 
الأربعاء 29 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

وزير الأوقاف يلتقي البعثة الإعلامية للحجاج الأردنيين

Untitled
وزير الأوقاف يلتقي البعثة الإعلامية للحجاج الأردنيين


التقى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس بعثات الحج الأردنية و"حجاج 48"، الدكتور محمد الخلايلة، البعثة الإعلامية للحجاج الأردنيين، برئاسة أمين سر مجلس النقابة سامي الحربي.اضافة اعلان

  وقال الخلايلة خلال اللقاء بحضور مدير عام دائرة الحج والعمرة المهندس مجدي البطوش، إن الهدف من مرافقة بعثات الحج هو توفير أفضل الخدمات للحجاج، والوقوف على احتياجاتهم ومتابعتها.

وأضاف الوزير أن البعثة الإعلامية واجبها إيصال المعلومة الدقيقة وتسليط الضوء على موسم الحج وإبراز الصورة الحقيقية له.

 من جانبه، تحدث البطوش حول الخدمات التي ستقدم للبعثة، وقال إن  المنطقة التي ستقيم فيها البعثة الإعلامية في مكة المكرمة، ستبعد عن المسجد الحرام في مكة المكرمة، حوالي 1500 متر ونفس المسافة تقريبا في المدينة المنورة عن المسجد النبوي، مضيفا أنه سيتم العمل على توفير الخدمات اللازمة للبعثة لتمكينهم من أداء الفريضة بيسر، وستوفر لهم الإقامة الجيدة سواء كانت في الفنادق أو المخيمات في المشاعر، إضافة لتوفير الوجبات الغذائية.

من جهته قال رئيس البعثة الإعلامية الزميل الحربي، إن البعثة ستكون حريصة على إيصال الصورة الحقيقية وبأقصى درجات المهنية والحيادية في نقل أخبار الحجاج سواء في المدينة المنورة أو مكة المكرمة، إضافة إلى إبراز الجهود التي تبذلها وزارة الأوقاف في خدمة حجاج بيت الحرام.

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مبنى المركز الوطني لمكافحة الأوبئة في عمان-(ارشيفية)

"مكافحة الأوبئة" ينشر نتائج تقرير تحليل واقع العمل المخبري وطنيا

منذ 49 دقيقة
اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية تعقد اجتماعا مع وزير الخارجية الإسباني

اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية تعقد اجتماعا مع وزير الخارجية الإسباني

منذ2 ساعة
رئيس جمهورية التشيك بيتر بافيل

الرئيس التشيكي يغادر عمان

منذ2 ساعة
وزير الخارجية يلتقي نظيره الإسباني في مدريد

الأردن يتضامن مع إسبانيا في مواجهة الهجمات اللاأخلاقية من مسؤولين إسرائيليين

منذ23 ساعة
جانب من آثار القصف الصهيوني لخيام النازحين في رفح-(وكالات)

قوات حفظ السلام.. هل تصلح مقدمة لحل الصراع الفلسطيني الصهيوني؟

منذ23 ساعة
رئيس جمهورية التشيك بيتر بافيل خلال زيارته المنطقة الصناعية الخاصة (جودبي)-(بترا)

بافيل: تعزيز التعاون الدفاعي بين التشيك والأردن

منذ23 ساعة
افكار و مواقف

مقابلة سمو ولي العهد

د. محمد حسين المومني |اليوم

قاعدة متينة لحماية المنافسات

خالد خطاطبة |اليوم
ترجمات
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

ماذا تعني مذكرات جرائم الحرب لنتنياهو وقادة حماس

ترجمات |منذ 31 دقيقة
1716925478290264600

إمبراطورية تخاف من طلابها‏

ترجمات |منذ 32 دقيقة
بريطانيا

ما قيمة مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل - وهل يمكن وقفها؟

ترجمات |منذ 33 دقيقة
بنيامين نتنياهو يعرض في الأمم المتحدة خريطة للشرق الأوسط من دون دولة فلسطينية - (أرشيفية)

لا "خطة لفلسطين" لأن إسرائيل لا تريد واحدة

ترجمات | منذ24 ساعة
_

خيارات علي خامنئي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

ترجمات | منذ24 ساعة
خبر وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي على الصفحات الأولى - (أرشيفية)

تداعيات وفاة رئيسي على إيران والمنطقة‏

ترجمات | منذ24 ساعة
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

عريس

نتنياهو منذ24 ساعة

نتنياهو

غزة 27 أيار 2024

hajjaj copy

عطلة 26 أيار 2024

hajjaj

العطلة 25 أيار 2024

العطلة

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78 24 أيار 2024

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78
 