الجمعة 12 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

وزير الخارجية: الأردن قادر على إرسال مئات الشاحنات لغزة يومياً فور فتح المعابر الشمالية

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي - (أرشيفية) 1
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي - (أرشيفية) 1
تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الجمعة، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ركّز على جهود التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة، وإدخال مساعدات كافية للقطاع، بما في ذلك من خلال الأردن.اضافة اعلان
وأكد الصفدي وبلينكن أولوية إزالة جميع العقبات أمام إدخال المساعدات بشكل كاف وفوري إلى غزة.
وبحث الوزيران التطورات الإقليمية وجهود خفض التصعيد في المنطقة.
وشدد الصفدي على ضرورة فتح جميع المعابر أمام إدخال المساعدات لمواجهة الكارثة الإنسانية التي تسبّبها الحرب والمعوقات أمام إيصال وتوزيع المساعدات في غزة.
وأكد الصفدي أن الأردن قادر على إرسال مئات الشاحنات إلى غزة يومياً فور فتح المعابر الشمالية وتمكين الأمم المتحدة ومنظماتها من استلام المساعدات وتوزيعها.
كما شدد الصفدي على ضرورة وقف العدوان على غزة، وحذّر من التبعات الكارثية لقيام إسرائيل بشن هجوم أرضي على رفح، وبحث الوزيران عدداً من القضايا الثنائية.
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