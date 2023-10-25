الجمعة 27 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

وزير الخارجية ونظيره القطري يؤكدان ضرورة عدم توسع الحرب على غزة وإنهائها

وزير الخارجية ونظيره القطري يؤكدان ضرورة عدم توسع الحرب على غزة وإنهائها
وزير الخارجية ونظيره القطري يؤكدان ضرورة عدم توسع الحرب على غزة وإنهائها
  أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ضرورة ضمان عدم توسع الحرب على غزة وإنهائها وما تنتج من معاناة؛ حماية لحياة المدنيين، واحتراماً للقانون الدولي، والقيم الإنسانية المشتركة.اضافة اعلان
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجرياه اليوم في إطار التنسيق والتشاور المستمر إزاء سبل تكثيف الجهود المستهدفة وقف الحرب المستعرة على ‎غزة.
وشدد الوزيران على ضرورة ضمان تدفق المساعدات الإنسانية الغذائية والدوائية إلى القطاع.
--(بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

الصفدي: يجب علينا جميعا عدم التهاون حتى تنتهي هذا الكارثة

منذأقل من دقيقة
الجمعية العامة للأمم المتحدة

"الجمعية العامة" تتبنى مشروع قرار تقدم به الأردن يدعو لهدنة إنسانية بغزة

منذ 12 دقيقة
رجال الأمن العام-(تصوير: أمير خليفة)

الأمن العام: تعاملنا مع عدد من مثيري الشغب في منطقة الرابية

منذ 21 دقيقة
1698421639502731500

هتافات "وسط البلد" تصل أميركا.. وتطالب بإلغاء "الدفاع المشترك" و"وادي عربة"

منذ 41 دقيقة
قطاع غزة

متى يعاقب الاحتلال على جرائم الأسلحة المحرمة؟

منذ 42 دقيقة
الدمار في غزة

هل تتحول غزة إلى ساحة لتصفية حسابات دولية كبرى؟

منذ 44 دقيقة
افكار و مواقف

البعد الإنساني للحرب

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1698365514522208900

نصيحة تدين بها أميركا لإسرائيل

ترجمات | منذ2 ساعة
1698365514732209100

مخاطر الاجتياح البري لغزة

ترجمات | منذ2 ساعة
‏جنود أميركيون يستعدون لمغادرة قاعدة أدير في العراق إلى بلادهم، 2012 - (أرشيفية)

نهاية استراتيجية الخروج الأميركية في الشرق الأوسط

ترجمات |25 تشرين الأول 2023
التحول في العالم يجب أن يبدأ من أفريقيا - (المصدر)

لماذا يفقد الأفارقة الثقة بالديمقراطية؟

ترجمات |24 تشرين الأول 2023
1697966508694986900

غزة أحدثت انهيارا في العقلية الاستعمارية الغربية‏

ترجمات |22 تشرين الأول 2023
أرشيفية

الاحتلال في حاجة إلى إستراتيجية للخروج: هل تستطيع أميركا المساعدة؟

ترجمات |24 تشرين الأول 2023
 