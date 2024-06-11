 
الثلاثاء 11 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

وزير الأوقاف يتفقد بعثات الحج ويعزي أحد الحجاج بوفاة والده

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وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، رئيس بعثات الحج الأردنية الدكتور محمد الخلايلة خلال تفقده أوضاع الحجاج الأردنيين في مكة المكرمة
مكة المكرمة- تفقد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، رئيس بعثات الحج الأردنية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الثلاثاء أوضاع الحجاج الأردنيين في مكة المكرمة.اضافة اعلان
واطلع الوزير، خلال الجولة التي رافقه فيها مدير عام دائرة الحج المهندس مجدي البطوش، واقع الحجاج الأردنيين والخدمات المقدمة لهم، مؤكداً أن جميع البعثات الإدارية والوعظ والإرشاد والطبية والإعلامية المرافقة للحجاج في خدمتهم، وتعمل على تقديم كل ما يلزم وبشكل فوري لضيوف الرحمن.
وقال إن وزارة الأوقاف من خلال بعثتها الإدارية عملت منذ وصول الحجاج الأردنيين إلى مكة على تسكينهم في الفنادق وتوفير جميع الخدمات المتمثلة بالإعاشة وتقديم كل ما يلزم لهم.
و استمع الخلايلة، الى آراء الحجاج حول مستوى الخدمات الفندقية المقدمة لهم، معربين عن شكرهم وتقديرهم لكوادر الوزارة الإدارية والإرشادية في تقديم الخدمات والتجاوب مع الملاحظات التي ترد إليهم، حيث وجه وزير الأوقاف البعثات كافة بالعمل الفوري على حل أي مشكلة أو ملاحظة ترد إليهم من الحجاج الأردنيين بشكل فوري.
وأشار الخلايلة إلى وصول جميع الحجاج الأردنيين إلى مكة
وقدم الوزير خلال جولته التفقدية واجب العزاء لأحد الحجاج بوفاة والده. -(بترا)
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