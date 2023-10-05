الجمعة 06 تشرين الأول 2023
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وزير الأوقاف: نسخة جديدة من مصحف المملكة قريباً

وزير الأوقاف محمد الخلايلة - (أرشيفية)
محمد الخلايلة
عمان- أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة حرص الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني على خدمة كتاب الله والاهتمام بتعليمه وتعلمه، مبيناً انه سيكون لدينا قريباً نسخة جديدة من "مصحف المملكة الأردنية الهاشمية"، ستتم طباعته بعدة أحجام في مطبعة الوزارة التي جرى تأهيلها أخيراً.اضافة اعلان
وقال خلال افتتاحه اليوم الخميس، مركز الحاج فنخور القرآني في منطقة مرصع بمحافظة جرش، إن نظام البرامج الوقفية، خصص وقفاً خاصاً للإنفاق على طباعة المصحف الشريف، وكذلك الإنفاق على تعليم وتعلم كتاب الله بالمستقبل القريب.
وأشار الخلايلة، إلى أهمية دور مراكز تعليم القرآن في ترسيخ المنهج النبوي الذي يعكس القرآن الكريم على سلوكنا وأخلاقنا وألسنتنا، وأن نعمل بالقران في حياتنا، والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي "كان خلقه القرآن" كما ورد في الحديث الشريف عن السيدة عائشة رضي الله عنها.
وألقيت في حفل الافتتاح الذي حضره مسؤولون في محافظة جرش وجمع غفير من أهالي المنطقة، كلمات أشادت بدور وزارة الأوقاف في تطوير منظومة العمل في مراكز ودور القرآن ورعايتها، مثمنين جميع الجهود التطوعية لتعليم كتاب الله من داعمين بالمال أو الجهد أو الدعاء. -(بترا)
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