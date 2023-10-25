وزير الخارجية ونظيره القطري يؤكدان ضرورة عدم توسع الحرب على غزة وإنهائها

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أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ضرورة ضمان عدم توسع الحرب على غزة وإنهائها وما تنتج من معاناة؛ حماية لحياة المدنيين، واحتراماً للقانون الدولي، والقيم الإنسانية المشتركة.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجرياه اليوم في إطار التنسيق والتشاور المستمر إزاء سبل تكثيف الجهود المستهدفة وقف الحرب المستعرة على ‎غزة.وشدد الوزيران على ضرورة ضمان تدفق المساعدات الإنسانية الغذائية والدوائية إلى القطاع.--(بترا)