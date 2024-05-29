وزير الأوقاف يلتقي البعثة الإعلامية للحجاج الأردنيين

خلوي جويحان



التقى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس بعثات الحج الأردنية و"حجاج 48"، الدكتور محمد الخلايلة، البعثة الإعلامية للحجاج الأردنيين، برئاسة أمين سر مجلس النقابة سامي الحربي. اضافة اعلان



وقال الخلايلة خلال اللقاء بحضور مدير عام دائرة الحج والعمرة المهندس مجدي البطوش، إن الهدف من مرافقة بعثات الحج هو توفير أفضل الخدمات للحجاج، والوقوف على احتياجاتهم ومتابعتها.



وأضاف الوزير أن البعثة الإعلامية واجبها إيصال المعلومة الدقيقة وتسليط الضوء على موسم الحج وإبراز الصورة الحقيقية له.



من جانبه، تحدث البطوش حول الخدمات التي ستقدم للبعثة، وقال إن المنطقة التي ستقيم فيها البعثة الإعلامية في مكة المكرمة، ستبعد عن المسجد الحرام في مكة المكرمة، حوالي 1500 متر ونفس المسافة تقريبا في المدينة المنورة عن المسجد النبوي، مضيفا أنه سيتم العمل على توفير الخدمات اللازمة للبعثة لتمكينهم من أداء الفريضة بيسر، وستوفر لهم الإقامة الجيدة سواء كانت في الفنادق أو المخيمات في المشاعر، إضافة لتوفير الوجبات الغذائية.



من جهته قال رئيس البعثة الإعلامية الزميل الحربي، إن البعثة ستكون حريصة على إيصال الصورة الحقيقية وبأقصى درجات المهنية والحيادية في نقل أخبار الحجاج سواء في المدينة المنورة أو مكة المكرمة، إضافة إلى إبراز الجهود التي تبذلها وزارة الأوقاف في خدمة حجاج بيت الحرام.

