وزير الأوقاف يتفقد مخيمات الحجاج الأردنيين في المشاعر المقدسة

حابس العدوان

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مكة المكرمة _ تفقد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس بعثات الحج الأردنية وحجاج فلسطينيي 48 اليوم الاحد، مخيمات الحجاج الأردنيين في المشاعر المقدسة في عرفات؛ للتاكد من جهوزيتها قبيل تفويج الحجاج مساء اليوم الاثنين لتأدية ركن الوقوف بعرفة.وتجول الوزير الخلايلة على مخيمات استقبال ومبيت الحجاج في عرفة، حيث اطلع عن كثب على تجهيزات خيم الحجاج التي من شأنها توفير سبل الراحة للحجاج خلال فترة تواجدهم في هذه المشاعر، ومنها تجهيزات تعتمد لأول مرة.وجرى تجهيز كل مخيم من الداخل بعدد كاف من مكيفات الهواء والمراوح و ثلاجات ومبردات المياه، و"صوف بد" متحركة قابلة للطي والتمدد بحسب راحة واختيار الحاج، بالاضافة الى وسائد وشراشف للنوم في مشعري عرفات ومنى على حد سواء ولأول مرة وخدمات الطعام والشراب البارد والساخن.كما جرى اطلع كذلك على إجراءات السلامة العامة داخل المخيمات، وتجهيزات الدعم اللوجستي، والمرافق الصحية والتأكد من توفر الماء والإنارة للتيسير على الحجاج في تادية مناسكهم على اتم وجه.وأشاد الخلايلة بالتجهيزات المتوفرة لخدمة حجاج بيت الله الحرام والتي وفرتها السلطات السعودية في المشاعر المقدسة بالتعاون مع بعثات الحج المختلفة، موجهاً اعضاء البعثة الإدارية في الوزارة إلى ضرورة توفير سبل الراحة للحجاج داخل كل مخيم وزيادة أعداد مكيفات الهواء لتتناسب مع أعداد الحجاج في داخل كل مخيم.وأضاف أنه جرى الربط الكهربائي الكامل للمخيمات بعد ان كانت في السابق تعتمد على المولدات الأمر الذي من شأنه ضمان عدم انقطاع الكهرباء، مشيدا بما تقوم به السلطات السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.من جهته قال مدير عام دائرة الحج والعمرة المهندس مجدي البطوش إن المبلغ المالي الذي تحتويه "فيشة" الحج يشمل إقامة الحاج في عرفات، والإقامة في منى، وتكاليف المطوف، والإعاشة في مشعري عرفات ومنى على حد سواء .