 5 نجوم للفئة العادية بمسافة 500 متر عن الحرم، فضلاً عن تحسين خدمة الإعاشة في الفنادق والمشاعر، واستئجار مواقع في منى بمسافة لا تزيد على 650 مترا عن الجمرات، وتغيير (الصوف بد) لتصبح بـ"ركاية"، إلى جانب زيادة الدورات الصحية، واستخدام برمجية المساعد الذكي عن طريق تطبيق "الواتوقُسم سكن الحجاج من قبل وزارة الأوقاف إلى فئتين: الفئة الأولى هي الفئة المميزة في فنادق مصنفة 5 نجوم ولا يزيد بعدها 500 متر عن ساحات الحرم، وفي المدينة المنورة ضمن المنطقة المركزية وبمسافة لا تزيد عن 400 متر عن ساحات المسجد النبوي الشريف والنقل جوا فقط وسيكون السعر في هذه الفئة ما بين 4700-7000 دينار أردني.وتختلف هذه الفئة من 4700-7000 دينار أردني بحسب الفندق وعدد الأسرة في الغرفة الواحدة ويضاف إلى ذلك سعر تذكرة الطيران.أما الفئة الثانية، فقسمت إلى مستويات: مستوى أول فنادق 5 نجوم لا يزيد بعدها عن بلاط الحرم المكي أكثر من 2000 متر مربع عن ساحات الحرم في مكة المكرمة، وقدم 3 فنادق بهذا المستوى بمسافة 500 متر وفندق واحد بمسافة 1600 متر مع تأمين مواصلات في المدينة المنورة ضمن المنطقة المركزية.وأسعار هذه الفئة على النحو الآتي: برا بين 3393 دينارا إلى 3942 دينارا لكن يختلف هذا السعر ضمن هذه الفئة بين 3393 إلى 3942 حسب اسم الفندق وعدد الأسرة في الغرفة الواحدة.وأما جوا بين 3310 إلى 3860 دينارا وتختلف حسب اسم الفندق وعدد الأسرة أيضا في الغرفة الواحدة ويضاف إلى هذا السعر تذكرة الطيران.والمستوى الثاني ضمن الفئة الثانية فنادق جيدة جدا لا يزيد بعدها على 1500 متر عن ساحات الحرم في مكة المكرمة، وفي المدينة المنورة ضمن المنطقة المركزية، وستكون فنادق الحجاج لهذا المستوى ضمن مناطق الحفاير وجرول والمسفلة في مكة المكرمة، علما بأن بعض الفنادق لا يزيد بعدها عن 800 متر عن ساحات الحرم المكي.وتتراوح الأسعار برا بين 3090 دينارا إلى 3369 دينارا، وتختلف من ائتلاف شركات إلى أخرى حسب الفندق وعدد الأسرة في الغرفة الواحدة وفي الحافلات العادية ويضاف 120 دينارا لحافلات VIP.أما جوا، تتراوح أسعار هذه الفئة ما بين 2958 دينارا إلى 3498 دينارا ويضاف إلى ذلك ثمن تذكرة الطيران وتختلف من ائتلاف إلى آخر حسب الفندق وعدد الأسرة بالغرفة الواحدة.