وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيرلندي

تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيرلندي ميهال مارتن، ركز على تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، وللمعاناة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي تنتجها الحرب المستعرة على القطاع منذ 7 تشرين الأول.

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وأكد الصفدي ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة وقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعنف المستوطنين، ووقف العمليات العسكرية في رفح، وبما يضمن حماية المدنيين والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع.



كما شدد الصفدي على ضرورة توفير الحماية اللازمة للمنظمات الدولية والإغاثية ولموظفيها ليتمكنوا من القيام بواجبهم الإنساني في تقديم المساعدات للفلسطينيين، وعلى ضرورة تأمين الحماية اللازمة لقوافل المساعدات.



وثمن الصفدي موقف إيرلندا الداعم لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وفقا لحل الدولتين الذي يلبي حقوق الشعب الفلسطيني في تجسيد دولتهم المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



من جانبه، ثمن مارتن الجهود التي تبذلها المملكة للتوصل لوقف لإطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.

-(بترا)