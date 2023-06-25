الأحد 25 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

وزير الأوقاف يتفقد مخيمات الحجاج الأردنيين في المشاعر المقدسة

WhatsApp Image 2023-06-25 at 6.27.16 PM
وزير الأوقاف
مكة المكرمة _  تفقد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس بعثات الحج الأردنية وحجاج فلسطينيي 48 اليوم الاحد، مخيمات الحجاج الأردنيين في المشاعر المقدسة في عرفات؛ للتاكد من جهوزيتها قبيل تفويج الحجاج مساء  اليوم الاثنين لتأدية ركن الوقوف بعرفة.اضافة اعلان

وتجول الوزير الخلايلة على مخيمات استقبال ومبيت الحجاج في عرفة، حيث اطلع عن كثب على تجهيزات خيم الحجاج التي من شأنها توفير سبل الراحة للحجاج خلال فترة تواجدهم في هذه المشاعر، ومنها تجهيزات تعتمد لأول مرة.

وجرى تجهيز كل مخيم من الداخل بعدد كاف من مكيفات الهواء والمراوح و ثلاجات ومبردات المياه، و"صوف بد" متحركة قابلة للطي والتمدد بحسب راحة واختيار الحاج، بالاضافة الى وسائد وشراشف للنوم في مشعري عرفات ومنى على حد سواء ولأول مرة وخدمات الطعام والشراب البارد والساخن.

كما جرى اطلع كذلك على إجراءات السلامة العامة داخل المخيمات، وتجهيزات الدعم اللوجستي، والمرافق الصحية والتأكد من توفر الماء والإنارة للتيسير على الحجاج في تادية مناسكهم على اتم وجه. 
 
وأشاد الخلايلة بالتجهيزات المتوفرة لخدمة حجاج بيت الله الحرام والتي وفرتها السلطات السعودية في المشاعر المقدسة بالتعاون مع بعثات الحج المختلفة، موجهاً اعضاء البعثة الإدارية في الوزارة إلى ضرورة توفير سبل الراحة للحجاج داخل كل مخيم وزيادة أعداد مكيفات الهواء لتتناسب مع أعداد الحجاج في داخل كل مخيم.
 
وأضاف أنه جرى الربط الكهربائي الكامل للمخيمات بعد ان كانت في السابق تعتمد على المولدات الأمر الذي من شأنه ضمان عدم انقطاع الكهرباء، مشيدا بما تقوم به السلطات السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
 
من جهته قال مدير عام دائرة الحج والعمرة المهندس مجدي البطوش إن المبلغ المالي الذي تحتويه "فيشة" الحج يشمل إقامة الحاج في عرفات، والإقامة في منى، وتكاليف المطوف، والإعاشة في مشعري عرفات ومنى على حد سواء .
1687713275732109900

قرار الاحتلال الجديد بالاستيطان يهدد مستقبل السلام ويؤجج الصراع والعنف منذ2 ساعة

Untitled-1

الجازي: تطوير القدرات في الجهاز الحكومي متطلب أساسي لتحفيز الاقتصاد منذ2 ساعة

WhatsApp Image 2023-06-25 at 7.43.03 PM

الصفدي يستقبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منذ3 ساعة

64984fc885435

عطلة الخدمات الطبية الملكية من الاثنين حتى 1 تموز بمناسبة العيد منذ4 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
طبيب

"الأطباء" تدعو لاجتماع هيئة عامة جديد خلال أسبوعين

منذ2 ساعة
1639464992021

ارشيد: اجتماع الأمم المتحدة للمياه يركز على التعاون بين الدول المتشاطئة

منذ2 ساعة
1687713887152166300

التحول للوظائف الخضراء يتطلب إصلاحات سياسية واسعة

منذ2 ساعة
1687713582602128700

الأمانة تحدد دوام السوق المركزي ودائرة المسالخ والحدائق في "الأضحى"

منذ2 ساعة
1687713582492128100

"زراعيون" يدعون لإدارة رسمية قادرة على مواجهة التغير المناخي

منذ2 ساعة
1687713582642129200

مقترح نيابي لإدراج "عفو عام" على جدول "الاستثنائية"

منذ2 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الإكراهات التي يضطر اليها كثيرون

ماهر أبو طير |اليوم

الأردن الحديث

جهاد المنسي |اليوم

رجال عاديون

د.عاصم منصور |اليوم

نقاش هادئ!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

خارطة إيرانية جديدة

سميح المعايطة |اليوم

ثورة لتحرير العقل

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1687431929137478500

الاختفاء القسري، سلاح حرب للجيش الفرنسي خلال "معركة الجزائر"

ترجمات |23 حزيران 2023
1687344570305817500

خمسة اتجاهات رئيسية تظهر كيف يتغير العالم‏

ترجمات |21 حزيران 2023
1687344570345817700

قضية فلسطين ناضجة للوساطة الصينية‏

ترجمات |21 حزيران 2023
"الثورة أنثى"، شعار في مظاهرة مناهضة للحكومة، بغداد، 13 شباط (فبراير) 2020 - (المصدر)

النساء العراقيات يحملن لواء التغيير في بلد ممزق

ترجمات |20 حزيران 2023
سياح ينظرون إلى مجمع الأقصى من على جبل الزيتون في القدس المحتلة – (أرشيفية)

خطة إسرائيل لتقسيم الأقصى تهدد الوضع الراهن للقدس

ترجمات |19 حزيران 2023
1687080390780478700

56 عاما على حرب 1967 والعالم ما يزال ينكر المعاناة الفلسطينية‏

ترجمات |18 حزيران 2023
 